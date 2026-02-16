Gobierno de México presentará inconformidad a Reino Unido por asilo a Karime Macías

Claudia Sheinbaum rechazó el asilo diplomático de Reino Unido otorgado a Karime Macías. (JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO)

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó este 16 de febrero su rechazo al asilo diplomático otorgado por el gobierno de Reino Unido a Karime Macías, exesposa de Javier Duarte.

Desde Palacio Nacional en su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que su administración se opondrá a este beneficio hacia Karime Macías, asegurando que “no estamos a favor”.

Ante la posibilidad de que la decisión sea confirmada, Sheinbaum indicó que el gobierno mexicano responderá a través de la embajada de México en Reino Unido o mediante los canales diplomáticos necesarios.

Sheinbaum explicó que la información llegó a través de un documento presentado durante una reunión de seguridad, en la que el canciller no estuvo presente, y que aún no existe una notificación oficial por parte de la Cancillería.

Karime Macías recibe asilo en el Reino Unido

Macías enfrenta cargos en México por presunto desvío de 112 millones de pesos del DIF de Veracruz a través de empresas fantasma, según la Auditoría Superior de la Federación. EFE/STR/Archivo

La obtención de asilo en Reino Unido por parte de Karime Macías Tubilla bloquea su extradición a México, decisión reportada por el medio La Jornada. De acuerdo con la información difundida el 15 de febrero, los procedimientos en su contra se verían obstaculizados dado que el presunto delito por el que se la buscaba procesar en el país ya habría prescrito.

En este escenario, el periodista Gustavo Castillo detalló en La Jornada que la obtención del asilo frenaría de inmediato la entrega de Macías a las autoridades mexicanas.

Entre los datos que sustentan esta determinación, se encuentra la existencia de una orden de aprehensión en México contra Macías desde 2018 por un presunto desvío de 112 millones de pesos, fondos que la Auditoría Superior de la Federación identificó como transferidos a través de esquemas con empresas fantasma y que salieron del DIF estatal cuando ella presidía el organismo.

El dictamen judicial a su favor representa un giro en el largo proceso de extradición, que previamente había avanzado en dirección opuesta. En febrero de 2022, el entonces canciller Marcelo Ebrard confirmó a través de sus redes sociales la resolución de la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, que avalaba la entrega de Macías a México.

Paul Gold, juez, dictó que la extradición procedía, aunque la acusada respondió con una carta en la que anunció que apelaría la decisión, argumentando que la Fiscalía de Veracruz se había valido de “declaraciones falsas” para fundamentar el caso ante tribunales británicos.

Dan prisión preventiva a Javier Duarte

El exgobernador de Veracruz enfrenta una nueva acusación por el presunto desvío de cinco millones de pesos durante su gestión. Foto: WILLIAM GULARTE /CUARTOSCURO

La prisión preventiva dictada a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, surge como un revés en su búsqueda de libertad anticipada, tras cumplirse cerca del 95% de su sentencia previa. La medida judicial responde a una nueva acusación por el presunto desvío de 5 millones de pesos durante su administración, una causa que busca frustrar su salida de prisión programada para el próximo mes de abril.

Una audiencia reciente, realizada en el Reclusorio Norte y presidida por el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, estuvo marcada por un ambiente de tensión. Duarte solicitó la ampliación del plazo constitucional para definir su situación jurídica, pero el juez ordenó prisión preventiva justificada ante la gravedad de las imputaciones expuestas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Según la FGR, existen 38 datos de prueba en su contra que documentan la transferencia de estos fondos, originalmente destinados a menores y adultos mayores, hacia cuentas bancarias opacas que impidieron rastrear el destino final del dinero.

El delito de peculado que se imputa a Duarte podría acarrearle hasta 14 años de cárcel si es hallado culpable. La próxima audiencia quedó programada para el martes 17 de febrero, momento en que se resolverá si el exgobernador será vinculado a proceso por el caso.