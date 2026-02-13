Cómo preparar un batido natural para combatir el cansancio por anemia

Preparar esta bebida es una alternativa sencilla para fortalecer el organismo y favorecer el bienestar general. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de batido de fresas, berro y naranja representa una alternativa natural para elevar los niveles de hemoglobina y combatir el cansancio asociado a la anemia. La combinación de estos ingredientes reúne nutrientes clave como hierro, vitamina C y antioxidantes, que aportan beneficios a personas con déficit de este mineral.

Las fresas destacan por su contenido en vitamina C, nutriente que mejora la absorción de hierro vegetal presente en otros alimentos. Una ración media de fresas frescas proporciona cerca de 60 mg de vitamina C, cantidad que favorece el metabolismo del hierro y contribuye a fortalecer el sistema inmunológico. Además, estas frutas contienen compuestos antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño oxidativo.

La importancia de la vitamina C para absorber el hierro

El berro es un vegetal de hoja verde reconocido por su aporte de hierro y clorofila. Una porción de berro fresco puede ofrecer hasta 1,5 mg de hierro por cada 100 gramos. Este mineral resulta esencial para la formación de hemoglobina, la proteína responsable del transporte de oxígeno en la sangre. Incluir berro en la dieta diaria puede contribuir a reducir la sensación de fatiga y mejorar la oxigenación de los tejidos.

Incorporar fresas, berro y naranja en la dieta diaria puede ser efectivo para prevenir y enfrentar los síntomas de la anemia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La naranja complementa este batido con un elevado nivel de vitamina C, lo que optimiza la absorción del hierro no hemo procedente de los vegetales. Un vaso de jugo de naranja fresco puede aportar más de 50 mg de vitamina C. El consumo de cítricos junto con fuentes vegetales de hierro se asocia a un mayor aprovechamiento de este nutriente por parte del organismo.

Beneficios para la hemoglobina y la energía

La anemia por deficiencia de hierro afecta la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, lo que ocasiona cansancio, debilidad y bajo rendimiento físico. La ingesta de un batido que reúna fresas, berro y naranja puede favorecer el aumento de los niveles de hemoglobina, lo que se traduce en una mayor energía y mejor oxigenación celular. Esta combinación resulta adecuada tanto para personas con anemia diagnosticada como para quienes buscan prevenir la fatiga relacionada con el déficit de hierro.

La mezcla de estos ingredientes ayuda a combatir la fatiga y el cansancio provocados por la deficiencia de hierro. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar el batido de fresas, berro y naranja

Lavar y desinfectar 1 taza de fresas frescas. Enjuagar 1 taza de hojas de berro. Exprimir el jugo de 2 naranjas medianas. Colocar todos los ingredientes en una licuadora. Añadir medio vaso de agua si se prefiere una textura más líquida. Batir hasta obtener una mezcla homogénea. Servir de inmediato para aprovechar el contenido de vitamina C.