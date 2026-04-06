México

Sheinbaum estalla contra quienes alertaron en The Guardian por obras de Frida Kahlo

La mandataria reiteró que la colección Gelman no será vendida ni trasladada de forma definitiva fuera de México, solo viajará temporalmente al extranjero

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Claudia Sheinbaum arremetió contra quienes han advertido sobre un supuesto traslado permanente de obras de Frida Kahlo, parte de la colección Gelman, al extranjero, tras la publicación de una carta retomada por el diario The Guardian.

Durante su conferencia matutina, la presidenta cuestionó directamente a los firmantes de la misiva y a sectores de la oposición que han insistido en que la colección dejaría el país, asegurando que “no quieren oír”.

“Para cualquiera que tenga duda, incluso para el periódico The Guardian, sería muy bueno que publicaran esta carta del Banco Santander, de las autoridades de cultura mexicanas que van a cumplir con la ley, que van a defender el patrimonio artístico de nuestro país y todas las declaratorias que hay de monumentos artísticos. Solamente la colección va a viajar durante dos años para conocimiento en distintos lugares del mundo”, explicó la mandataria.

Colección Gelman no se vende ni se queda en el extranjero

Claudia Sheinbaum reiteró que la colección Gelman, integrada por obras de Frida Kahlo y otros muralistas mexicanos, es de carácter privado, pero cuenta con una declaratoria de monumento artístico, lo que impide su venta o traslado definitivo fuera de México.

Explicó que la ley permite únicamente su difusión internacional temporal, por lo que las piezas podrán exhibirse en otros países durante un periodo de dos años y posteriormente regresarán al país.

“Como todos saben lo que dice la ley, la colección Gelman se va a ir dos años y va a regresar a México porque es patrimonio”, subrayó.

Fundación Banco Santander garantiza cumplimiento de la ley

La presidenta también dio lectura a una carta de la Fundación Banco Santander, encargada de coordinar la exhibición internacional, en la que se asegura que se respetará en todo momento la legislación mexicana.

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El documento señala que el convenio se realiza en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y que no contempla ningún cambio de propietario ni traslado definitivo de las obras.

Además, precisa que la colección Gelman será exhibida primero en México —en el Museo de Arte Moderno— y posteriormente viajará al extranjero, con retorno previsto para 2028.

Crítica a firmantes y medios internacionales

Claudia Sheinbaum criticó que, pese a las múltiples aclaraciones realizadas por la Secretaría de Cultura, persistan versiones que aseguran que las obras no regresarán al país.

Incluso, hizo un llamado al propio The Guardian a publicar la carta aclaratoria para evitar desinformación: “Sería muy bueno que publicaran esta carta […] que van a cumplir con la ley y que van a defender el patrimonio artístico de nuestro país”.

Finalmente, la presidenta insistió en que su gobierno garantiza la protección del patrimonio cultural, al tiempo que promueve su difusión internacional bajo estrictos marcos legales.

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