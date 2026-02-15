México

Dos muertos y más de 15 heridos por choque entre niebla en la autopista Bicentenario cerca de Lerma en Edomex

Dos autobuses de pasajeros Flecha Roja y Pegasso se impactaron con un trárler y otros vehículos particulares

Dos autobuses de pasajeros, un
Dos autobuses de pasajeros, un tráiler y varios vehículos particulares se vieron involucrados en el accidente Foto: @Juan_gabriel10

Se registró un fuerte choque múltiple en el Libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario, en el tramo de Lerma-Xonacatlán, Estado de México; equipos de emergencia laboraron en la zona.

De forma preliminar se reportan dos muertos y más de 15 heridos.

Al menos al menos dos autobuses de las líneas Flecha Roja y Pegasso que colisionaron con un traíler, un camión de transporte y varios vehículos particulares, así como una motocicleta.

En las imágenes de percibe una intensa niebla que habría povocado poca visibilidad y favorecería el accidente carretero.

El tramo Lerma-Xonacatlán presenta gran
El tramo Lerma-Xonacatlán presenta gran carga de tráfico en ambos lados Foto: C5 Edomex

En total, 31 vehículos se vieron involucrados. De manera preliminar, autoridades reportan 3 personas fallecidas y varios lesionados.

Desopués de las7 de la mañana el C5 del Estado de México informó:

“Si circula por el Libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario en #Lerma , extreme precauciones. Se registre la carga vehicular en ambos sentidos derivados de dos accidentes de tránsito en la zona. Reduzca la velocidad, mantenga la distancia y encienda las luces ya que se registra neblina densa en la zona. Anticipe su salida para evitar retrasos".

Entre los autobuses involucrados hay
Entre los autobuses involucrados hay uno de la Línea Flecha Roja Foto: @MrElDiablo8

El hecho se registró antes de las 8:00 horas, donde se vieron involucrados 31 unidades, de ellas 3 autobuses de pasajeros, 2 provenientes de Michoacán; así como una unidad de emergencia y una motocicleta.

Por los múltiples choques hubo el desplazamiento de elementos del Servicio de Urgencia del Estado de México (SUEM) y de la Cruz Roja; así como elementos Protección Civil y la Policía mexiquense.

La zona se encuentra con tráfico intenso, por lo que autoridades piden evitar la zona.

Varios vehículos particulares también se
Varios vehículos particulares también se vieron afectados Foto: @VialHermes

Preliminarmente una mujer y un hombre son las personas fallecidas.

El primer reporte fue de un autobús de la empresa Flecha Roja que se impactó contra la plataforma de un tractocamión, con un saldo preeliminar de dos personas sin vida.

Posteriormente un autobús de transporte escolar, con alumnos provenientes del estado de Michoacán, chocó contra otros vehículos, dejando un número aún no determinado de heridos.

También un autobús de
También un autobús de la Línea Pegasso quedó afectados tras la carambola cojn un tráliler y veh{iculos particulares @VialHermes

Finalmente, un motociclista se impactó en la parte trasera de otro vehículo. La moto que quedó tendida en el pavimento es roja con negro con placas G50TP.

Accidentes viales aumentaron 206%

Entre 2021 y 2025, las atenciones en los servicios de salud del Estado de México, relacionadas con peatones lesionados en accidentes de transporte incrementaron 206%, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud Federal.

En este periodo, de acuerdo con estos registros oficiales, en la entidad se presentó un aumento en los ingresos a áreas médicas y de salud, referentes a la atención de peatones (hombres y mujeres) que resultaron con algún tipo de lesión derivado de un accidente de tránsito.

Si bien las estadísticas muestran esta tendencia, también se debe tomar en consideración que en los años 2020 y 2021 se tuvo un comportamiento atípico en materia de servicios de salud, ya que fueron años caracterizados por la atención de la pandemia de covid-19.

Tomando esta consideración, la entidad mexiquense presentó un aumento de 206 por ciento en estos servicios de salud, al pasar de 326 peatones atendidos en 2021 a 998 en 2025. El mayor registro en este periodo fue en el año 2024, con mil 092.

En 2023, se brindaron servicios médicos a 910 peatones; en 2022 fueron 604 y en 2021, 326. Entre 2021 y 2025, de acuerdo con estos datos, se brindaron 3 mil 930 atenciones médicas de peatones lesionados en accidentes de tránsito.

