México

Gobierno de México presentará inconformidad a Reino Unido por asilo a Karime Macías

La administración nacional anunció que recurrirá a vías diplomáticas tras conocer la resolución británica

Guardar
Claudia Sheinbaum rechazó el asilo
Claudia Sheinbaum rechazó el asilo diplomático de Reino Unido otorgado a Karime Macías. (JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO)

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó este 16 de febrero su rechazo al asilo diplomático otorgado por el gobierno de Reino Unido a Karime Macías, exesposa de Javier Duarte.

Desde Palacio Nacional en su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que su administración se opondrá a este beneficio hacia Karime Macías, asegurando que no estamos a favor.

Ante la posibilidad de que la decisión sea confirmada, Sheinbaum indicó que el gobierno mexicano responderá a través de la embajada de México en Reino Unido o mediante los canales diplomáticos necesarios.

Sheinbaum explicó que la información llegó a través de un documento presentado durante una reunión de seguridad, en la que el canciller no estuvo presente, y que aún no existe una notificación oficial por parte de la Cancillería.

Karime Macías recibe asilo en el Reino Unido

Macías enfrenta cargos en México
Macías enfrenta cargos en México por presunto desvío de 112 millones de pesos del DIF de Veracruz a través de empresas fantasma, según la Auditoría Superior de la Federación. EFE/STR/Archivo

La obtención de asilo en Reino Unido por parte de Karime Macías Tubilla bloquea su extradición a México, decisión reportada por el medio La Jornada. De acuerdo con la información difundida el 15 de febrero, los procedimientos en su contra se verían obstaculizados dado que el presunto delito por el que se la buscaba procesar en el país ya habría prescrito.

En este escenario, el periodista Gustavo Castillo detalló en La Jornada que la obtención del asilo frenaría de inmediato la entrega de Macías a las autoridades mexicanas.

Entre los datos que sustentan esta determinación, se encuentra la existencia de una orden de aprehensión en México contra Macías desde 2018 por un presunto desvío de 112 millones de pesos, fondos que la Auditoría Superior de la Federación identificó como transferidos a través de esquemas con empresas fantasma y que salieron del DIF estatal cuando ella presidía el organismo.

El dictamen judicial a su favor representa un giro en el largo proceso de extradición, que previamente había avanzado en dirección opuesta. En febrero de 2022, el entonces canciller Marcelo Ebrard confirmó a través de sus redes sociales la resolución de la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, que avalaba la entrega de Macías a México.

Paul Gold, juez, dictó que la extradición procedía, aunque la acusada respondió con una carta en la que anunció que apelaría la decisión, argumentando que la Fiscalía de Veracruz se había valido de declaraciones falsas para fundamentar el caso ante tribunales británicos.

Dan prisión preventiva a Javier Duarte

El exgobernador de Veracruz enfrenta
El exgobernador de Veracruz enfrenta una nueva acusación por el presunto desvío de cinco millones de pesos durante su gestión. Foto: WILLIAM GULARTE /CUARTOSCURO

La prisión preventiva dictada a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, surge como un revés en su búsqueda de libertad anticipada, tras cumplirse cerca del 95% de su sentencia previa. La medida judicial responde a una nueva acusación por el presunto desvío de 5 millones de pesos durante su administración, una causa que busca frustrar su salida de prisión programada para el próximo mes de abril.

Una audiencia reciente, realizada en el Reclusorio Norte y presidida por el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, estuvo marcada por un ambiente de tensión. Duarte solicitó la ampliación del plazo constitucional para definir su situación jurídica, pero el juez ordenó prisión preventiva justificada ante la gravedad de las imputaciones expuestas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Según la FGR, existen 38 datos de prueba en su contra que documentan la transferencia de estos fondos, originalmente destinados a menores y adultos mayores, hacia cuentas bancarias opacas que impidieron rastrear el destino final del dinero.

El delito de peculado que se imputa a Duarte podría acarrearle hasta 14 años de cárcel si es hallado culpable. La próxima audiencia quedó programada para el martes 17 de febrero, momento en que se resolverá si el exgobernador será vinculado a proceso por el caso.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumKarime MacíasJavier DuartePolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Convocatoria Invea 2026: estos son los requisitos para ser personal especializado en verificación

Aquí encontrarás las bases completas de la convocatoria, así como los formatos necesarios para iniciar el proceso de selección

Convocatoria Invea 2026: estos son

Ataque contra director de la Policía Municipal de Pluma Hidalgo, Oaxaca, deja un agente muerto

El atentado generó un operativo para capturar a los responsables

Ataque contra director de la

Otra aspirante rumbo al 2027: Celida López buscará candidatura a la gubernatura de Sonora

Su anuncio se suma a una serie de movimientos anticipados dentro de Morena y los partidos aliados conforme se aproxima el calendario electoral de 2027

Otra aspirante rumbo al 2027:

Mario Delgado nombra a Nadia López García como titular de Materiales Educativos de la SEP en lugar de Marx Arriaga

El relevo en la DGME entra en vigor este 16 de febrero, informó la dependencia

Mario Delgado nombra a Nadia

Vacunarse contra el sarampión mientras amamanto, ¿es seguro?

La vacunación es el método más eficaz para evitar brotes y complicaciones por este virus, señalan expertos

Vacunarse contra el sarampión mientras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque contra director de la

Ataque contra director de la Policía Municipal de Pluma Hidalgo, Oaxaca, deja un agente muerto

El Mini Lic y su boda: así fue la fiesta apadrinada por El Chapo y musicalizada por Los Tucanes de Tijuana

Detienen en Culiacán a dos presuntos secuestradores de La Nicholette: portaban armas y fentanilo

Estructura criminal de Los Chapitos en Concordia fue detectada en el sexenio de AMLO

Difunden imagen de supuesta hija del Tío Lako, líder del CJNG en Michoacán, con fusil Xiuhcóatl

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch aclara su estado

Fátima Bosch aclara su estado de salud tras desvanecerse durante un desfile en Ecuador

Morris Gilbert solicita que dejen de pedir cortesías para sus producciones teatrales

Lara Campos se une a ‘Matilda, el Musical’ como artista invitada

CD9 confiesa: De su creación a los sold-outs históricos en un recinto top de la CDMX

Gloria Trevi posa para Playboy a sus casi 60 años y asegura que lo hizo porque ahora es “más intelectual”

DEPORTES

Pablo Barrera alerta sobre los

Pablo Barrera alerta sobre los naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo lo ven para vivir un Mundial”

¡De Chivas para el mundo! La ‘Hormiga’ González es el segundo mejor goleador Sub-23 del mundo

Pareja de ¿infieles? es captada en video durante el partido entre el Atlético San Luis y el Querétaro de la Liga MX

Boxeadoras presentan programa durante “La Mañanera” y alientan a otras mujeres: “No es un deporte de hombres”

Así van las posiciones en la Liga Mexicana de Sóftbol a mitad de temporada