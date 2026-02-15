México

Muere Leo Rosas, participante de ‘La Voz México’ que triunfó al lado de Yahir

Su voz e historia lo convirtieron en uno de los talentos más recordados del reality

Su voz e historia lo convirtieron en uno de los talentos más recordados del reality. (Leo Rosas / Yahir / Instagram)

Este domingo 15 de febrero de 2026 se reportó el fallecimiento de Leo Rosas, a los 27 años. El intérprete alcanzó proyección internacional tras obtener el segundo lugar en el equipo de Yahir durante la edición 2019 de La Voz México.

La noticia provocó una ola de reacciones en Santa Cruz de la Sierra, su ciudad natal, y en México, donde el público lo adoptó por su humildad y potencia vocal. Su paso por el programa marcó un punto de inflexión en su carrera y le valió el reconocimiento de figuras como Ricardo Montaner y Belinda.

El mensaje de despedida de Yahir

Yahir expresó su dolor a través de Instagram con un mensaje dirigido a la familia del cantante y al pueblo boliviano. Junto a una fotografía de ambos en el escenario del reality.

“No puedo creer esto. Le mando un fuerte abrazo y mis más sinceras condolencias a la familia de Leo y a todo Bolivia. Qué triste noticia, talentoso y tremenda persona mi Leo. Descanse en paz”.
Yahir expresó su dolor a través de Instagram con un mensaje dirigido a la familia del cantante y al pueblo boliviano. (Yahir / Instagram)

¿Quién fue Leo Rosas?

Originario de Santa Cruz de la Sierra, Leo Rosas mostró desde joven una inclinación por la balada romántica y el pop. En su audición a ciegas logró que los cuatro coaches giraran su silla —Belinda, Ricardo Montaner, Lupillo Rivera y Yahir—, aunque eligió integrarse al equipo del cantante mexicano.

Pese a quedar en segundo lugar, Yahir sostuvo en diversas ocasiones que Leo fue “el ganador” por su crecimiento artístico. Tras el programa, mantuvieron cercanía profesional y compartieron escenario en conciertos en México.

Última publicación de Leo Rosas. (Leo Rosas / Instagram)

Rosas lanzó sencillos como Perdona si te digo y realizó presentaciones en varios países. Su proyecto más reciente fue la gira Homenaje a los Grandes, dedicada a los 200 años de Bolivia, con interpretaciones de temas de Luis Miguel, Roberto Carlos y Armando Manzanero.

En una entrevista con El Deber en enero, el cantante adelantó el estreno de La primera vez, canción romántica pensada —según dijo— para “la novia, la esposa, un amor que está empezando… o incluso para dedicar a un ser querido, porque el amor es para todo”. También afirmó que 2026 venía “con todo”, con nuevos videoclips y presentaciones en todo el país.

Hasta ahora tampoco se informaron oficialmente las causas del deceso ni los detalles de las exequias.

