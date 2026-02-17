México

Se mantiene la contingencia ambiental en CDMX por tercer día consecutivo: así queda el Hoy No Circula

El CaME indicó que aún no mejoran las condiciones ambientales en el Valle de México

En la Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó la tarde de este 17 de febrero que se mantiene la Fase I de la contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En su comunicado de las 3:00 pm, la Comisión Ambiental explicó la temperatura alcanzó 28.7°C y el nivel de radiación solar permanece elevado. Sin embargo, la dispersión atmosférica mostró cierta mejoría debido al sistema anticiclónico ubicado sobre Jalisco, lo que generó viento de norte con mayor intensidad.

Pese a ello, el Índice AIRE Y SALUD continúa en el rango de Mala Calidad del Aire, con una concentración máxima de ozono de 120 ppb registrada a las 3:00 pm en la estación Tláhuac.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que los incendios de la mañana que agravaron la calidad del aire fueron extinguidos.

Hoy martes 17 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas los siguientes vehículos:

  1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.
  2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito     numérico sea 2, 4, 6, 7, 8 y 0
  3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.
  4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.
  5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques         estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de          matrícula sea PAR.
  6. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del  EDOMEX.
  7. Los taxis con holograma de verificación “00, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos  1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico subrayó que la población debe mantenerse informada y adoptar medidas estrictas para minimizar la exposición a los picos de contaminación, sobre todo entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se recomienda suspender actividades al aire libre, incluidos eventos deportivos, cívicos y culturales, en ese intervalo. Las autoridades insisten en la importancia de proteger a los grupos vulnerables como infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Se recuerda a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

  • Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.
  • Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.
  • Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.
  • Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

Se recomienda:

  • Facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.
  • Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.
  • Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.
  • Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.
  • Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

