Geo González, cronista de TUDN Televisa, inicia tratamiento contra el cáncer tras superarlo dos veces

Geo González inicia tratamiento de inmunoterapia tras superar el cáncer cervicouterino por segunda ocasión (IG Geo González)

La comentarista deportiva Geo González inició un tratamiento de inmunoterapia el 20 de enero, tras haber anunciado su recuperación del cáncer cervicouterino en dos ocasiones anteriores.

El procedimiento fue dado a conocer por la propia González a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del momento en que le colocan un catéter, describiendo la inmunoterapia como “una quimio menos agresiva que mantiene despierto al sistema inmune”.

Durante la transmisión de la Semifinal de la Liga MX Femenil en noviembre de 2025, González contó que estaba “libre de la enfermedad” después de completar seis ciclos de quimioterapia, cada uno con ocho horas conectada a un dispositivo, con una frecuencia de 21 días.

En tono humorístico, expresó su deseo de pasar una “revisión al VAR” para confirmar su estado de salud.

Geo González suspendió temporalmente sus colaboraciones en W Radio y noticieros para enfocarse en su salud

El regreso al tratamiento obligó a Geo González a suspender temporalmente sus colaboraciones en W Radio y distintos noticieros, decisión que fue confirmada por la periodista Flor Rubio.

La comentarista, que suma más de 25 años de trayectoria, sigue mostrando optimismo y fortaleza, asegurando a sus seguidores que continúa desayunando “como campeona” mientras sigue su recuperación.

La noticia ha generado una ola de mensajes de apoyo en la comunidad deportiva y entre sus seguidores, pendientes de su evolución y esperanzados en verla recuperada antes del próximo Mundial.

La comentarista deportiva compartió en redes sociales imágenes del procedimiento y mensajes sobre su recuperación (IG)

“La inmunoterapia es un tratamiento de quimio menos agresivo que mantiene despierto al sistema inmune. Esperemos que el mío esté feliz con el trato que le damos, cafecito y desayuno de campeona”, escribió la periodista en su publicación.

Una profesional del ámbito deportivo con perspectiva incluyente

Geo González es una periodista y comentarista deportiva mexicana con una trayectoria de más de dos décadas en los medios de comunicación. Es licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Iberoamericana, pero desde sus inicios se inclinó por el ámbito deportivo, influenciada por un entorno familiar donde el deporte ocupaba un lugar central.

El tratamiento consiste en una inmunoterapia que refuerza el sistema inmune y se describe como menos agresiva que la quimioterapia tradicional (IG)

Ha sido parte de Televisa Deportes, TUDN, Estadio W y W Radio, y ha participado en coberturas de eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales de fútbol. Su incursión en los medios comenzó tras una invitación para narrar el Tour de Voleibol de Playa en Estados Unidos, experiencia que marcó el inicio de su carrera como analista y narradora.

Geo González se caracteriza por un estilo narrativo coloquial y didáctico, que busca acercar el deporte a todo tipo de audiencias sin subestimar a quienes lo consumen. Ha sido pionera en la inclusión de mujeres en la crónica deportiva y es reconocida por su defensa de la igualdad y la eliminación del machismo en este ámbito.

Geo González mantiene una actitud positiva y optimista, reafirmando su compromiso con la recuperación antes del Mundial (IG)

Su frase “En el deporte cabemos todos” resume su filosofía de inclusión y diversidad, tanto en el deporte como en la vida.