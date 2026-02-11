México

Sheinbaum llama a vacunarse contra el sarampión: hay 28 millones de dosis disponibles

Se prioriza la inmunización de niñas y niños de 6 meses a 12 años ante el brote de la enfermedad

Vacunación contra el sarampión
Vacunación contra el sarampión (Gob. Edomex)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a la población para acudir a vacunarse contra el sarampión y subrayó que el país cuenta con 28 millones de vacunas, cantidad suficiente para atender la demanda nacional e incluso con un margen adicional debido a que muchos menores ya cuentan con su esquema completo de inmunización.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la mayoría de las y los mexicanos ya han sido vacunados, particularmente los niños de dos años en adelante, quienes en gran parte recibieron las dos dosis contempladas en el Programa Nacional de Vacunación.

No obstante, reconoció que existen rezagos que deben atenderse de inmediato para evitar la propagación del virus.

Sheinbaum recordó que la vacuna contra el sarampión forma parte del biológico triple viral, que también protege contra rubéola y parotiditis.

Cambió tiempo de aplicación de dosis

Claudia Sheinbaum aseguró que hay
Claudia Sheinbaum aseguró que hay 28 millones de vacunas contra el sarampión

Tradicionalmente, detalló, la primera dosis se aplicaba al cumplir un año de edad y la segunda a los seis años. Sin embargo, señaló que en 2021 se modificó la estrategia para reforzar la protección temprana.

“Cambió la orientación: la primera vacuna se mantiene al año y la segunda se adelantó a los 18 meses, porque se detectó que a los seis años muchos niños ya no acudían a completar el esquema”, explicó la titular del Ejecutivo federal.

Ante el incremento de casos registrados en diversas entidades, la Presidenta pidió a la población mantener la calma y evitar la desinformación, atendiendo únicamente las indicaciones emitidas por las autoridades sanitarias. Reiteró que el sarampión es una enfermedad prevenible y que la vacuna es segura, gratuita y está ampliamente disponible.

Prioridad de vacunación

Se ha pedido que en
Se ha pedido que en las escuelas se use cubrebocas como medida preventiva (Foto: Julieta Contreras)

Sheinbaum Pardo informó que sostendrá una reunión con las y los gobernadores de las 32 entidades del país para homologar criterios, compartir información epidemiológica y establecer una sola estrategia de vacunación.

El objetivo, dijo, es evitar mensajes contradictorios y garantizar que todas las instituciones actúen de manera coordinada.

La prioridad, enfatizó, son las niñas y los niños, ya que al no estar vacunados son quienes tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves. Por ello exhortó a madres, padres y tutores a revisar las cartillas de vacunación.

“Desde los seis meses hasta los 12 años, si no han recibido su primera dosis, acudan al Centro de Salud a vacunarse. Y si ya recibieron la primera hace por lo menos seis meses y no cuentan con la segunda, también deben acudir”, indicó.

En las entidades donde se ha detectado un mayor número de contagios, el plan contempla ampliar la cobertura para personas de 13 a 49 años, con el fin de crear un cerco epidemiológico que corte las cadenas de transmisión.

Vacunas garantizadas en todo el sector salud

La mandataria aseguró que las dosis están garantizadas en todas las instituciones públicas: IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y Centros de Salud de todo el país, por lo que nadie debe pagar por el biológico ni recurrir a opciones privadas.

Especialistas han advertido que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo y puede provocar neumonía, encefalitis e incluso la muerte, especialmente en menores de cinco años. De ahí la importancia de mantener coberturas superiores al 95 por ciento.

