México

Consuelo Duval llama ‘gusano’ a Eugenio Derbez y ‘apoya’ a Victoria Ruffo: “Es un mal padre”

La comediante se apropió de su personaje de Federica P.Luche durante un encuentro con la prensa

Consuelo Duval contó el motivo
Consuelo Duval contó el motivo por el que no se vinculó sentimentalmente con Eugenio Derbez Foto: Cuartoscuro

En medio de la polémica sobre cómo ha sido Eugenio Derbez como padre, la actriz Consuelo Duval sorprendió al declarar públicamente su apoyo a Victoria Ruffo y revivir a Federica P.Luche para emitir comentarios contundentes sobre el comediante.

En un reciente encuentro con la prensa, Duval defendió a su colega y amiga, mientras utilizó su característico humor para referirse a Derbez con términos como “gusano” y “larva de cocina económica”, generando controversia en redes sociales.

“Ese imbécil, ese gusano, esa larva de cocina económica”: lo que dijo Consuelo Duval

La declaración de Consuelo Duval ocurrió cuando la actriz fue cuestionada acerca de las polémicas entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez sobre la paternidad de José Eduardo.

Duval, quien trabajó durante años con Derbez en el programa “La familia P. Luche”, respondió adentrándose en su papel de Federica y, en tono de broma, señaló:

“Mira, yo estoy de acuerdo con Vicky. Yo creo que ese imbécil, ese gusano, esa larva de cocina económica, no atiende bien a sus hijos, a los míos los abandonó también por irse con una mujer a Los Ángeles. Entonces, yo estoy con ellas. Es un mal padre”.

Tras estas declaraciones, Consuelo dejó a un lado el chiste y dio su opinión real:

“No hombre, me vale tres toneladas de cacahuate. Es mi amigo, lo amo, lo bendigo. A él le debo mucho de lo que tengo en esta carrera. Ha pasado por muchas. No vengan a cuestionarle su paternidad, pero bueno, pues hay que tomarlo con humor y ya”, declaró Duval ante los medios.

Paternidad y declaraciones cruzadas

La controversia entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez ha permanecido en el centro de la atención mediática desde que la actriz expresó públicamente que el comediante no fue un padre presente para su hijo José Eduardo Derbez.

En una conversación con Univisión, Ruffo señaló sobre Derbez: “Se lo agradezco mucho porque gracias a él, la gente se entera que estoy viva todavía”.

La actriz de melodramas se
La actriz de melodramas se sinceró sobre lo ocurrido hace más de dos décadas con el comediante mexicano. (Archivo)

La protagonista de telenovelas aclaró que no mantiene resentimientos hacia Derbez, pero insistió en que, si se le pregunta, siempre será honesta sobre cómo vivió la situación.

“Yo no estoy enojada ni tengo problemas con él, en lo absoluto, pero sí me preguntan qué pasó, yo digo cómo me fue. Cada quien dice cómo le fue en la feria”, afirmó Ruffo.

En entrevistas previas, Ruffo explicó que durante la infancia de José Eduardo, Derbez no mantuvo una presencia constante, aunque reconoció su involucramiento actual con su hija Aitana, fruto de su relación con Alessandra Rosaldo.

“Me sorprende ahorita para bien, con su hija chiquita porque está con ella, pero con los otros no”, agregó la actriz.

José Eduardo Derbez pide a
José Eduardo Derbez pide a Eugenio Derbez y Victoria Ruffo poner fin al conflicto mediático tras años de declaraciones públicas. Crédito: Cuartoscuro

Por su parte, José Eduardo Derbez ha optado por mantenerse al margen de la discusión de sus padres. En declaraciones al periodista Edén Dorantes, expresó:

“Yo creo que ellos tienen su historia, su rollo y cosas, a los dos los amo y los respeto. Son cosas en las que yo no me meto, que pasaron hace mucho tiempo y está bien si quieren seguir hablando, que sigan hablando”.

