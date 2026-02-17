México

Precios oficiales de Pulp en México: consulta aquí el costo de los boletos para CDMX

Te decimos todo lo que debes saber para que adquieras tus entradas

Guardar
El regreso de Pulp a
El regreso de Pulp a México con el álbum More marca su primera presentación en 24 años en el Palacio de los Deportes

La banda británica Pulp confirmó su regreso a México con el “Te mereces más Live Tour”, que incluirá una única fecha en la Ciudad de México.

El grupo se presentará el martes 2 de junio de 2026 en el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más emblemáticos de la capital. La información sobre precios y fases de venta ya está disponible, lo que permite a los seguidores planear su compra con antelación.

Precios oficiales de los boletos para Pulp en el Palacio de los Deportes

Los boletos estarán a la venta a través de Ticketmaster y cuentan con diferentes precios según la zona seleccionada dentro del recinto. Los precios oficiales, ya con cargos, son los siguientes:

  • Nivel A: $2,951.25 MXN
  • Nivel B: $4,191.25 MXN
  • Nivel C: $3,437.30 MXN
  • Nivel D: $2,294 MXN
  • Nivel E: $1,215.25 MXN
(Instagram)
(Instagram)

Estos montos corresponden a precios base y pueden variar para primeras filas o asientos en esquinas y orillas, de acuerdo con la disposición del mapa del Palacio de los Deportes.

Fechas de preventa y venta general

La venta de boletos contempla dos fases principales:

  • Venta a fans: 17 de febrero de 2026, a partir de las 10:00 AM
  • Venta general: 20 de febrero de 2026, desde las 10:00 AM
(Instagram)
(Instagram)

No se ofrecerán preventas bancarias ni ventas especiales como Beyond, Priority u otras modalidades. El pago podrá realizarse en meses sin intereses, facilitando el acceso a diferentes formas de financiamiento.

La visita de Pulp promete ser uno de los eventos destacados del calendario musical en México para 2026, con una oferta de boletos que abarca diversas zonas y rangos de precio.

Temas Relacionados

PulpConciertosCDMXPalacio de los Deportesmexico-entretenimientomexico-noticiasPrecios

Más Noticias

Sheinbaum afirma que campaña de salud contra adicciones ha funcionado ante cifras sobre consumo de drogas y alcohol en adolescentes

La mandataria subrayó que habrá campañas masivas para el tema de metanfetaminas y salud mental, para las cuales se están trabajando en guías para maestros, padres y adolescentes

Sheinbaum afirma que campaña de

Mujer da brutal golpiza a la amante de su esposo en CDMX y video se hace viral: “¡Te metiste con mi marido, maldita!"

Una agresión captada en Santiago Tulyehualco encendió el debate digital sobre responsabilidades y violencia

Mujer da brutal golpiza a

“Merezco abundancia”: Sheinbaum se burla de frase de Karime Macias, hoy apelará que esposa de Javier Duarte reciba asilo político

La presidenta informó que hoy enviará la carta de extrañamiento al gobierno de Reino Unido

“Merezco abundancia”: Sheinbaum se burla

Eugenio Derbez reacciona a versión ‘para adultos’ de La Familia P. Luche y su respuesta se vuelve viral

El actor tomó con humor la circulación de un video inspirado en su famosa comedia televisiva y compartió una charla con su equipo que encendió las redes

Eugenio Derbez reacciona a versión

Rüfüs Du Sol anuncia concierto en México: fecha, sede y detalles de preventa

Te decimos todo lo que debes saber para que disfrutes el show

Rüfüs Du Sol anuncia concierto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sólo tenía 13 años: cuerpo

Sólo tenía 13 años: cuerpo enterrado desde hace dos años fue hallado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco

El inesperado vínculo entre los monos exóticos y los lujos del crimen organizado en México

Adolescente de 16 años es ligado a tres ejecuciones en García, Nuevo León

Operación Caudal: aseguran 150 pozos y tomas clandestinas en el Edomex

Las siete claves que explican por qué los cárteles mexicanos buscan controlar la minería

ENTRETENIMIENTO

Eugenio Derbez reacciona a versión

Eugenio Derbez reacciona a versión ‘para adultos’ de La Familia P. Luche y su respuesta se vuelve viral

Rüfüs Du Sol anuncia concierto en México: fecha, sede y detalles de preventa

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides protagonizarán ‘Siete veces adiós’ en su cuarto aniversario

Paulo Londra anuncia gira por México: fechas, preventa y sedes confirmadas

Lety Calderón conmueve al confesar el deseo de su hijo Luciano de encontrar el amor

DEPORTES

Erick ‘Cubo’ Torres lanza contundente

Erick ‘Cubo’ Torres lanza contundente mensaje para la ‘Hormiga’ González: “Es el futuro del futbol mexicano”

Penta Zero Miedo logra triunfo dramático en RAW y va por el Campeonato Intercontinental de la WWE

Revelan detalles sobre el regreso del Atlante a la Liga Mx

Así va la tabla del Clausura 2026 tras los resultados de la Jornada 6

¿Mexicanos al Borussia Dortmund? Niko Kovac lanza una inesperada invitación a nuevos fichajes