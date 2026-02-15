Convocan a la velada por las personas defensoras y desaparecidas en México: ¿dónde y cuándo?

La Red TDT convocó a una velada y manifestación en el Monumento a la Revolución para exigir el cese de agresiones contra defensores de derechos humanos en México.| Foto: (X/@CDHCMX)

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” (Red TDT) convocó a la ciudadanía a participar en una velada en memoria de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas y desaparecidas en México.

La actividad estará acompañada de una manifestación en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, con el objetivo de “exigir un cese a las agresiones, asesinatos y desapariciones” en contra de quienes defienden los derechos humanos en el país.

De acuerdo con la información difundida a través de su cuenta en la plataforma digital X, la Red TDT señaló que esta acción se enmarca en la conmemoración de los 36 años de trabajo de la organización, e hizo un llamado abierto a la participación ciudadana: “¡Acompáñanos!”.

¿Cuándo? La velada se realizará el próximo sábado 21 de febrero a las 18:30 horas. Para la jornada conmemorativa, la asociación recomendó a las y los asistentes llevar veladoras y flores, que serán utilizadas para iluminar la explanada del Monumento a la Revolución como acto simbólico de memoria y exigencia de justicia.

Desapariciones en México

Los datos obtenidos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNODNO), correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 15 de febrero de 2026, evidencian el incremento sostenido de desapariciones en el país. El registro histórico muestra que el 1 de enero de 2000 existían 76 personas reportadas como desaparecidas. Para el 15 de febrero de 2026, la cifra aumentó a 130,478 personas desaparecidas y no localizadas.

En el análisis de desapariciones de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el RNODNO señala que, del 1 de enero de 2025 al 15 de febrero de 2026, no se reportaron casos en este grupo específico, resultando en un total de cero personas desaparecidas en dicho periodo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció la existencia de registros incompletos en las plataformas oficiales relacionadas con personas desaparecidas, lo que ha generado inconsistencias en los datos públicos.

Durante una conferencia de prensa realizada el 10 de febrero, Sheinbaum Pardo informó que su administración se encuentra elaborando un informe específico sobre personas desaparecidas en el país, el cual será presentado en el transcurso del mes.

El análisis más reciente de Red Lupa expone un incremento sostenido en el número de personas desaparecidas en México, cifra que ha alcanzado los 128,065 casos. Esta organización, especializada en el seguimiento de cifras y en la evaluación del desempeño institucional en torno a las desapariciones, presentó el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, documento que permite analizar la evolución de este fenómeno en los últimos años.

De acuerdo con los datos incluidos en el informe, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) contabilizaba 100,000 personas desaparecidas el 16 de mayo de 2022. Para el mismo mes de 2023, la cifra se elevó a 107,327. En 2024, el registro alcanzó 117,069, y para el 16 de mayo de 2025, la cantidad ascendió a 128,064 casos.

Observaciones para el Estado mexicano por personas desaparecidas en el país

Colectivos de personas buscadoras y organismos internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Comité contra la Desaparición Forzada (CED), iniciaron el pasado mes de septiembre un procedimiento para activar el protocolo del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció inconsistencias en los registros oficiales de personas desaparecidas y anunció un informe especial para este mes.

El presidente del Comité, Olivier de Frouville, afirmó que la medida responde a información fundamentada que indica la existencia de desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática en México. “La información recibida por el CED cumple con estos criterios”, declaró de Frouville.

En aquel momento, el gobierno de México rechazó las conclusiones del Comité y afirmó que “carecen de sustento” y “no reflejan la realidad del país”; asimismo reafirmó su compromiso con la ciudadanía.

“Que no se juegue con nuestro dolor”: familiares de desaparecidos convocan a protesta inaugural del mundial

Los padres de Ana Amelí García Gámez, estudiante de la Universidad Autónoma de México (UNAM) desaparecida en el Ajusco el 12 de julio de 2025, convocaron a una manifestación dirigida a personas buscadoras, estudiantes, comunidades religiosas, colectivos de búsqueda, aficionados con conciencia y a la población solidaria. El llamado es a reunirse el 11 de junio de 2026, fecha en la que se inaugurará el Mundial 2026 en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

La elección de esta fecha y lugar responde al carácter internacional del evento, que atraerá a miles de aficionados y representantes de la prensa global. Los organizadores señalaron: “Mientras el gobierno muestra estadios, fuegos artificiales y celebración, nosotros —sociedad que participe— mostraremos la verdad”.

En su mensaje, los padres de García Gámez argumentaron: “No puede haber fiesta mientras hay luto. No puede haber Mundial mientras México desaparece a su gente, porque nuestros hijos no merecen ser olvidados para que otros celebren”.

La manifestación fue anunciada como pacífica. Se formarán vallas humanas en los accesos al Estadio Azteca, permitiendo el ingreso de los asistentes al evento deportivo. La cita está programada para el jueves 11 de junio a las 8:00 horas en todos los accesos del recinto.