Parejas de famosos mexicanos: así celebraron San Valentín 2026

San Valentín es una de las fechas más importantes para los famosos, especialmente para los que viven su primer Día del Amor y la Amistad acompañados.

En el mundo del entretenimiento, existen varias parejas que han acaparado la atención del público desde que hicieron pública su relación sentimental.

Dentro de los romances más polémicos y llamativos para el público se encuentran Ángela Aguilar y Christian Nodal, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, Jacky Bracamontes y Martín Fuentes, y Anahí y Manuel Velasco.

San Valentín: así celebran los famosos el 14 de febrero

Ángela Aguilar y Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal, considerados una de las parejas más mediáticas, han acaparado la atención de los internautas días previos a San Valentín.

Por su parte, la integrante de la dinastía Aguilar, reveló a través de sus historias de Instagram una fotografía junto a su esposo en la que parecen estar recostados en un sillón, mientras él la acaricia con cariño.

Las muestras de cariño no solo ocurrieron por parte de la cantante de “Mis amigas las flores”, el sonorense no se quedó atrás y conmovió a sus fans con una imagen de su esposa acompañada del sencillo “Días de San Valentín” de Joan Sebastián.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez

Tras más de una década juntos, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez siguen sorprendiendo a sus seguidores con románticos mensajes en sus redes sociales durante el 14 de febrero.

Una de las dedicatorias más recordadas fue la que ocurrió en 2020, cuando el actor y comediante aseguró que cada minuto junto a su esposa era San Valentín.

“Ale, Eugenio 14 años juntos = 5110 días celebrando cada minuto como si fuera 14 de febrero. Te amo hoy y siempre ¡Felicidades princesa!”, escribió en su red social.

Como parte de la celebración del Día del Amor y la Amistad de este año, la pareja compartió mensajes de agradecimiento y felicidad por medio de sus redes sociales.

Por su parte, el también comediante volvió a asegurar que todos los días son San Valentín junto a su esposa, mientras que la cantante escribió: “En todos los universos compartiendo San Valentín con mi forever love“.

Jacky Bracamontes y Martín Fuentes

Catorce años después de una boda de ensueño, Jacky Bracamontes y Martín Fuentes siguen celebrando el amor en el día que marcó su historia.

Uno de los momentos más románticos que compartió la pareja ocurrió en octubre de 2025, cuando dieron a conocer que habían emprendido un viaje en pareja como parte de su aniversario matrimonial.

“Ya son 14 años caminando juntos Memito. Gracias por ser el mejor compañero de la vida", escribió la actriz en sus redes sociales.

En medio de las celebraciones de este 2026, la ex actriz de Televisa sorprendió a sus seguidores al compartir una historia en su cuenta personal de Instagram junto a su esposo con el texto: “Mi Valentine”.

Anahí y Manuel Velasco

Anahí y Manuel Velasco celebraron su primera década en abril de 2025; sin embargo, se conocen desde hace 14 años.

A través de su cuenta personal de Instagram, la cantante y actriz dio a conocer varias imágenes de su historia de amor, entre ellas, una fotografía de su boda al estilo charro.

“¡10 años de casados! Y 14 años desde aquel día en el que apareciste en mi vida y trasformaste mi mundo entero al recordarme lo bonito que era volver a creer en mí“, colocó.

En esta ocasión, la cantante Anahí fue sorprendida por su esposo con un ramo de rosas rojas grande que compartió con sus seguidores a través de su cuenta personal de Instagram.

En la imagen se observa el regalo con motivo de San Valentine, mientras que el senador y la intérprete aparecen abrazos.

