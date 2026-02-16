Doble Hoy No Circula 16 de febrero: ¿a qué hora es la siguiente actualización sobre la contingencia ambiental en CDMX?

CIUDAD DE MÉXICO, 15FEBRERO2026.- Por tercer día de activo la contingencia ambiental en la capital, esto tras no haber las condiciones ambientales para mejorar la calidad del aire. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene activa la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México tras registrar concentraciones máximas de ozono de 158 y 157 ppb en las estaciones Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera.

El organismo determinó que el Doble Hoy No Circula aplica este lunes 16 de febrero para reducir la exposición de la población y minimizar los riesgos a la salud, especialmente en menores, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

La medida responde a la permanencia de un sistema anticiclónico en el centro del país, que genera condiciones para la acumulación de contaminantes, con temperaturas de hasta 28 ℃ (82 ℉) y cielo despejado.

¿Qué autos no circulan este lunes 16 de febrero?

Doble Hoy No Circula (Infobae)

Las restricciones de Doble Hoy No Circula para este lunes, entre 5:00 y 22:00 horas, afectan a los siguientes vehículos:

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 cuyo último dígito de placa sea 1, 3, 5, 6, 7 o 9

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, con engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6

Vehículos sin holograma de verificación (antiguos, de demostración, traslado, nuevos, pase turístico, placas foráneas o formadas solo por letras)

Unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios sin válvula de desconexión seca, con terminación de matrícula NON (restricción al 50%)

Vehículos de carga local o federal que dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo los incluidos en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o Estado de México

Taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” sujetos a restricción según placa, pero la limitación aplica de 10:00 a 22:00 horas

Entre las exenciones al programa se incluyen vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o tipo exento, así como vehículos destinados a emergencias médicas, servicios urbanos, transporte escolar o de personas con discapacidad debidamente acreditados. Las motocicletas están exentas de la Fase 1.

¿A qué hora se actualiza la información sobre la contingencia ambiental?

La Zona Metropolitana del Valle de México activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono (X/CAMegalopolis)

La CAMe mantiene un esquema de comunicación con boletines institucionales para informar sobre la vigencia de la contingencia ambiental y las restricciones al tránsito vehicular.

Los horarios habituales de actualización son:

10:00 horas, primer reporte matutino que confirma la continuidad, modificación o suspensión de las medidas

15:00 horas, corte intermedio si existen cambios en la calidad del aire o en las restricciones

20:00 horas, boletín vespertino relevante ante persistencia de condiciones adversas o ajustes importantes

La siguiente actualización oficial sobre la contingencia y el programa Doble Hoy No Circula está prevista para las 10:00 horas del lunes 16 de febrero.

Si las condiciones atmosféricas no mejoran, la CAMe podría emitir nuevos avisos en la tarde y la noche.

La población puede consultar la información oficial mediante la aplicación Aire, el sitio www.aire.cdmx.gob.mx, los perfiles en X (Twitter) @Aire_CDMX y @CAMegalopolis, así como la página de la CAMe.

Las autoridades también recomiendan evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas y favorecer el uso del transporte público para reducir la exposición a los picos de contaminación.