¡Cumple su palabra! Empresario de Monterrey entrega camioneta a familia con mellizos que requieren oxígeno

El empresario regio decidió facilitar los traslados médicos de los pequeños.

Un acto de empatía transformó la vida de una familia de la Ciudad de México luego de que un video difundido en enero de 2026 mostrara la compleja rutina que enfrentan para cuidar a sus hijos recién nacidos. En las imágenes se observaba a los padres cargando a sus mellizos de apenas dos meses, Emilio y Oliver, ambos asistidos por tanques de oxígeno portátiles indispensables para su respiración.

La grabación se propagó rápidamente en redes sociales y generó una fuerte reacción entre los usuarios, quienes destacaron la dificultad logística y emocional que implica trasladar a dos bebés conectados a equipo médico especializado. Las escenas reflejaban el esfuerzo constante de la pareja por acudir a consultas y revisiones médicas en medio de una etapa crítica para la salud de los pequeños.

La historia llegó hasta Monterrey, donde el empresario Heriberto Vargas decidió intervenir al conocer el caso. Conmovido por la situación, optó por donar una camioneta a la familia con el objetivo de facilitar los traslados hospitalarios y ofrecerles mayor seguridad y comodidad en cada salida.

Emilio y Oliver ahora cuentan con transporte seguro para sus consultas.

El vehículo permitirá a los padres transportar a Emilio y Oliver con el espacio suficiente para instalar adecuadamente los tanques de oxígeno y demás insumos médicos, reduciendo riesgos y complicaciones durante los desplazamientos. El gesto detonó además una cadena de apoyo: distintas personas ofrecieron ayuda adicional tras enterarse de las necesidades de la familia.

Actualmente, los mellizos están por cumplir tres meses y su evolución ha sido favorable. De acuerdo con su madre, Valeria, los bebés han dejado atrás la etapa más delicada de su condición médica. Aunque continúan utilizando oxígeno, ahora lo hacen de manera intermitente y bajo estricta supervisión profesional.

Con casi tres meses, los pequeños evolucionan favorablemente bajo vigilancia médica.

El caso no solo evidenció los retos que enfrentan familias con hijos que requieren cuidados especiales, sino también el poder de las redes sociales para movilizar solidaridad. Lo que comenzó como un video que retrataba una situación vulnerable terminó convirtiéndose en una red de respaldo comunitario que brindó soluciones concretas.

Mientras Emilio y Oliver continúan su proceso de recuperación, sus padres mantienen la esperanza de que pronto puedan prescindir por completo del apoyo respiratorio. Por ahora, la camioneta representa más que un medio de transporte: simboliza el respaldo de desconocidos que decidieron tender la mano en un momento determinante.