Pulp regresa a CDMX: fecha y preventa para la emblemática banda de britpop

Tras profundas pérdidas personales y cambios en la banda, Jarvis Cocker lidera a Pulp hacia una etapa fresca, donde la madurez y la vulnerabilidad protagonizan letras que ya son aclamadas por la crítica internacional

El regreso de Pulp a México con el álbum More marca su primera presentación en 24 años en el Palacio de los Deportes

Pulp marca un regreso histórico a México con su primer álbum en veinticuatro años, More, un trabajo que ha alcanzado el número uno en el Reino Unido y será presentado el 2 de junio en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

Este nuevo lanzamiento, aclamado como una “obra maestra” por críticos como Rolling Stone, no solo representa la vuelta de la banda a los escenarios, sino que redefine por completo su sonido y muestra una evolución profunda en su visión artística.

Según Billboard, el LP More se convirtió en el primer número uno de la banda en Reino Unido en veintisiete años, consolidando el impacto renovador de Pulp en la escena musical actual.

Forbes destacó que lograron su sexto Top 40 con un disco grabado en tiempo récord, dejando atrás los dilatados procesos de producción de sus trabajos anteriores.

El regreso de Pulp a México con el álbum More marca su primera presentación en 24 años en el Palacio de los Deportes

El proceso detrás de More

El proceso creativo de Jarvis Cocker encontró un nuevo impulso tras eventos personales significativos, como el fallecimiento de su madre y de Steve Mackey, bajista histórico del grupo.

Estas pérdidas motivaron una reflexión sobre el paso del tiempo y estimularon un cambio en la forma de composición: Cocker pasó de temas conceptuales a narrativas más directas y emocionales.

Su trabajo con el productor James Ford permitió a la banda grabar el disco en un tiempo breve, resultado de una dinámica revitalizada y libre de los retrasos que afectaron sus discos previos.

La ausencia de Steve Mackey marca un punto clave: More es el primer álbum de Pulp desde Freaks (1987) sin la participación de su bajista original. Esto señala una transición notoria en la alineación de la banda, ahora enfocada en explorar nuevas facetas creativas.

El álbum More se posicionó en el número uno de Reino Unido, consolidando el impacto renovador de Pulp según la crítica internacional

Temas, estilo y recepción crítica

El nuevo repertorio entrega una meditación sobre la madurez y la vulnerabilidad. Canciones como “Farmer’s Market” exploran formas de amor menos analíticas y más instintivas, mientras el disco en su conjunto busca capturar la urgencia de vivir plenamente y de no dar por sentadas las pequeñas bendiciones cotidianas.

Cocker afirma que estas son “algunas de las mejores letras” de su carrera, resultado de una introspección profunda. Este enfoque renovado en la escritura lírica y sonora sitúa a More como una invitación a reconectar con el presente, y a la vez, como una interrogante audaz sobre el futuro artístico de la banda, superando la simple celebración del legado pasado.

Noche histórica en el Palacio de los Deportes

La función del 2 de junio en la Ciudad de México promete ser el arranque de una nueva etapa para Pulp, centrada tanto en la sofisticación como en la potencia escénica que caracteriza a la banda de Sheffield.

Los boletos se pondrán disponibles para el público general desde el 20 de febrero a las 10:00 a.m., tanto en las taquillas del recinto como en la plataforma oficial de venta.

La ausencia de Steve Mackey convierte a More en el primer disco de Pulp desde 1987 sin su bajista original, marcando una nueva etapa en la formación

Pulp: legado y relevancia

Fundada en Sheffield en 1978, Pulp logró la consagración durante los años noventa, liderada por la capacidad narrativa de Jarvis Cocker y la penetración de sus canciones en la cultura británica.

Reconocidos como parte de los llamados “Big Four” —junto a Oasis, Blur y Suede—, alcanzaron el éxito comercial y de crítica con álbumes como His ‘n’ Hers y Different Class, este último ganador del Mercury Prize y responsable de cuatro sencillos número uno, incluidos “Disco 2000” y “Common People”, la pieza emblemática de su repertorio.

