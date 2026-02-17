Conavi alerta sobre fraude en apoyos de 40 mil pesos para mejoramiento de vivienda

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) lanzó una alerta pública para advertir a la ciudadanía sobre intentos de fraude relacionados con supuestos apoyos de 40 mil pesos para el programa de mejoramiento de vivienda.
A través de sus canales oficiales, la dependencia subrayó que no cuenta con gestores ni intermediarios y que ningún trámite tiene costo.
El aviso surge luego de que en redes sociales comenzara a circular una publicación atribuida a una página denominada “Alerta Bienestar México”, en la que se invita a las personas a “acceder al apoyo de 40 mil pesos para #Mejoramientodevivienda #CONAVI”.
La imagen ha sido marcada como fraude, ya que no corresponde a una convocatoria oficial.
En el comunicado difundido, la Conavi enfatiza: “¡No te dejes engañar!” y precisa que cualquier convocatoria se realizará únicamente a través de medios institucionales, como carteles oficiales, su página web y asambleas comunitarias.
¿Cómo opera el supuesto fraude?
De acuerdo con la información compartida por la dependencia, los estafadores utilizan redes sociales para atraer a posibles beneficiarios, solicitando datos personales o pagos anticipados con la promesa de agilizar el acceso al recurso económico.
Este tipo de engaño suele presentar características como:
- Uso indebido de logotipos oficiales del Gobierno de México.
- Promesas de depósitos inmediatos o sin requisitos claros.
- Solicitud de pagos por “gestión” o “inscripción”.
- Enlaces externos no oficiales para registro.
- Páginas o perfiles sin verificación institucional.
La Conavi reiteró que no cobra por ningún trámite y que no trabaja con terceros para gestionar apoyos, por lo que cualquier solicitud de dinero debe considerarse una señal de alerta.
Canales oficiales de información
La dependencia explicó que las convocatorias legítimas se difunden exclusivamente por:
- Carteles informativos en territorio.
- Página web institucional del Gobierno de México.
- Asambleas comunitarias.
- Visitas domiciliarias previamente identificadas.
Asimismo, puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 55 3333 7903 para denuncias y orientación especializada en caso de detectar posibles intentos de fraude. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.
Expertos en ciberseguridad recomiendan verificar siempre que las convocatorias provengan de dominios oficiales “.gob.mx” y desconfiar de mensajes que generen urgencia o presión para entregar dinero o información personal.
Además, es importante recordar que los programas de mejoramiento de vivienda tienen reglas de operación específicas y procesos claros de selección, por lo que no existen registros “exprés” ni accesos automáticos mediante enlaces difundidos en redes sociales.
Llamado a la ciudadanía
La Conavi exhortó a la población a compartir únicamente información proveniente de fuentes oficiales y a denunciar cualquier intento de fraude. También recomendó:
- No proporcionar datos personales por mensajes privados.
- No realizar depósitos o transferencias para supuestos trámites.
- Confirmar la autenticidad de perfiles en redes sociales.
- Reportar páginas sospechosas.
La Comisión Nacional de Vivienda reiteró que cualquier apoyo social se otorga bajo criterios establecidos y sin intermediarios. Por ello, insistió en el mensaje central de su campaña: no dejarse engañar y acudir únicamente a los canales oficiales para obtener información sobre programas de mejoramiento de vivienda.