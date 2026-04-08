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Kunno responde a Ricardo Peralta tras burlas por su eliminación de La Casa de los Famosos: “Me da risa, que siga intentándolo”

El influencer respondió a las burlas de Peralta tras su eliminación de La Casa de los Famosos y asegura que ahora empatiza con quienes reciben hate

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El influencer respondió a las burlas de Peralta tras su eliminación de La Casa de los Famosos y asegura que ahora empatiza con quienes reciben hate. (Fotos: TikTok/ViX)
El influencer respondió a las burlas de Peralta tras su eliminación de La Casa de los Famosos y asegura que ahora empatiza con quienes reciben hate. (Fotos: TikTok/ViX)

Kunno, influencer y exintegrante de La Casa de los Famosos, responde a Ricardo Peralta luego de que este se burló públicamente de su reciente eliminación del reality. El cruce revive viejas tensiones entre ambos personajes, marcadas por episodios pasados.

Hace unas semanas, Kunno se convirtió en el quinto eliminado del programa transmitido por Telemundo. Las redes sociales reaccionaron de inmediato y fue entonces que Ricardo Peralta, quien participó en la versión mexicana del reality, ironizó sobre la salida del creador de contenido y escribió en redes: “Quiere llorar, quiere llorar... ¿Qué va a hacer Kunno cuando se entere que a nadie le gustó su participación en La Casa de los Famosos?”. Además, remató su mensaje con un “Karma”, recordando una burla previa protagonizada por el propio Kunno durante la edición mexicana.

Kunno
Kunno afirma que su experiencia en el programa le enseñó a apoyar a quienes enfrentan críticas y rechaza entrar en polémicas con Peralta. (Captura de pantalla @bruni_dom)

El antecedente entre ambos surgió cuando el amigo de Ángela Aguilar, en un video publicado en TikTok, se mofó de Peralta tras su eliminación. En ese momento, Kunno defendió a Arath de la Torre y sostuvo: “Quiere llorar, quiere llorar. Qué va a hacer Topecillo cuando se dé cuenta que la comunidad apoya más, al 100 por ciento, a Arath que a él. Tenemos que admitir que si alguien critica tu forma de vestir, yo que en un momento me llegué a vestir bastante cuestionable y peculiar, o sea es un consejo”.

Ahora, tras ser blanco de las burlas de Peralta, Kunno decidió responder. “¿Dos años después? Cosita, qué bello. Ni al caso, pobrecito. Justo pensé que él después de haber pasado por ese tipo de situaciones sería la persona más grande al aprender y mejorar, pero en mi caso, después de haber vivido esta experiencia, yo empatizo no solo con quienes viven el programa, empatizo con cualquier persona que recibe hate, que la pasa mal. A quienes pueda apoyar, les puedo extender la mano, dar un consejo... siempre lo voy a hacer. Con él me da risa, que siga intentándolo”, declaró el influencer.

La salida de Kunno provocó burlas de Ricardo Peralta, quien recordó antiguos enfrentamientos con el tiktoker y avivó la polémica en redes sociales. (@ricardiosperalta)

Ricardo Peralta, por su parte, enfrenta críticas desde su propia participación en La Casa de los Famosos México. Su paso por el reality estuvo marcado por controversias y enfrentamientos que le valieron señalamientos entre la audiencia y parte de la comunidad LGBT+. Tras su salida, Peralta reconoció los retos de su experiencia y, en diversas ocasiones, ha hablado sobre la autocrítica y el aprendizaje que le dejó el encierro. La rivalidad entre ambos sigue dando de qué hablar, mientras sus seguidores mantienen el debate en redes sociales.

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