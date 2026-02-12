México

Museo Franz Mayer celebrará “La Noche de los Casi Algo” con actividades para los haters del amor

Dentro de las dinámicas que se ofrecen están los recorridos temáticos, un proyección de cortometrajes, karaoke de despecho y el muro migajero

Desamor, (Freepik)
Desamor, (Freepik)

A días de las celebraciones de San Valentín, las personas que no son fanáticas de la fecha procuran tomarse un respiro del ambiente romántico que se vive en la Ciudad de México, buscando planes alternativos en la capital.

El Museo Franz Mayer anunció su evento “La Noche de los Casi Algo”, el cual tiene la finalidad de brindarle a los ciudadanos una propuesta divertida y opuesta a lo habitual para pasar un buen rato, donde el amor perfecto no es el punto de interés.

Dentro de las dinámicas que se ofrecen están la oportunidad de poder borrar a cualquier ex de las fotos, recorridos temáticos, speed dating, proyección de cortometrajes, karaoke de despecho y el muro migajero.

¿Dónde y cuándo será el evento de los casi algo?

La reunión se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de febrero de 2026, como parte de las actividades de las noches de museos en la capital del país. El horario de apertura será a partir de las 18:00 horas hasta su finalización en punto de las 22:00 horas.

Para poder acceder al evento, las personas interesadas tendrán que comprar previamente un boleto de entrada a través de la página web oficial del museo. Existen dos tipos de costos:

  • Pase general de 130 pesos mexicanos
  • Pase general con promoción 2x1 65 pesos mexicanos (por persona)
Exposición “La Noche de los
Exposición “La Noche de los Casi Algo” en el Museo Franz Mayer. (X-@museofranzmayer)

¿Qué incluye el boleto de “La Noche de los Casi Algo”?

El acceso incluye la entrada a todas las exposiciones dentro del museo, entre las que destacan:

  • ¡Moda hoy! Diseño latinoamericax y latinx contemporáneo
  • Ellos querían una casa; yo les propuse crear un hogar
  • Pierre et Gilles. La construcción del símbolo
  • Surreal. Rodney Smith

Además, los participantes podrán ser parte de todas las actividades anunciadas por el Museo Franz Mayer especiales para esta celebración.

Para poder tener el descuento en las entradas del evento es necesario cumplir con el dress-code anunciado, el cual busca realizar un ejercicio divertido entre los asistentes con los colores del semáforo.

  • Verde significa que la persona está disponible para el amor
  • Amarillo significa que solo se busca amistad
  • Rojo que no existe disponibilidad

