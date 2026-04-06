México

Cae en Quintana Roo el “Milo”, operador financiero de la ‘Mafia Cubano-Americana’ requerido por EEUU

Remigio “N” es identificado como objetivo prioritario en la entidad

Guardar
Cae el "Milo" en Quintana Roo
Foto: SSPC

Remigio “N”, alias “Milo”, fue detenido en el estado de Quintana Roo al ser identificado como objetivo prioritario en la entidad, así como por su implicación en una organización criminal internacional.

Su arresto se ejecutó tras labores de inteligencia e investigación por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal.

El “Milo” fue ubicado cuando los agentes realizaban recorridos de supervisión en el fraccionamiento Residencial Arbolada del municipio de Benito Juárez. El sujeto se encontraba en compañía de otra de persona, por lo que se les realizó una revisión de seguridad.

Durante la inspección, tanto a Remigio “N” como a su acompañante, identificada como Joseline “N”, les fueron aseguradas 38 dosis de marihuana y una camioneta color gris.

Los agentes verificaron que se trataba de un hombre requerido por los Estados Unidos, quien se encontraba con una mujer señalada como presunta integrante de la misma organización criminal, por lo que procedieron con su detención.

El “Milo” cuenta con proceso de extradición

Detenido el "Milo" en Quintana Roo
Remigio "N" fue trasladado a la Ciudad de México para comenzar su proceso de extradición. Foto: SSPC

Remigio “N” es requerido por las autoridades de los Estados Unidos, por lo que tras verificar su identidad, fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México para continuar con su proceso de extradición.

Información obtenida por Infobae México refiere que el sujeto es identificado como Remigio Valdez, alias “Milo”, quien es identificado como coordinador operativo y financiero del grupo delictivo Mafia Cubano-Americana, además de ser objetivo prioritario en Quintana Roo.

Los datos refieren que el sujeto es requerido por las autoridades estadounidenses por los delitos de tráfico de personas y delincuencia organizada.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó la captura del “Milo” como una afectación directa a la capacidad operativa del grupo criminal y como resultado de mecanismos de cooperación internacional “basados en el respeto a la soberanía y la coordinación del Gabinete de Seguridad y el Gobierno de Quintana Roo”.

La Mafia Cubana en Quintana Roo

Fotografía de archivo de migrantes que caminan junto al muro en la frontera de EE.UU, y México, en Lukeville, Arizona, EE.UU. EFE/ Allison Dinner
Fotografía de archivo de migrantes que caminan junto al muro en la frontera de EE.UU, y México, en Lukeville, Arizona, EE.UU. EFE/ Allison Dinner

Una mafia con un nombre similar fue identificada desde el año 2009, la cual cuenta con operaciones en Cuba, México, España y el sur de Florida, Estados Unidos. Su nombre es La Mafia Cubana, la cual concentra sus actividades delictivas en el estado de Quintana Roo.

De acuerdo con una acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el grupo criminal contaba con esquemas de contrabando y extorsión de migrantes cubanos que eran retenidos en México para el pago de tarifas de contrabando.

Los miembros extorsionaban a migrantes y les exigían a las víctimas que proporcionaran la información de contacto de un familiar, a quien le pedían un rescate de 10 mil dólares estadounidenses. Las personas cuya familia no podía pagar se les golpeaba, amenazaba y torturaba.

Temas Relacionados

Quintana RooMafia Cubano-AmericanadetenidoextradiciónEEUUtráfico de personasNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum acusa a televisoras de dañar a hoteleros y restauranteros de Veracruz con cobertura negativa del derrame

La presidenta señaló que la información difundida afecta a prestadores de servicios turísticos y pidió diálogo directo con empresas del sector

Sheinbaum acusa a televisoras de dañar a hoteleros y restauranteros de Veracruz con cobertura negativa del derrame

Fátima Bosch habla sobre su presunto romance con el hijo mayor de Luis Miguel: “Él es un bebé”

La especulación sobre un posible romance comenzó a circular tras la aparición de supuestas capturas de pantalla en redes sociales que mostraban mensajes privados entre los famosos

Fátima Bosch habla sobre su presunto romance con el hijo mayor de Luis Miguel: “Él es un bebé”

Churros rellenos de chocolate: cómo conseguirlos crujientes y perfectos en casa

Instrucciones detalladas para obtener un postre dorado, de interior suave y sabor dulce, listo para degustar

Churros rellenos de chocolate: cómo conseguirlos crujientes y perfectos en casa

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 6 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 6 de abril

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 6 de abril de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 6 de abril de 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de abril: detienen en Quintana Roo a “Milo”, presunto operador criminal con orden de extradición

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de abril: detienen en Quintana Roo a “Milo”, presunto operador criminal con orden de extradición

Los tres clanes criminales detrás de “El 03”, señalado como el nuevo líder del CJNG

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

Procesan a tres personas detenidas con más de 100 kilos de marihuana en CDMX

Cae presunto “halcón” de la Familia Michoacana que habría participado en bloqueos por la Operación Liberación

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch habla sobre su presunto romance con el hijo mayor de Luis Miguel: “Él es un bebé”

Fátima Bosch habla sobre su presunto romance con el hijo mayor de Luis Miguel: “Él es un bebé”

¿Christian Nodal tendrá un reality show sobre su vida? Esto dijo el cantante

Declaraciones de Pepe Aguilar contra los corridos tumbados resurgen en redes: “Música mediocre”

Tragedia en Axe Ceremonia: cronología y consecuencias a un año del colapso en el festival

¿La espía? Acusan a Christian Nodal de copiarle a Cazzu tras hablar de Yailin La Más Viral

DEPORTES

Efraín Juárez habla sobre la actuación de Pumas frente a Chivas: “Mucha gente nos daba por muertos y aquí seguimos”

Efraín Juárez habla sobre la actuación de Pumas frente a Chivas: “Mucha gente nos daba por muertos y aquí seguimos”

Álvaro Morales se despide de la Kings League tras perder su primer partido con Peluche Caligari: “Me disculpo con la afición”

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

El mensaje que Lucas Ocampos dedicó a la afición de Rayados tras polémica: “No fue hacia ustedes”