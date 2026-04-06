Cae en Quintana Roo el “Milo”, operador financiero de la ‘Mafia Cubano-Americana’ requerido por EEUU

Foto: SSPC

Remigio “N”, alias “Milo”, fue detenido en el estado de Quintana Roo al ser identificado como objetivo prioritario en la entidad, así como por su implicación en una organización criminal internacional.

Su arresto se ejecutó tras labores de inteligencia e investigación por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal.

El “Milo” fue ubicado cuando los agentes realizaban recorridos de supervisión en el fraccionamiento Residencial Arbolada del municipio de Benito Juárez. El sujeto se encontraba en compañía de otra de persona, por lo que se les realizó una revisión de seguridad.

Durante la inspección, tanto a Remigio “N” como a su acompañante, identificada como Joseline “N”, les fueron aseguradas 38 dosis de marihuana y una camioneta color gris.

Los agentes verificaron que se trataba de un hombre requerido por los Estados Unidos, quien se encontraba con una mujer señalada como presunta integrante de la misma organización criminal, por lo que procedieron con su detención.

El “Milo” cuenta con proceso de extradición

Remigio "N" fue trasladado a la Ciudad de México para comenzar su proceso de extradición. Foto: SSPC

Remigio “N” es requerido por las autoridades de los Estados Unidos, por lo que tras verificar su identidad, fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México para continuar con su proceso de extradición.

Información obtenida por Infobae México refiere que el sujeto es identificado como Remigio Valdez, alias “Milo”, quien es identificado como coordinador operativo y financiero del grupo delictivo Mafia Cubano-Americana, además de ser objetivo prioritario en Quintana Roo.

Los datos refieren que el sujeto es requerido por las autoridades estadounidenses por los delitos de tráfico de personas y delincuencia organizada.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó la captura del “Milo” como una afectación directa a la capacidad operativa del grupo criminal y como resultado de mecanismos de cooperación internacional “basados en el respeto a la soberanía y la coordinación del Gabinete de Seguridad y el Gobierno de Quintana Roo”.

La Mafia Cubana en Quintana Roo

Fotografía de archivo de migrantes que caminan junto al muro en la frontera de EE.UU, y México, en Lukeville, Arizona, EE.UU. EFE/ Allison Dinner

Una mafia con un nombre similar fue identificada desde el año 2009, la cual cuenta con operaciones en Cuba, México, España y el sur de Florida, Estados Unidos. Su nombre es La Mafia Cubana, la cual concentra sus actividades delictivas en el estado de Quintana Roo.

De acuerdo con una acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el grupo criminal contaba con esquemas de contrabando y extorsión de migrantes cubanos que eran retenidos en México para el pago de tarifas de contrabando.

Los miembros extorsionaban a migrantes y les exigían a las víctimas que proporcionaran la información de contacto de un familiar, a quien le pedían un rescate de 10 mil dólares estadounidenses. Las personas cuya familia no podía pagar se les golpeaba, amenazaba y torturaba.