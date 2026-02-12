México

Sheinbaum celebra aprobación de reforma de las 40 horas en el Senado: “Fue un acuerdo entre empleados y empleadores”

El secretario del Trabajo y Previsión Social de México, Marath Baruch fue el encargado de lograr el acuerdo de la reforma laboral

Claudia Sheinbaum. (Presidencia)
Claudia Sheinbaum. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su entusiasmo por la aprobación de la reforma de las 40 horas en el Senado el día de ayer durante la mañanera del pueblo de este 12 de febrero en Palacio Nacional.

“Salió por unanimidad, todo el mundo estuvo de acuerdo. ¡Qué bueno!”, festejó la mandataria.

Aseguró que para el 2030 la jornada laboral será de 40 horas, tras negociaciones entre sindicatos y empleadores. El secretario del Trabajo y Previsión Social de México, Marath Baruch fue el encargado de lograr el convenio, en conjunto con el aumento salarial del sueldo mínimo de este año.

La distribución de horas comenzará en el 2027 con dos horas, el 2028 con 2 horas y así progresivamente hasta llegar a la meta acordada.

Debate sobre la jornada laboral
Debate sobre la jornada laboral a 40 horas en el Senado. Se aprueba en lo particular. (especial)

Claves de la reforma laboral aprobada por el Senado

Tras semanas de negociación y más de veinte modificaciones, el proyecto de reforma laboral logró media sanción en el Senado de la República, continuando su debate en la Cámara de Diputados.

El gobierno de México, a través de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aceptó cambios impulsados por gobernadores y bloques dialoguistas, con ajustes en puntos que generaron resistencia política, empresarial y sindical. El objetivo principal es fortalecer el mercado laboral, disminuir los conflictos judiciales y fomentar la regularización del empleo.

Uno de los principales cambios fue la exclusión del artículo que proponía disminuir la fracción del Impuesto a las ganancias para las compañías, lo que protegía los ingresos provinciales. Para los gremios, se mantuvieron los aportes patronales a obras sociales y el aporte solidario sindical, aunque este último tendrá tope del 2% y vigencia de dos años. Persistieron las movilizaciones sindicales y enfrentamientos en las inmediaciones del Congreso.

El pago de salarios será exclusivamente por vía bancaria, descartando las billeteras virtuales. En cuanto a indemnizaciones, sólo se considerará la remuneración mensual normal y habitual, sin incluir conceptos como aguinaldo o vacaciones. La compensación será la única reparación por despido sin causa, con actualización según el IPC más un 3% anual.

Se aprobó la creación del Fondo de Asistencia Laboral, financiado por aportes mensuales de las empresas, destinado a cubrir costos de desvinculación. Además, se habilitó el pago en cuotas de sentencias judiciales y se establecieron nuevas reglas para licencias por enfermedad, diferenciando porcentajes de salario según la causa.

El registro laboral ante ARCA será suficiente y los libros laborales podrán digitalizarse. Se redefine qué beneficios son no remunerativos y se habilitan bancos de horas por acuerdo. La reforma incorpora incentivos a la formación laboral y la inversión productiva, además de una reducción de cargas sociales y la posibilidad de que los convenios provinciales prevalezcan sobre los nacionales.

