México

UNAM designa a tres integrantes de la Junta de Gobierno: hija de Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias, entre los nombramientos

También tomaron protesta la exrectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, y el investigador José María Serna

Guardar
La Junta de Gobierno de
La Junta de Gobierno de la UNAM designo el nombramiento de tres nuevos integrantes. (Foto UNAM)

La tarde de este 12 de febrero de 2026, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer los nuevos nombramientos que se integrarán a la Junta de Gobierno de la máxima casa de estudios, la sesión se llevó a puerta cerrada, sin medios de comunicación y una de las nuevas integrantes ha generado polémica por su cercanía con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

UNAM designa a Rosaura Martínez Ruiz, hija de la secretaria de Ciencias

El Consejo Universitario de la UNAM avaló la postulación de Rosaura Martínez Ruiz a la Junta de Gobierno en reemplazo de Ana Rosa Barahona Echeverría, pese a la controversia que suscitó su candidatura por ser hija de la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Rosaura Ruiz. A diferencia de otros procesos, la aprobación no fue unánime sino por mayoría de votos.

Uno de los argumentos a favor de la hija de la secretaria de Ciencias fue el de Ambrosio Velasco, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, quien subrayó que tanto la madre como el padre de Rosaura Martínez Ruiz participaron activamente en movimientos estudiantiles para proteger la autonomía de la universidad.

Velasco rechazó las acusaciones en contra de la académica y calificó de “sucia campaña” los señalamientos relacionados con su parentesco.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

UNAMSECIHTIRosaura RuizSara Ladrón de GuevaraJosé María SernaUniversidad Veracruzanamexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

La supuesta razón por la que Samadhi Zendejas renunció a su pelea con Alana Flores en Supernova Génesis 2026

El enfrentamiento entre las dos figuras prometía ser el plato fuerte, pero diversos factores personales y supuestos desacuerdos sobre el peso pactado cambiaron radicalmente el panorama del evento

La supuesta razón por la

Embajada de México en EEUU afirma que nuestro país “es un socio sólido y confiable”

Un intercambio de mensajes entre un legislador estadounidense y la representación mexicana impulsó el debate sobre seguridad jurídica y certidumbre empresarial

Embajada de México en EEUU

Hoy No Circula de este viernes en CDMX y Edomex

Cuáles son los vehículos que tienen restricciones este viernes en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula de este

Precio de boletos para Zayn Malik en la CDMX, Guadalajara y Monterrey

El ex integrante de One Direction vuelve al país con tres conciertos

Precio de boletos para Zayn

¿Qué pasa con la pensión de viudez del IMSS si hay diversas concubinas?

La resolución establece que negar el acceso a la pensión por viudez en estos casos vulnera el derecho a la seguridad social y a la protección de la familia

¿Qué pasa con la pensión
MÁS NOTICIAS

NARCO

Secretarios de Marina y Defensa

Secretarios de Marina y Defensa se reúnen con jefes del ejército de 35 naciones para hablar de seguridad y cooperación

Minera canadiense ofrecía 250 mil pesos a narco para dejarlos operar, los culpan de no pagar rescate

Pérdida de peso y riesgo de un infarto: esto reveló la abogada de El Chapo Guzmán sobre la salud del líder del Cártel de Sinaloa en prisión

Revelan que los cinco cuerpos abandonados en camioneta en Navolato eran los hombres secuestrados en carretera Mochis-Ahome

Minera evita hablar sobre posible extorsión a sus trabajadores y cancela operaciones presenciales en Concordia, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La supuesta razón por la

La supuesta razón por la que Samadhi Zendejas renunció a su pelea con Alana Flores en Supernova Génesis 2026

Precio de boletos para Zayn Malik en la CDMX, Guadalajara y Monterrey

Aislinn Derbez y Slobotzky recuerdan polémica de La Cotorrisa con la prensa: “Esa gente vive en el infierno”

Laura Zapata reaparece tras rumores de renuncia a ‘La Casa de los Famosos Telemundo 2026’

Vive Latino 2026: Moby dice adiós, Steve Aoki entra al festival como su reemplazo

DEPORTES

Cuándo y cómo ver a

Cuándo y cómo ver a Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

¡Warriors a la mexicana! Los Tigres del Norte visitan a Stephen Curry tras recibir homenaje en EEUU

Mercedes Moné y estrellas de AEW encabezará función femenil del CMLL por el Día Internacional de la Mujer

Rommel Pacheco manda mensaje de apoyo a Donovan Carrillo previo a la final en los JO de Invierno 2026: “Todo México contigo”

El Consejo Mundial de Boxeo se suma al Mundial 2026 con programa para incentivar el deporte en los jóvenes