Precios oficiales de Pulp en México: consulta aquí el costo de los boletos para CDMX

El regreso de Pulp a México con el álbum More marca su primera presentación en 24 años en el Palacio de los Deportes

La banda británica Pulp confirmó su regreso a México con el “Te mereces más Live Tour”, que incluirá una única fecha en la Ciudad de México.

El grupo se presentará el martes 2 de junio de 2026 en el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más emblemáticos de la capital. La información sobre precios y fases de venta ya está disponible, lo que permite a los seguidores planear su compra con antelación.

Precios oficiales de los boletos para Pulp en el Palacio de los Deportes

Los boletos estarán a la venta a través de Ticketmaster y cuentan con diferentes precios según la zona seleccionada dentro del recinto. Los precios oficiales, ya con cargos, son los siguientes:

Nivel A: $2,951.25 MXN

Nivel B: $4,191.25 MXN

Nivel C: $3,437.30 MXN

Nivel D: $2,294 MXN

Nivel E: $1,215.25 MXN

Estos montos corresponden a precios base y pueden variar para primeras filas o asientos en esquinas y orillas, de acuerdo con la disposición del mapa del Palacio de los Deportes.

Fechas de preventa y venta general

La venta de boletos contempla dos fases principales:

Venta a fans: 17 de febrero de 2026, a partir de las 10:00 AM

Venta general: 20 de febrero de 2026, desde las 10:00 AM

No se ofrecerán preventas bancarias ni ventas especiales como Beyond, Priority u otras modalidades. El pago podrá realizarse en meses sin intereses, facilitando el acceso a diferentes formas de financiamiento.

La visita de Pulp promete ser uno de los eventos destacados del calendario musical en México para 2026, con una oferta de boletos que abarca diversas zonas y rangos de precio.