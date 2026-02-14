México

¡Cumple su palabra! Empresario de Monterrey entrega camioneta a familia con mellizos que requieren oxígeno

La historia de una familia capitalina desató una ola de apoyo en redes sociales

Guardar
El empresario regio decidió facilitar
El empresario regio decidió facilitar los traslados médicos de los pequeños.

Un acto de empatía transformó la vida de una familia de la Ciudad de México luego de que un video difundido en enero de 2026 mostrara la compleja rutina que enfrentan para cuidar a sus hijos recién nacidos. En las imágenes se observaba a los padres cargando a sus mellizos de apenas dos meses, Emilio y Oliver, ambos asistidos por tanques de oxígeno portátiles indispensables para su respiración.

La grabación se propagó rápidamente en redes sociales y generó una fuerte reacción entre los usuarios, quienes destacaron la dificultad logística y emocional que implica trasladar a dos bebés conectados a equipo médico especializado. Las escenas reflejaban el esfuerzo constante de la pareja por acudir a consultas y revisiones médicas en medio de una etapa crítica para la salud de los pequeños.

La historia llegó hasta Monterrey, donde el empresario Heriberto Vargas decidió intervenir al conocer el caso. Conmovido por la situación, optó por donar una camioneta a la familia con el objetivo de facilitar los traslados hospitalarios y ofrecerles mayor seguridad y comodidad en cada salida.

Emilio y Oliver ahora cuentan
Emilio y Oliver ahora cuentan con transporte seguro para sus consultas.

El vehículo permitirá a los padres transportar a Emilio y Oliver con el espacio suficiente para instalar adecuadamente los tanques de oxígeno y demás insumos médicos, reduciendo riesgos y complicaciones durante los desplazamientos. El gesto detonó además una cadena de apoyo: distintas personas ofrecieron ayuda adicional tras enterarse de las necesidades de la familia.

Actualmente, los mellizos están por cumplir tres meses y su evolución ha sido favorable. De acuerdo con su madre, Valeria, los bebés han dejado atrás la etapa más delicada de su condición médica. Aunque continúan utilizando oxígeno, ahora lo hacen de manera intermitente y bajo estricta supervisión profesional.

Con casi tres meses, los
Con casi tres meses, los pequeños evolucionan favorablemente bajo vigilancia médica.

El caso no solo evidenció los retos que enfrentan familias con hijos que requieren cuidados especiales, sino también el poder de las redes sociales para movilizar solidaridad. Lo que comenzó como un video que retrataba una situación vulnerable terminó convirtiéndose en una red de respaldo comunitario que brindó soluciones concretas.

Mientras Emilio y Oliver continúan su proceso de recuperación, sus padres mantienen la esperanza de que pronto puedan prescindir por completo del apoyo respiratorio. Por ahora, la camioneta representa más que un medio de transporte: simboliza el respaldo de desconocidos que decidieron tender la mano en un momento determinante.

Temas Relacionados

Empresario de Monterreyviralcamionetamellizosredes socialestanque oxígenomexico-virales

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 14 de febrero: cierre parcial de circulación en la autopista Chamapa-Lechería

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

San Valentín 2026: CDMX ofrece bodas colectivas

La boda principal se realizó en el Auditorio Nacional con la presencia de la jefa de Gobierno Clara Brugada

San Valentín 2026: CDMX ofrece

Detienen a menor de 15 años por asesinar a su padre y hermano tras discutir por malas calificaciones, en Toluca

Un adolescente de 15 años fue detenido este 13 de febrero en Toluca después de confesar haber disparado contra su padre y su hermano al interior de su casa

Detienen a menor de 15

Motociclista exhibe a pasajera que pidió simular viaje para engañar a su novio y bajar en motel | Video viral

La joven quería que su pareja creyera que llegó al destino marcado, pero no fue así

Motociclista exhibe a pasajera que

Políticos de oposición llaman “parásito” y “detestable” a Marx Arriaga tras su destitución de la SEP

Senadores, dirigentes nacionales y expresidentes criticaron el trabajo del exfuncionario como director general de Materiales Didácticos

Políticos de oposición llaman “parásito”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mataron a una menor de

Mataron a una menor de 14 años e hirieron a su madre sicarios de La Unión Tepito con más de 30 balazos

Marina destruye 30 explosivos encontrados en Concordia, lugar en el que desaparecieron mineros

El Mini Lic será deportado a México... dentro de 10 años

Doble homicidio sacude Mazatlán en arranque de carnaval

Así son los perros robot para fortalecer la seguridad en Nuevo León rumbo al Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

San Valentín 2026: así celebraron

San Valentín 2026: así celebraron los famosos mexicanos este 14 de febrero

¿Te gusta la cultura tailandesa? Estos son los shows programados en México para 2026

Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo: “Te pago 4 millones de pesos y te subes conmigo al Ring Royale”

¿Quién es? Majo Aguilar presenta a su nuevo novio en pleno San Valentín

Las 3 canciones infalibles que Pepe Aguilar recomienda dedicar este San Valentín

DEPORTES

Cooperativa La Cruz Azul afirma

Cooperativa La Cruz Azul afirma que recuperación de planta en Hidalgo fue legal

Edson Álvarez enciende las alarmas en Turquía por una posible cirugía rumbo al Mundial 2026

Selección mexicana de Natación Artística gana oro y dos platas en la Copa del Mundo en Medellín

Álvaro Fidalgo luce la bandera de México en su uniforme con el Betis

Don Changuito lanza llamado público y denuncia acoso laboral tras dejar el personaje de KeMonito