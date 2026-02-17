México

Sheinbaum afirma que campaña de salud contra adicciones ha funcionado ante cifras sobre consumo de drogas y alcohol en adolescentes

La mandataria subrayó que habrá campañas masivas para el tema de metanfetaminas y salud mental, para las cuales se están trabajando en guías para maestros, padres y adolescentes

Crédito: Jesús Avilés/ Infobae México
Crédito: Jesús Avilés/ Infobae México

La campaña nacional Vive Saludable, Vive Feliz, enfocada en evitar el consumo de drogas en las infancias y adolescencias mexicanas, ha tenido resultados exitosos, así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum este martes en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

La mandataria recordó la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, la cual arrojó que el consumo experimental de drogas (cannabis, alucinógenos, estimulantes anfetamínicos) en adultos aumentó del 10.6% en 2016 al 14.6% en 2025; en contraste, el consumo de drogas ilegales en adolescentes disminuyó de 6.2% en 2016 a 4.1% en 2025.

Respecto al alcohol, el consumo en adolescentes también disminuyó del 28% al 17.8% a lo largo del último año. “Ha funcionado el que no haya comerciales, todo eso ayuda a que no haya consumo”, aseguró Sheinbaum.

Además, la presidenta aclaró que la Nueva Escuela Mexicana incorporará una nueva materia llamada Vida saludable, para orientar respecto al consumo de drogas en infancias y adolescencias.

Metanfetaminas y salud mental, prioridad en campañas

Por ahora, aclaró la presidenta, el Gobierno no se enfocará en una campaña específica para evitar el consumo de cigarro y vapeadores, pues se atenderá el tema de metanfetaminas y salud mental como prioridad:

“Vamos a hacer dos campañas: una para metanfetaminas, porque es algo que en ciertos estados ha aumentado, y la otra para el tema de salud mental. Ya lo vamos a presentar, lo hemos trabajado mucho, es un trabajo masivo”, puntualizó.

Sheinbaum especificó que entre las acciones de las próximas campañas nacionales están realizar guías para maestros, padres y adolescentes y la ampliación de centros de atención, al igual que el fortalecimiento de la Línea de la vida.

