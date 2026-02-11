Pasajera es bautizada como “Lady Llevo Prisa” al arremeter contra conductor por no acelerar

El conductor intentó cancelar el viaje ante los insultos, pero la mujer se negó a descender.

Un trayecto ordinario terminó convertido en tendencia nacional. Una pasajera fue apodada en redes sociales como “Lady Llevo Prisa”, luego de protagonizar una confrontación con un conductor de transporte por aplicación al que exigía acelerar el trayecto porque, según insistía, tenía urgencia.

El video, grabado desde el interior del vehículo, muestra cómo el conflicto escala progresivamente. Desde los primeros minutos del viaje, la usuaria dejó claro su apuro: “Sí, gracias. Nada más que llevo prisa, joven, por favor”. Minutos después volvió a presionar: “¿Te puedes apresurar más rápido, por favor? Te dije que llevo un poco de prisa”.

El conductor intentó explicar que debía revisar las condiciones del tráfico y conducir con responsabilidad. Sin embargo, la impaciencia de la pasajera se transformó en reclamo constante. Cuando el operador respondió “Se hubiera levantado más temprano, señora”, la tensión aumentó de inmediato.

La mujer interpretó el comentario como una falta de respeto y cuestionó su autoridad para hacer ese tipo de observaciones: “¿Ahora tú me vas a decir lo que tengo que hacer?”. Además, insistió en que el pago del servicio justificaba su exigencia de mayor rapidez: “Por eso te estoy pagando un servicio Por favor, apúrate”.

La discusión entre pasajera y chofer de app desató indignación en redes sociales.

El conductor, por su parte, sostuvo que el dinero no estaba por encima de la seguridad vial. “No, no es su pago, sino que también tenemos que manejar con precaución”, respondió. Ante las descalificaciones sobre su forma de conducir —“manejas bien mal”— decidió marcar un límite y planteó finalizar el viaje.

La situación escaló cuando la pasajera se negó a descender del vehículo. “No me puedes terminar mi servicio. No me voy a bajar ¿Me quieres chingar? Nos chingamos los dos”, lanzó en tono desafiante. El operador contestó: “No, pues nos chingamos sin problema”, evidenciando que el diálogo había llegado a un punto de ruptura.

Incluso ante la posibilidad de que interviniera una patrulla, la usuaria respondió: “Pues, pues que venga la patrulla”. La discusión concluyó entre insultos, cuando el conductor expresó: “Aquí le termino su servicio, señorita. Métase su dinero por el culo”, a lo que ella replicó: “No, a mí dinero me sobra. Ahí está tu, ahí está tu pinche pago, pinche hambreado”.

El episodio abrió debate sobre los límites en el servicio de transporte por aplicación, la seguridad al volante y el respeto mutuo entre usuarios y conductores. Mientras algunos criticaron la actitud de la pasajera, otros señalaron que el intercambio verbal evidenció la falta de protocolos claros para manejar conflictos en tiempo real.

Lo cierto es que el apodo “Lady Llevo Prisa” ya circula ampliamente en plataformas digitales, convirtiendo un desacuerdo de tránsito en un fenómeno viral que refleja tensiones cotidianas en la movilidad urbana.