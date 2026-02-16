¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).
Al ser uno de los más grandes de Latinoamérica y el más importante del país, el aeropuerto capitalino registra el estado en en vivo de sus operaciones.
Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas del 15 de febrero.
Los vuelos cancelados y demorados de hoy
Vuelo: AC992
Destino: Toronto
Aerolínea: Air Canada
Hora: 01:56
Estatus: Demorado
Vuelo: AM9613
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 05:57
Estado: Demorado
Vuelo: VB100
Destino: New York
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 07:25
Estatus: Demorado
Vuelo: AM702
Destino: Hermosillo
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 08:05
Estado: Demorado
Vuelo: AM350
Destino: Mazatlan
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 08:20
Estatus: Demorado
Vuelo: AM392
Destino: Huatulco
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 08:25
Estado: Demorado
Vuelo: AM632
Destino: S. Antonio
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 08:35
Estatus: Demorado
Vuelo: DL593
Destino: Atlanta G
Aerolínea: Delta Air Lines
Hora: 08:40
Estado: Demorado
Vuelo: AM464
Destino: Panama
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 08:55
Estatus: Demorado
Vuelo: AM212
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 08:55
Estado: Demorado
Vuelo: AM1682
Destino: Dallas
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 09:55
Estatus: Demorado
Vuelo: AM1854
Destino: Veracruz
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 09:55
Estatus: Demorado
Vuelo: AM924
Destino: Monterrey
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 12:00
Estado: Demorado
Vuelo: AM806
Destino: Villahermo
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 12:03
Estatus: Demorado
Vuelo: AM178
Destino: Tijuana
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 15:40
Estado: Demorado
Vuelo: AM336
Destino: P.Vallarta
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 16:45
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1352
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 16:55
Estado: Demorado
Vuelo: AM798
Destino: Medellin
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 17:40
Estatus: Demorado
Vuelo: AM180
Destino: Tijuana
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 18:01
Estado: Demorado
Vuelo: DL624
Destino: New York
Aerolínea: Delta Air Lines
Hora: 18:20
Estado: Demorado
Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos
Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.