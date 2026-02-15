México

Cómo eliminar manchas de la cara de forma natural con esta mascarilla casera hecha con solo dos ingredientes

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para el cuidado de la piel, alejándose de productos químicos y tratamientos agresivos

Guardar
Cómo eliminar manchas de la
Cómo eliminar manchas de la cara de forma natural con esta mascarilla casera hecha con solo 2 ingredientes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para el cuidado de la piel, alejándose de productos químicos y tratamientos agresivos.

En ese contexto, una mascarilla casera elaborada con solo dos ingredientes ha ganado popularidad por su capacidad para eliminar manchas y unificar el tono de la piel.

La combinación de aloe vera y arroz blanco ofrece propiedades exfoliantes y regeneradoras, según múltiples publicaciones especializadas y testimonios en redes sociales.

Ingredientes y preparación de la mascarilla

La receta requiere únicamente dos elementos principales:

  • 2 cucharadas de arroz blanco cocido (sin sal ni aceite)
  • 2 cucharadas de gel de aloe vera natural (obtenido directamente de la hoja)

Para quienes buscan hidratación adicional, se puede añadir una cucharadita de miel. El arroz debe cocinarse hasta quedar suave, colarse y dejarse enfriar.

Ingredientes y preparación de la
Ingredientes y preparación de la mascarilla Adobe Stock

Posteriormente, se mezcla en la licuadora junto con el gel de aloe vera hasta obtener una pasta homogénea y cremosa. La textura de la mascarilla facilita su aplicación y permite que los activos penetren la piel.

Una vez lista, la preparación se guarda en un recipiente limpio y se refrigera durante 24 horas. Este paso contribuye a potenciar el efecto calmante del aloe vera y a conservar la mezcla en óptimas condiciones.

Aplicación paso a paso

La aplicación adecuada de esta mascarilla es clave para obtener resultados óptimos. Los pasos recomendados son los siguientes:

  1. Limpia el rostro para eliminar residuos de maquillaje y suciedad.
  2. Aplica la mascarilla con movimientos circulares, enfocando en las zonas con manchas o tono desigual.
  3. Deja actuar entre 15 y 30 minutos.
  4. Enjuaga con agua tibia y seca con una toalla limpia.
  5. Hidrata la piel utilizando una crema habitual.

Especialistas recomiendan realizar una prueba en el antebrazo antes de la primera aplicación para descartar reacciones alérgicas. El procedimiento puede repetirse de una a dos veces por semana para favorecer la regeneración y el aclarado progresivo de la piel.

(neusdermo.ec)
(neusdermo.ec)

Propiedades y beneficios de los ingredientes

El arroz blanco contiene antioxidantes y compuestos que ayudan a exfoliar suavemente y a promover la renovación celular. Por su parte, el aloe vera es reconocido por sus efectos calmantes y reparadores, motivo por el cual se utiliza frecuentemente en productos dermatológicos.

El uso regular de esta combinación puede contribuir a atenuar manchas, igualar el tono y mejorar la textura de la piel. El resultado es un rostro de aspecto más uniforme y luminoso.

Consejos de uso y conservación

Para mantener la eficacia y seguridad de la mascarilla, se recomienda:

  • Realizar una prueba de alergia antes de la primera aplicación.
  • Usar protector solar todos los días, ya que los tratamientos despigmentantes pueden aumentar la sensibilidad al sol.
  • Conservar la mascarilla en el refrigerador hasta por 10 días si se mezcla con vitamina E.

El seguimiento de estas pautas ayuda a prevenir irritaciones y potencia los resultados del tratamiento casero.

Frecuencia y advertencias

El uso de la mascarilla debe limitarse a una o dos veces por semana. El abuso o la aplicación excesiva pueden generar irritaciones, sobre todo en pieles sensibles. Los dermatólogos aconsejan acudir a un especialista si las manchas persisten o se agravan, ya que podrían tratarse de afecciones que requieren un diagnóstico profesional.

La combinación de aloe vera
La combinación de aloe vera y miel de abeja es popular en remedios caseros, presentada aquí en frascos artesanales. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

Manchas en la pielArrozAloe Veramexico-noticiasMascarrillas caserasLíneas de expresiónexfoliar

Más Noticias

Predicción del estado del tiempo en Veracruz este domingo 15 de febrero 2026

Nubosidad, temperatura máxima y probabilidad de lluvia; consulta las condiciones hoy antes de salir de casa

Predicción del estado del tiempo

Convocan a la velada por las personas defensoras y desaparecidas en México: ¿dónde y cuándo?

La Red TDT convocó a una velada y manifestación en el Monumento a la Revolución

Convocan a la velada por

Temblor en México hoy: se registra microsismo de 1.3 en Naucalpan de Juárez, Estado de México

Sigue en vivo todas las recomendaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se

La indignante realidad de las fosas clandestinas en México: los cinco estados con más restos encontrados

Un informe elaborado por organizaciones civiles señala que los datos sobre fosas clandestinas en México varían significativamente entre medios de comunicación, fiscalías estatales y la FGR. La falta de un registro nacional completo y accesible impide dimensionar el problema.

La indignante realidad de las

Javier Ceriani denuncia amenazas de muerte de Gustavo Adolfo Infante

La añeja rivalidad entre ambos periodista alcanzó un nuevo nivel tras la divulgación de audios incriminatorios contra el directivo de Imagen

Javier Ceriani denuncia amenazas de
MÁS NOTICIAS

NARCO

La indignante realidad de las

La indignante realidad de las fosas clandestinas en México: los cinco estados con más restos encontrados

Detienen a presunto extorsionador de comerciantes en la alcaldía Cuauhtémoc

Procesan a hombre que transportaba casi una tonelada de marihuana, armamento y otras drogas en un camión en Chihuahua

Localizan con vida a 6 empleados de una agencia automotriz de Uruapan, Michoacán, tras ser reportados como desaparecidos

Marina localiza y destruye más de 1 millón de plantas de amapola en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Javier Ceriani denuncia amenazas de

Javier Ceriani denuncia amenazas de muerte de Gustavo Adolfo Infante

“Qué asco”: ‘Maestro Shifu’ revela los desprecios que Samadhi Zendejas le hizo y por qué ya no se hablan

Jesse & Joy celebraron el Día del Amor y la Amistad con una cita doble en el Auditorio Nacional

Quién es Aranza Goroz, la DJ mexicana que representará al país en el EDC 2026

Kenia Os y Peso Pluma presumen cómo celebraron el 14 de febrero: estos fueron los detalles que dejaron ver su lado más romántico

DEPORTES

‘Yayo’ de la Torre se

‘Yayo’ de la Torre se burla del América tras el Clásico Nacional: “Le siguen dando rivales fáciles a Chivas”

Cómo llega Italia, rival de México, al Clásico Mundial de Béisbol

Cómo llega Gran Bretaña, rival de México, al Clásico Mundial de Béisbol

¿Se pierde el Mundial? ‘Loco’ Abreu revela cuál es el informe médico de Gilberto Mora y cuándo regresará a las canchas

Clásico Nacional: ‘Hormiga’ González rinde homenaje al ‘Cubo’ Torres en la victoria de Chivas sobre el América