Más de 70 funcionarios del SAT fueron denunciados por el mismo órgano ante la FGR

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó 78 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2025 contra servidores públicos por presuntos delitos federales, de acuerdo con informes oficiales entregados al Congreso de la Unión por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Estas querellas forman parte de un total de 262 procedimientos iniciados, de los cuales 184 fueron turnados al Órgano Interno de Control (OIC) del SAT por posibles irregularidades o faltas administrativas.

Delitos más frecuentes y marco legal

Entre los ilícitos que dieron lugar a las denuncias ante la FGR, destacan:

Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática , tipificado en el artículo 211 del Código Penal Federal, siendo el delito más recurrente.

Falsificación de documentos , conforme al artículo 244 del mismo ordenamiento.

Ejercicio ilícito del servicio público , uso indebido de atribuciones y facultades.

Remuneración ilícita , un delito que no se reportaba con frecuencia en años recientes y que fue detectado en varios empleados de la Administración General de Recursos y Servicios (AGRS).

Otros ilícitos, como actividades equivalentes al contrabando, cohecho y acciones contra la administración de justicia.

Estos delitos están sancionados en el Código Penal Federal, con penas que pueden incluir prisión, multas y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Áreas del SAT con mayor número de denuncias

Los informes oficiales detallan que los funcionarios señalados por presuntos delitos federales se desempeñaban principalmente en áreas clave del SAT:

La Administración General de Auditoría Fiscal Federal concentra un alto número de los casos, tanto penales como administrativos.

Otras áreas con reportes importantes incluyen las administraciones de Auditoría de Comercio Exterior, Recaudación, Jurídica, Recursos y Servicios, Grandes Contribuyentes y Servicios al Contribuyente.

Además de las investigaciones penales, el OIC del SAT sigue procedimientos por responsabilidades administrativas, cuyos resultados pueden derivar en sanciones laborales internas, desde amonestaciones hasta separación del cargo.

Objetivos del SAT con estas acciones

Las denuncias presentadas por el SAT forman parte de esfuerzos institucionales para fortalecer la transparencia y la integridad interna, así como para combatir conductas irregulares y posibles actos de corrupción al interior del organismo recaudador.

Estos movimientos se suman a una tendencia más amplia de la institución por elevar los estándares éticos y de control entre sus servidores públicos, en sintonía con las estrategias de fiscalización y combate a la evasión fiscal en México.