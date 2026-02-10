Sheinbaum anuncia que en febrero se presentará el informe sobre personas desaparecidas en México

La presidenta anticipa datos precisos tras mejorar los registros y métodos de búsqueda. | Crédito: Jesús Aviles/Infobae México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el informe sobre personas desaparecidas en México será presentado durante febrero, luego de concluir un proceso de revisión y fortalecimiento del sistema de registro y de las alertas de búsqueda.

“Tenemos pendiente el informe de desaparecidos; estamos terminando de fortalecer el tema de la alerta para poder dar toda la información”, explicó.

Diferencias en el registro de personas desaparecidas

Sheinbaum detalló que uno de los principales hallazgos tiene que ver con las distintas metodologías utilizadas para registrar a las personas desaparecidas a lo largo del tiempo. Señaló que actualmente existe una plataforma de registro independiente de la presentación de denuncias ante las fiscalías, lo que ha derivado en inconsistencias en los datos.

Fichas de búsqueda pegadas en el metro Crédito: Cuartoscuro

Indicó que antes y después de la creación de este sistema se utilizaron esquemas distintos, lo que obliga a un análisis profundo de la información disponible.

Registros incompletos y falta de información básica

La presidenta explicó que, tras revisar la base de datos, se detectaron múltiples registros incompletos, algunos de los cuales no cuentan ni con el nombre completo de la persona desaparecida ni con información sobre la existencia de una carpeta de investigación.

Por ello, el informe detallará cuántos registros se encuentran en esta situación, cuántos cuentan con datos completos y cuáles presentan información parcial.

Limitaciones de la plataforma actual

Sheinbaum reconoció que la plataforma no permite identificar cuántas personas han sido localizadas a partir de los registros existentes, lo que representa una limitación importante para el análisis de resultados en materia de búsqueda.

Este punto, señaló, también será abordado en el informe que se dará a conocer al público.

Un niño sostiene un cartel con la imagen de una persona desaparecida durante una marcha por el Día Internacional de los Desaparecidos, en la Ciudad de México, el sábado 30 de agosto de 2025. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

La mandataria indicó que el proceso ha tomado tiempo debido a la revisión del cumplimiento de la ley y a la propuesta de reformas a las leyes en materia de desaparición de personas y a la Ley Nacional de Población.

No obstante, aseguró que el trabajo se encuentra prácticamente concluido y que ya están en condiciones de presentar el informe este mismo mes.

Apoyo a colectivos y fortalecimiento de la búsqueda

Sheinbaum subrayó que el informe incluirá las acciones emprendidas para fortalecer el apoyo a los colectivos de búsqueda, a través de la Secretaría de Gobernación, así como la mejora en la comunicación con estas organizaciones.

Madres buscadoras inspeccionan terrenos en busca de fosas clandestinas, reclamando justicia y visibilizando la memoria de desaparecidos en México. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se informará sobre el equipamiento adquirido por la Comisión Nacional de Búsqueda para mejorar las labores en campo y sobre el número real de personas reportadas como desaparecidas en distintos periodos.