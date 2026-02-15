IMSS e IMSS Bienestar activan protocolo por accidente en el Libramiento Bicentenario en Edomex

Niebla y quema de pastizal contribuyen a accidente múltiple que deja al menos 4 fallecidos en Toluca.

Un choque múltiple registrado la mañana de este domingo 15 de febrero en el Libramiento Bicentenario, en el tramo Xonacatlán–Lerma, dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas y al menos 15 lesionadas.

Tras el incidente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el IMSS Bienestar informaron la activación inmediata de sus protocolos de atención ante emergencias con múltiples víctimas.

IMSS e IMSS Bienestar activan protocolo de emergencia y refuerzan capacidad hospitalaria

En un comunicado conjunto, ambas instituciones detallaron que, desde el momento en que se tuvo conocimiento del accidente, se puso en marcha el protocolo institucional de respuesta para incidentes con múltiples lesionados.

Esto implica mantener en alerta operativa a hospitales y clínicas de la región, garantizar la disponibilidad de personal médico, de enfermería y áreas de apoyo, así como verificar la suficiencia de camas, quirófanos, insumos, medicamentos y equipo médico.

Además, se estableció comunicación permanente con autoridades estatales, cuerpos de Protección Civil y servicios de emergencia que atienden la contingencia en el sitio del siniestro.

Hospitales del IMSS y Bienestar listos para recibir a lesionados tras accidente en Xonacatlán–Lerma.

El objetivo, precisaron, es asegurar una eventual referencia y traslado oportuno de pacientes en caso de ser necesario.

El IMSS Bienestar informó que sus unidades en Toluca, Lerma y Xonacatlán se encuentran preparadas para recibir personas lesionadas. Por su parte, el IMSS señaló que mantiene disponibilidad hospitalaria en la zona para responder ante cualquier eventualidad.

Hasta el corte más reciente, ninguna de las dos instituciones había recibido pacientes derivados del accidente; no obstante, reiteraron que continúan en estado de alerta y coordinación interinstitucional.

Tres muertos y al menos 15 heridos en el tramo Xonacatlán–Lerma

De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México, el percance involucró aproximadamente 40 vehículos, entre autobuses de pasajeros, camiones de carga, automóviles particulares, una motocicleta y unidades de emergencia.

Choque múltiple en Libramiento Bicentenario deja al menos 4 personas fallecidas.

El accidente ocurrió antes de las 8:00 horas y generó impactos en cadena sobre la vía de cuota. Autoridades confirmaron de manera preliminar tres personas fallecidas y al menos 15 lesionadas, quienes fueron atendidas en el sitio o trasladadas a hospitales del Valle de Toluca.

Niebla y quema de pastizal redujeron la visibilidad

Reportes preliminares indican que al momento del accidente se registraba densa neblina en la zona, lo que redujo significativamente la visibilidad. También se reportó humo derivado de la quema de pastizales en las inmediaciones, factor que habría agravado las condiciones de circulación.

Las autoridades señalaron que la combinación de estos elementos pudo haber impedido que los conductores frenaran a tiempo, provocando los impactos en cadena.

Dos autobuses de pasajeros, un tráiler y varios vehículos particulares se vieron involucrados en el accidente Foto: @Juan_gabriel10

Cierre total y operativo interinstitucional

El accidente provocó el cierre de la circulación en ambos sentidos del tramo Xonacatlán–Lerma, generando afectaciones viales durante varias horas.

En la atención del siniestro participan:

Protección Civil del Estado de México

Cruz Roja Mexicana

Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM)

Policía Estatal

Guardia Nacional

Servicios de Auxilio Vial

Las autoridades exhortaron a la población a evitar la zona, utilizar rutas alternas y atender los avisos oficiales. En tanto, el IMSS y el IMSS Bienestar reiteraron su compromiso de garantizar atención médica oportuna y mantenerse en coordinación ante cualquier traslado que pudiera requerirse.