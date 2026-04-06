¿Christian Nodal tendrá un reality show sobre su vida? Esto dijo el cantante

Christian Nodal ofreció un concierto en Altos de Chavón como parte de su gira Pa’l Cora Tour en República Dominicana. (Captura de pantalla)

La reciente gira de Christian Nodal por República Dominicana dejó varias postales de su vida personal junto a Ángela Aguilar, con quien viajó a La Romana para presentarse en Altos de Chavón el pasado 4 de abril. En medio de la atención que genera su relación, el cantante reveló un aspecto cotidiano de su intimidad: él y la hija de Pepe Aguilar suelen ver juntos videos de TikTok en su tiempo libre.

Las imágenes que ambos compartieron durante su estancia en el país caribeño no pasaron desapercibidas. En una de las fotos, Ángela Aguilar aparece abrazando al intérprete de “Botella tras botella”, levantada de puntas, lo que generó comentarios sobre la mínima diferencia de estatura entre la pareja. Según datos públicos, Nodal mide aproximadamente 1,69 metros, mientras que Aguilar alcanza 1,68 metros.

Durante su estancia en República Dominicana, Nodal compartió detalles de su vida personal y profesional. (Instagram: @nodal)

Previo a su presentación, Nodal ofreció una entrevista en la que abordó la manera en que gestiona su vida privada y la exposición mediática. El artista fue consultado sobre la posibilidad de realizar un reality show similar a los formatos populares en plataformas digitales. “Dios guarde ese momento”, respondió entre risas, descartando cualquier interés en abrir su intimidad al público. “Las especulaciones llegan suficientemente lejos como para que conozcan mi vida íntima y privada. Y, de verdad, creo que no soy tan interesante, ¿sabes?”, expresó.

El cantante profundizó en el contenido que normalmente consume dentro de las redes sociales. “Estoy con mi esposa viendo TikToks, ¿no? Y lo vemos juntos en su celular y está viendo... vemos videos que nos entretienen. Y yo siempre me quedo en los comerciales y le regaño porque le pasa. No, yo: ‘No, espérate, ¿pero qué es eso?’. Yo me engancho con todo lo que sea. Siento como que soy muy básico. No, no podría dar un buen contenido”, comentó el sonorense durante la charla.

Christian Nodal y Ángela Aguilar compartieron que disfrutan su tiempo libre viendo videos de TikTok juntos, revelando una faceta íntima de su relación durante su visita a República Dominicana. (@angela_aguilar_)

La interacción del público dominicano también fue tema durante el diálogo. El artista mexicano agradeció el recibimiento: “Sí me han hecho sentir como un niño lindo de aquí, porque desde los dos shows que he tenido por acá han sido una locura. Es hermoso la reacción del público, cómo corean, cómo disfrutan un show, cómo toman también”, relató.

La pareja aprovechó su estadía en República Dominicana para recorrer distintos puntos turísticos, mientras Nodal se preparaba para el concierto que forma parte de su “Pa’l Cora Tour”. El evento en Altos de Chavón reunió a cientos de seguidores, consolidando el vínculo del artista con la audiencia local.

En la actualidad, la relación entre Christian Nodal y Ángela continúa generando atención en redes sociales, pues últimamente la menor de la dinastía Aguilar ha sido captada en los shows del sonorense y viajando junto con él en vuelos privados.