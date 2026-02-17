Simulacro 2026: a esta hora sonará la alerta sísmica en la CDMX y EDOMEX el miércoles 18 de febrero

Las autoridades preparan un simulacro de sismo a realizarse el próximo 18 de febrero de 2026. Foto: Cuartoscuro

La alerta sísmica volverá a escucharse en la zona centro del país. Este miércoles 18 de febrero de 2026, en punto de las 11:00 horas, se realizará un simulacro regional de sismo en la Ciudad de México y el Estado de México, como parte de las acciones preventivas para fortalecer la respuesta ante emergencias.

El ejercicio fue anunciado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el objetivo de reforzar la cultura de la prevención y evaluar los protocolos de actuación en una de las regiones con mayor riesgo sísmico del país.

Simulacro regional 18 de febrero 2026: horario y alcance en CDMX y Edomex

De acuerdo con la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, el simulacro se llevará a cabo exclusivamente en la Ciudad de México y el Estado de México este miércoles a las 11:00 horas.

Durante el ejercicio se activarán 13 mil 900 altavoces instalados en ambas entidades, además del sistema de alertamiento por telefonía celular.

Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, informó que el simulacro se realizará este miércoles a las 11:00 horas en CDMX y Edomex. CRÉDITO: Presidencia

Las autoridades detallaron que actualmente se trabaja en la optimización del mensaje que llega a los dispositivos móviles, con el fin de hacerlo más claro y efectivo.

Este simulacro no implica riesgo real, pero busca medir tiempos de reacción, coordinación institucional y participación ciudadana.

Alerta sísmica: altavoces y mensaje a celulares en prueba

El sistema de alerta sísmica ha mantenido un funcionamiento adecuado en los recientes movimientos registrados en el país.

En lo que va de 2026 se han reportado tres sismos perceptibles: dos el 2 y 16 de enero con epicentro en San Marcos, Guerrero, y uno más el 8 de febrero en Puerto Escondido, Oaxaca.

La alerta sísmica se activará este miércoles en CDMX y Edomex como parte del simulacro regional programado a las 11:00 horas.

Según la CNPC, tanto los altavoces como el alertamiento vía celular han operado con normalidad, lo que brinda confianza en la infraestructura tecnológica instalada en la región centro.

México es uno de los países con mayor actividad sísmica a nivel mundial, con más de 90 sismos anuales superiores a magnitud 4, lo que refuerza la necesidad de realizar ejercicios preventivos de manera constante.

Simulacros Nacionales 2026: fechas clave en mayo y septiembre

Además del ejercicio regional de febrero, autoridades federales confirmaron que en 2026 se realizarán dos Simulacros Nacionales:

6 de mayo, 11:00 horas : en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil .

19 de septiembre, 11:00 horas: por primera vez se efectuará en sábado.

Los simulacros sísmicos permiten fortalecer la preparación ciudadana y evaluar la coordinación de autoridades ante emergencias. (Gob. Edomex)

El simulacro del 19 de septiembre marcará un precedente, ya que permitirá evaluar la reacción de la población en un contexto no laboral, considerando dinámicas familiares y actividades de fin de semana.

¿Qué hacer durante el simulacro de sismo en CDMX y Edomex?

Las autoridades hicieron un llamado a participar con responsabilidad y mantener la calma al escuchar la alerta. Entre las principales recomendaciones destacan:

Identificar previamente las zonas de menor riesgo

Seguir las rutas de evacuación establecidas

Atender las indicaciones del personal de protección civil

Evitar correr, empujar o gritar

Reunirse en los puntos de encuentro designados

La preparación ciudadana es un elemento clave para reducir riesgos y salvar vidas ante un eventual sismo real.

Durante el simulacro, las autoridades llaman a mantener la calma, identificar zonas de menor riesgo y seguir las rutas de evacuación establecidas. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Cultura de prevención: clave ante la actividad sísmica en México

La realización de simulacros periódicos permite fortalecer la coordinación entre autoridades y sociedad.

En una región con alta exposición a movimientos telúricos, la práctica constante es fundamental para reaccionar de manera oportuna y ordenada.

El simulacro del 18 de febrero representa una oportunidad para evaluar protocolos, mejorar tiempos de respuesta y reforzar la conciencia preventiva en millones de habitantes de la zona metropolitana.

Este miércoles, a las 11:00 horas, la alerta sísmica sonará nuevamente, pero será un llamado a la preparación, no a la emergencia.