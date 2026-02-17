Sheinbaum revela que David Kershenobich, secretario de Salud, tiene influenza: este es su estado de salud

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud federal, fue diagnosticado esta semana con influenza, una de las enfermedades respiratorias que ha presentado un aumento de casos en el último mes.

Más Noticias

Gobierno reporta altas tasas de vacunación contra el sarampión, afirma que México tiene baja incidencia de casos “No ha habido movimientos anti-vacunas, la gente ha tenido confianza”, declaró Eduardo Clark

Elixir bioactivo: qué es y cómo ayuda a controlar la presión arterial y retrasar el envejecimiento celular La ciencia respalda beneficios cardiovasculares, digestivos e inmunológicos de la combinación de betabel, zanahoria, jengibre y naranja

Pensión Bienestar 2026: que adultos mayores se registran hoy martes 17 febrero El periodo de inscripciones permanecerá abierto hasta el próximo domingo 22 de febrero

Aseguran que Rafael Inclán se quedó sin dinero tras separarse de su esposa y ahora pide apoyo económico Enfrenta desafíos personales y familiares tras años caracterizados por excesos y falta de previsión