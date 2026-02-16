Ataque contra director de la Policía Municipal de Pluma Hidalgo, Oaxaca, deja un agente muerto

El Gobierno condenó los actos y aseguró que no habrá impunidad (X/@propuestaoaxaca)

Una agresión armada en contra de la Policía Municipal de Pluma Hidalgo, Oaxaca, dejó como resultado la muerte de un elemento de la corporación, además de que el director de la institución resultó herido.

El ataque generó la implementación de un operativo coordinado con el objetivo de encontrar a los responsables.

"Con profundo dolor informamos también que el director de la corporación resultó herido y actualmente recibe atención médica“, se puede leer en el informe de la administración municipal compartido el 16 de febrero.

A través de una tarjeta informativa el presidente municipal, Israel Roel Ramírez Mariano, aseguró que al momento del ataque estaba en oficinas de la Comisión Estatal del Agua y tras enterarse de la agresión viajó al municipio para atender de forma personal al situación.

De igual manera, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGEO) que actúe de manera inmediata para que el crimen no quede impune.

Implementan filtros para dar con los responsables

La Fiscalía de Oaxaca confirmó que la agresión provocó la implementación de protocolos de emergencia y reacción, además de que el gobernador ordenó el despliegue y coordinación de elementos de la Policía Estatal y de la FGEO.

Con el objetivo de cercar a los responsables fueron colocados puntos de revisión en áreas estratégicas:

“Se han instalado filtros de control provisional y puntos de revisión en zonas estratégicas, entradas y salidas del municipio, así como en tramos carreteros aledaños a la región de la [Costa / Sierra Sur”, es parte de lo informado por la institución.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...