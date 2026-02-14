Detienen a menor de 15 años por asesinar a su padre y hermano tras discutir por malas calificaciones, en Toluca

Elementos de la Policía Municipal de Toluca resguardan la zona donde un adolescente fue detenido tras confesar que había matado a su padre y a su hermano. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

La mañana del 13 de febrero de 2026, un adolescente de 15 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Toluca tras confesar que había asesinado a tiros a su propio padre y su hermano mayor dentro de su vivienda en la delegación de Cacalomacán, ubicada en la zona sur de la capital mexiquense.

Los policías recibieron un reporte inusual: un joven se acercó a una patrulla y relató que había escuchado disparos en su casa y que él mismo había accionado un arma contra dos personas. Al concurrir al domicilio señalado, los oficiales confirmaron la presencia de dos hombres sin vida con múltiples heridas por proyectil de arma de fuego.

Las víctimas fueron identificadas como Arturo Zalazar Hernández, de 50 años, y José Manuel Zalazar Hernández, de 29. Ambos eran, respectivamente, el padre y el hermano del presunto agresor.

El adolescente fue inmediatamente puesto a disposición de la autoridad competente en materia de justicia para adolescentes, la cual determinará las medidas correspondientes conforme a la ley.

Investigación en curso y sin claridad sobre el móvil

Hasta el momento, las autoridades no han detallado las causas que motivaron al joven a cometer el doble homicidio. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya inició la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades legales.

El adolescente dijo que disparó un arma de fuego contra sus familiares.

Personal pericial se encuentra realizando el levantamiento de los cuerpos e indicios, así como entrevistas con vecinos y posibles testigos para reconstruir la secuencia de los hechos.

El caso ha generado consternación entre vecinos de la delegación y en distintas comunidades del municipio de Toluca, donde eventos de violencia familiar de esta gravedad son considerados alarmantes. Aunque no se ha confirmado una causa específica, versiones periodísticas mencionan que pudo haber existido una fuerte discusión previa entre el menor y sus familiares antes del ataque.

Repercusión en la sociedad y llamados a prevención

Especialistas en temas de violencia familiar y juvenil señalan que este tipo de sucesos reflejan fallas en la detección temprana de conflictos en el entorno familiar y escolar, y subrayan la importancia de mecanismos de apoyo para menores en riesgo. Aunque cada caso es distinto, los expertos insisten en reforzar los protocolos comunitarios para identificar señales de alerta.

Autoridades estatales han señalado que, ante hechos como este, la colaboración entre instituciones educativas, servicios de salud mental y cuerpos policiacos es crucial para prevenir que situaciones de tensión escalen hasta el uso de armas de fuego.

Mientras tanto, el proceso judicial contra el adolescente continúa bajo la supervisión de instancias especializadas en justicia para menores, y la sociedad sigue expectante ante los avances de la investigación.