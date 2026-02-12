UNAM designa a tres integrantes de la Junta de Gobierno: hija de Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias, entre los nombramientos

La Junta de Gobierno de la UNAM designo el nombramiento de tres nuevos integrantes. (Foto UNAM)

La tarde de este 12 de febrero de 2026, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer los nuevos nombramientos que se integrarán a la Junta de Gobierno de la máxima casa de estudios, la sesión se llevó a puerta cerrada, sin medios de comunicación y una de las nuevas integrantes ha generado polémica por su cercanía con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

UNAM designa a Rosaura Martínez Ruiz, hija de la secretaria de Ciencias

El Consejo Universitario de la UNAM avaló la postulación de Rosaura Martínez Ruiz a la Junta de Gobierno en reemplazo de Ana Rosa Barahona Echeverría, pese a la controversia que suscitó su candidatura por ser hija de la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Rosaura Ruiz. A diferencia de otros procesos, la aprobación no fue unánime sino por mayoría de votos.

Uno de los argumentos a favor de la hija de la secretaria de Ciencias fue el de Ambrosio Velasco, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, quien subrayó que tanto la madre como el padre de Rosaura Martínez Ruiz participaron activamente en movimientos estudiantiles para proteger la autonomía de la universidad.

Velasco rechazó las acusaciones en contra de la académica y calificó de “sucia campaña” los señalamientos relacionados con su parentesco.

Información en desarrollo...