Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del 13 de febrero

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por Pronósticos y descubra si ha sido uno de los ganadores

La Lotería Nacional realiza sorteos
La Lotería Nacional realiza sorteos de Melate cada miércoles, viernes y domingo

Melate, Revancha y Revanchita, una de las loterías más populares del país que entrega millones de pesos en premios, anunció los resultados del sorteo 4174 de este viernes 13 de febrero.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se estropee.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para cobrar tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4174.

Resultado: 13, 17, 22, 25, 27 y 32.

Melate Revancha:

Sorteo: 4174.

Resultado: 05, 11, 12, 13, 29, 44 y .

Melate Revanchita:

Sorteo: 4174.

Resultado: 06, 09, 14, 20, 28, 37 y .

Cada miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas, se divulgan los ganadores del sorteo de Melate.

Estos son los números con más posibilidad de ganar el Melate según la IA

Los resultados del sorteo
Los resultados del sorteo de Melate

Al ser una de las loterías favoritas de todo el país, muchas personas buscan diferentes formas de atinar a los números ganadores del sorteo Melate.

Una de ellas es con un fácil análisis estadístico que consiste en conocer cuáles son los números que históricamente más se han repetido en los resultados premiados de este popular juego de la Lotería Nacional.

Según un análisis realizado con inteligencia artificial basado en los premios recientes del Melate, los números que han salido con mayor frecuencia son el 12, el 29 y el 44, cada uno con nueve apariciones. Esto representa aproximadamente un 3% de los sorteos analizados.

Otros números que también destacan por su recurrencia incluyen el 4, 13, 25, 45, 8, 18, 19, 20, 32, 35, 38, 42, 53 y 55, los cuales han aparecido entre siete y ocho veces en los sorteos recientes, con un promedio cercano al 2.33% y 2.67%.

Es importante mencionar que, aunque estos números han salido un poco más seguido en los últimos sorteos, lel Melate es un juego de azar donde cada número tiene la misma probabilidad de ser seleccionado en cada sorteo. Por lo tanto, estos datos reflejan tendencias estadísticas históricas con base a la IA, por lo que no garantizan resultados futuros.

