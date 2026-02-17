México

Sheinbaum revela que David Kershenobich, secretario de Salud, tiene influenza: este es su estado de salud

La presidenta informó que el funcionario federal fue diagnosticado con la enfermedad esta semana

Sheinbaum informó que David Kershenobich fue diagnosticado con influenza. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud federal, fue diagnosticado esta semana con influenza, una de las enfermedades respiratorias que ha presentado un aumento de casos en el último mes.

Información en desarrollo...

