¿Por qué no hay película de La Familia P. Luche? Consuelo Duval señala a una persona “poderosa” como el culpable

14 años después de que se transmitió el último capítulo de “La Familia P. Luche”, la serie de comedia sigue siendo considerada como una de las mejores de la televisión mexicana y el público sigue aclamando un episodio más.

Esto podría ocurrir muy pronto, pues todo indica que el elenco está dispuesto a hacer una película para darle un cierre a la serie.

Fue Consuelo Duval -intérprete de Federica P. Luche- quien se pronunció al respecto en una entrevista que concedió para el programa de radio “Todo para la mujer”.

“Estamos luchando por hacer la película de La Familia P. Luche, pero hay cosas que han trabado eso... personas importantes, muy importantes”, contó.

La actriz no destapó la identidad de la supuesta persona que estaría frenando el regreso del exitoso proyecto, pero aseguró que Eugenio Derbez tiene toda la intención de cumplir con el objetivo.

“Quiere regalarle al público una película para el cierre de La Familia P. Luche, pero con este rollo de los derechos del nombre y de no lo puedes mencionar. Pero aunque la hagamos como la familia Pérez Luche, hay alguien ahí que está impidiendo que esto suceda. Y es poderoso", añadió.

Fans de La Familia P. Luche reaccionan

Las declaraciones de Consuelo Duval se viralizaron en redes sociales y provocaron una ola de sentimientos encontrados entre los admiradores de la serie.

Mientras algunos lamentaron que el proyecto no pueda ver la luz, otros tomaron con humor la situación y atribuyeron las trabas al personaje con más poder en la historia: Don Camerino (interpretado por Juan Verduzco).

"Ese hombre poderoso es Don Camerino, magnate, hombre de negocios, dueño de media ciudad P. Luche."

“No nos quiten el regalo que nos quiere dar Derbez. La esperábamos con ansias.”

“Es Don Camerino el que no quiere!”

“Wey, justo ayer terminé de ver la serie y comentábamos que hace falta una película para dar cierre!”

“¿Y si nosotros juntamos?”

Consuelo Duval pide comprensión para Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

En un encuentro con medios, la actriz fue cuestionada sobre las declaraciones que ha hecho Victoria Ruffo sobre la paternidad de Derbez.

Duval lo tomó con humor: “Mira, yo estoy de acuerdo con Vicky. Yo creo que ese imbécil, ese gusano, esa larva de cocina económica, no atiende bien a sus hijos, a los míos los abandonó también por irse con una mujer a Los Ángeles. Entonces, yo estoy con ellas. Es un mal padre”.

Pero después pidió comprensión: “No hombre, me vale tres toneladas de cacahuate. Es mi amigo, lo amo, lo bendigo. A él le debo mucho de lo que tengo en esta carrera. Ha pasado por muchas. No vengan a cuestionarle su paternidad, pero bueno, pues hay que tomarlo con humor y ya”.