Aislinn Derbez y Slobotzky recuerdan polémica de La Cotorrisa con la prensa: “Esa gente vive en el infierno”

La polémica entre Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, conductores de La Cotorrisa, y los medios de comunicación volvió al centro del debate tras las declaraciones de Aislinn Derbez, quien celebró el ataque satírico que el dúo lanzó contra reporteros en septiembre pasado.

Durante la participación de Slobotzky en el pódcast La Magia del Caos, el comediante recordó el episodio ocurrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y explicó que el sketch tuvo la intención de responder desde la comedia.

“Sacamos un sketch como para pegarle a la prensa”, comentó Slobotzky, lo que provocó la reacción inmediata de Aislinn Derbez, quien respondió: “Buenísimo, por cierto, gracias por eso, gracias porque cuando lo vi fue como de ‘aaahh lo disfruté tanto’”.

La actriz Aislinn Derbez y el comediante Slobotzky comparten un animado momento frente a micrófonos. (La magia del caos / YouTube)

Aislinn Derbez respalda a ‘La Cotorrisa’

El comediante recordó que, un día después del escándalo, Eugenio Derbez enfrentó un momento tenso con reporteros en el AICM, situación que su hija calificó como inadmisible. “¿Qué tal eso? ¿Verdad que es una cosa espantosa?”, expresó la actriz.

“Es un asco, esa gente vive en el infierno y en ‘Mordor’, pero por lo mismo dijimos: ‘hay que hacerlo con comedia’ y me encantó”, agregó Slobotzky.

Aislinn aseguró que el sketch fue celebrado en familia. “Estábamos todos juntos, estaba mi papá, Vadhir, José Eduardo viendo tu sketch, y decíamos: ‘bravo, por fin, que alguien se las regrese’”, afirmó.

Incluso, consideró que el ataque fue moderado y sugirió que pudo ser más agresivo: “Sí tuvimos una crítica ahí, que decíamos que se fue demasiado buena onda tu reportero, tenía que ser todavía peor a la yugular”.

Aislinn Derbez recordó un incidente de su padre con la prensa a finales de 2025. (Youtube)

Reacciones de periodistas

Las declaraciones de Aislinn Derbez se viralizaron y generaron críticas en espacios de análisis. En el programa Dulce y Picosito, Flor Rubio señaló: “Ella está hablando por ella, las acciones de Eugenio Derbez son de un hombre inteligente, un caballero”.

Por su parte, Gabriel Cuevas cuestionó la postura de la actriz: “Aislinn ha sido muy linda con nosotros, pero por qué hablar así, sus declaraciones tienen esta onda de que la habían lastimado”.

Ricardo Pérez y Slobotzky se burlaron de ‘Ventaneando’ y otros programas de televisión tras un tenso encuentro entre el standupero y su pareja, Susana Zabaleta, en el aeropuerto de la CDMX. (La Corporisa, YouTube)

El origen del conflicto con ‘La Cotorrisa’

El enfrentamiento ocurrió en septiembre del año pasado, cuando reporteros que realizaban guardia en el AICM fueron atacados por un integrante de La Cotorrisa. El hecho se dio luego de que la prensa decidió no entrevistar a Susana Zabaleta, tras las acusaciones de Ricardo Pérez, quien señaló a los medios de provocar una caída de la cantante.

Las expresiones de Aislinn Derbez no solo reactivaron la controversia, también abrieron un nuevo frente en la relación entre figuras del entretenimiento y la prensa de espectáculos.