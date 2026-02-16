México

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Si vas a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

Recuerda que si tu vuelo
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de Latinoamérica y el más importante del país, el aeropuerto capitalino registra el estado en en vivo de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas del 15 de febrero.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

Demoras y cancelaciones en
Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Vuelo: AC992

Destino: Toronto

Aerolínea: Air Canada

Hora: 01:56

Estatus: Demorado

Vuelo: AM9613

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 05:57

Estado: Demorado

Vuelo: VB100

Destino: New York

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 07:25

Estatus: Demorado

Vuelo: AM702

Destino: Hermosillo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 08:05

Estado: Demorado

Vuelo: AM350

Destino: Mazatlan

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 08:20

Estatus: Demorado

Vuelo: AM392

Destino: Huatulco

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 08:25

Estado: Demorado

Vuelo: AM632

Destino: S. Antonio

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 08:35

Estatus: Demorado

Vuelo: DL593

Destino: Atlanta G

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 08:40

Estado: Demorado

Vuelo: AM464

Destino: Panama

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 08:55

Estatus: Demorado

Vuelo: AM212

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 08:55

Estado: Demorado

Vuelo: AM1682

Destino: Dallas

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 09:55

Estatus: Demorado

Vuelo: AM1854

Destino: Veracruz

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 09:55

Estatus: Demorado

Vuelo: AM924

Destino: Monterrey

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 12:00

Estado: Demorado

Vuelo: AM806

Destino: Villahermo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 12:03

Estatus: Demorado

Vuelo: AM178

Destino: Tijuana

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 15:40

Estado: Demorado

Vuelo: AM336

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 16:45

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1352

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 16:55

Estado: Demorado

Vuelo: AM798

Destino: Medellin

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:40

Estatus: Demorado

Vuelo: AM180

Destino: Tijuana

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:01

Estado: Demorado

Vuelo: DL624

Destino: New York

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 18:20

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

