Anuncian restauración del “Coyote en Ayuno”, símbolo emblemático de Nezahualcóyotl

La renovación de la escultura, símbolo icónico del municipio, será realizada con respaldo de su autor

El "Coyote en Ayuno" es
El "Coyote en Ayuno" es una obra creada por el artista Sebastián. (Foto: Gobierno municipal de Nezahualcóyotl)

El presidente municipal de Adolfo Cerqueda Rebollo anunció a través de sus redes sociales la próxima restauración del emblemático “Coyote en Ayuno”, una de las obras más representativas de Nezahualcóyotl.

“Esta tarde platicamos con el maestro Enrique Carbajal ‘Sebastián’, el escultor de nuestro Coyote. Además de que estaremos renovando la imagen de nuestro símbolo icónico, estamos trabajando en nuevos proyectos para beneficio de nuestro municipio”, publicó el alcalde.

El proyecto fue dado a conocer formalmente por el Consejo Empresarial Zona Oriente del Estado de México, que detalló que la intervención contará con el respaldo del propio autor de la escultura, Enrique Carbajal. La iniciativa se realizará en coordinación con autoridades municipales y con el apoyo de la diputada Carmen de la Rosa, con el objetivo de garantizar una gestión institucional y transparente.

El presidente municipal se reunió
El presidente municipal se reunió con el autor de la emblemática obra. Foto: (Adolfo Cerqueda Rebollo en FB)

De acuerdo con el comunicado difundido el 28 de enero, los trabajos de mantenimiento y repintado serán donados por la empresa Grupo Comex S.A. de C.V., que colaborará directamente con el gobierno local. La restauración no solo busca preservar el valor artístico de la obra, sino también fortalecer el sentido de identidad entre las y los habitantes del municipio y detonar actividades económicas y culturales en la zona.

La escultura, también conocida como “Coyote Hambriento” o “Cabeza de Coyote”, se ubica en la glorieta de la avenida Adolfo López Mateos y se ha consolidado como un referente urbano desde su inauguración el 23 de abril de 2008, en el marco del 45 aniversario de Nezahualcóyotl.

Con 40 metros de altura y 21 de ancho, un peso aproximado de 300 toneladas de acero y un pedestal de hormigón de 21 metros, la obra destaca por su intenso color rojo, visible a varios kilómetros de distancia.

Sebastián ha explicado que la orientación del coyote no es casual: su mirada dirigida hacia el oriente permite que el primer rayo solar del 23 de abril atraviese su órbita e ilumine una placa conmemorativa, evocando simbolismos prehispánicos. La pieza rinde homenaje a la etimología náhuatl de Nezahualcóyotl, que significa “Coyote que ayuna”, y al tlatoani poeta del México antiguo.

La escultura recibirá varios trabajos
La escultura recibirá varios trabajos de restauración. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

El proceso de construcción original fue impulsado por el entonces alcalde Luis Sánchez Jiménez, con una inversión inicial estimada en 2 millones de pesos, aunque el costo final ascendió a 5 millones tras tres años de trabajos.

Durante la reunión reciente entre autoridades municipales y representantes empresariales también se analizaron propuestas complementarias para impulsar el desarrollo local, como la organización de ferias temáticas y actividades vinculadas al próximo Mundial de futbol, con el propósito de promover a pequeñas y medianas empresas.

El Consejo Empresarial agradeció el respaldo ciudadano y exhortó a las y los vecinos a difundir la iniciativa, subrayando que la restauración del “Coyote en Ayuno” representa un paso significativo para preservar uno de los símbolos más emblemáticos del municipio.

