México

‘La Mañanera de Sheinbaum hoy 11 de febrero’: sarampión en México, entre lo relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

Guardar

En pocas líneas:

15:01 hsHoy

Restitución de patrimonio, del Códice Borbónico

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, explicó que Claudia de Izcaza, secretaria de Cultura, presentó una denuncia acerca de las piezas arqueológicas que fueron subastadas en Francia.

14:55 hsHoy

Sheinbaum “no cree” que Donald Trump abandone el T-MEC

Tras ser cuestionada por la prensa acerca de las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, acerca de sus intenciones para abandonar el Tratado de Libre Comercio, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo afirmó:

“No lo creemos y nunca se ha manifestado en las llamadas porque es muy importante para ellos y para nosotros, el Tratado comercial”.

14:54 hsHoy

Gobierno de Sheinbaum

14:32 hsHoy

Mundial 2026: Sheinbaum descarta exigir vacunación contra sarampión a turistas extranjeros

La presidenta Claudia Sheinbaum refirió que “no se ha considerado en este momento” solicitar a los turistas que viajen a México en el marco de la celebración del Mundial 2026.

14:25 hsHoy

El origen del sarampión en México

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que los primeros casos de sarampión reportados en México se registraron en Chihuahua, porque inicialmente el brote comenzó en Texas; asimismo, el secretario de Salud explicó:

“El caso empezó en Chihuahua con casos importados que venían de Texas y a su vez venían de Alberta, Canadá, de poblaciones donde no se habían vacunado. En la actualidad, lo que vivimos es una alta movilidad poblacional y entonces, precisamente de otros países donde no estén cubiertos o no estén vacunados, pueden llegar los casos y contagiar”, mencionó David Kersenobich.

14:09 hsHoy

Gobierno de Sheinbaum realiza la entrega de viviendas en Sonora

Desde un enlace a distancia, Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, compartió que se construirán 6 mil 500 viviendas en el estado; además, agradeció a la presidenta por apoyar a que las familias sonorenses adquieran un hogar.

De la meta de viviendas, de acuerdo con Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se ha avanzado.

El día de hoy se realizó la entrega de 48 viviendas en Sonora por parte de Conavi y, por parte de Infonavit, 80 hogares en Quintana Roo.

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, encabezó la entrega de viviendas del Bienestar, junto a Octavio Oropeza, titular del Infonavit.

14:03 hsHoy

Sheinbaum pide “guardar la calma” ante presencia de casos de sarampión en México

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la ciudadanía a “mantener la calma” frente al incremento de casos de sarampión y aseguró que existe abasto suficiente de vacunas en el país.

Solicitó a la población mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales del gobierno mexicano y atender las indicaciones de los titulares de salud.

La estrategia gubernamental para el fortalecimiento de la vacunación prioriza a las niñas y los niños, en virtud de que, si no cuentan con la inmunización correspondiente, pueden padecer la enfermedad con mayor severidad. Las autoridades han precisado que la vacunación puede aplicarse desde los 6 meses de edad.

Sheinbaum dirigió un mensaje a madres y padres de familia: “Si sus hijos ya recibieron sus dos dosis, no se preocupen, si no las han recibido, la primera dosis es ir a su centro de vacunación y vacunarse”.

13:56 hsHoy

Zoé Robledo,

13:50 hsHoy

Campaña de vacunación contra el sarampión: 28 millones de dosis disponibles

Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud, señaló que la vacunación es una estrategia aprobada internacionalmente para contener el virus de sarampión en México. Informó que, gracias a las campañas de vacunación, “se está teniendo éxito en la estrategia; cuando se detecta un caso sospechoso, activamos de inmediato un cerco vacunal”.

Al corte del 11 de febrero, el gobierno de México dispone de 28 millones de dosis disponibles para inmunizar.

López Elizalde instó a que las infancias, población que ha reportado más contagios, cumplan con su esquema de vacunación completa.

Sheinbaum llama a vacunarse contra el sarampión: hay 28 millones de dosis disponibles

Se prioriza la inmunización de niñas y niños de 6 meses a 12 años ante el brote de la enfermedad

Vacunación contra el sarampión (Gob.
Vacunación contra el sarampión (Gob. Edomex)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a la población para acudir a vacunarse contra el sarampión y subrayó que el país cuenta con 28 millones de vacunas, cantidad suficiente para atender la demanda nacional e incluso con un margen adicional debido a que muchos menores ya cuentan con su esquema completo de inmunización.

Leer la nota completa
13:41 hsHoy

Secretaría de Salud presenta estrategia nacional de atención al sarampión

David Kersenobich, titular de la Secretaría de Salud, afirmó que la “única manera de controlar el sarampión para lograr la disminución es con la vacunación”, señalando que esta medida resulta efectiva para contener el brote. Kersenobich destacó que la vacunación previene la aparición de la enfermedad en formas graves, contribuye a la reducción de la tasa de contagios y frena la transmisión del virus.

En relación con la situación actual, el funcionario indicó que “el primer brote de sarampión en esta ocasión ocurrió en Chihuahua en febrero de 2025”.

Detalló que existe una característica relevante en estos casos: en el 90% de los pacientes afectados, no se contaba con un esquema completo de vacunación.

El secretario afirmó que “hay vacunas y se tienen identificadas las zonas donde están ocurriendo los brotes para intensificar la campaña de vacunación”

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraLa Mañanera del PuebloPalacio NacionalPolítica Mexicanamexico-noticias

Últimas noticias

Suspenden vuelos al Aeropuerto de El Paso, Texas: ¿Qué aerolíneas de México se verán afectadas?

La incertidumbre crece entre usuarios y operadores a la espera de que las autoridades expliquen las razones y detallen la duración de la medida

Suspenden vuelos al Aeropuerto de

Gobierno afirma que ya erradicó el brote de sarampión en Chihuahua, el estado tuvo el 49% de los casos a nivel nacional

El secretario de Salud indicó que el estado registró el primer caso en 2025 y llegó a tener más de 4 mil contagios en el año

Gobierno afirma que ya erradicó

¿Dónde me puedo vacunar contra el sarampión?: presentan plataforma para ubicar módulos por estado

Dentro de la página puedes consultar los más de 21 mil puntos de vacunación por municipio, grupo de edad y tipo de vacuna

¿Dónde me puedo vacunar contra

Picnic nocturno en Chapultepec: celebra San Valentín gratis bajo las estrellas de la CDMX

Te decimos todos los detalles para que no te pierdas este plan

Picnic nocturno en Chapultepec: celebra

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 11 de febrero: carril afectado de avenida Reforma con rumbo al Oriente

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

ÚLTIMAS NOTICIAS

Javier Milei invitó al Papa

Javier Milei invitó al Papa León XIV para que visite la Argentina: cuáles son las probabilidades y cuándo vendría

Ricky Martin mostró cómo se preparó para cantar junto a Bad Bunny en su histórico show del Super Bowl

Mar del Plata: querían desvalijarle la casa por segunda vez en seis meses y sus perros espantaron a los ladrones

Reforma laboral: qué pasará con los precios de los autos tras la eliminación del impuesto interno

Cómo es la ciudad espacial que planea construir Elon Musk en la Luna

INFOBAE AMÉRICA

Ricky Martin mostró cómo se

Ricky Martin mostró cómo se preparó para acompañar a Bad Bunny en su histórico show del Super Bowl

EEUU levantó el cierre del aeropuerto de El Paso tras anunciar una suspensión por motivos de seguridad

Una reconocida automotriz retira más de 141.000 autos por riesgo de que las puertas se abran al conducir

Otro golpe para el turismo de Cuba: Rusia anunció el cese temporal de vuelos por la crisis de combustible en la isla

Sean Connery pudo ser Hannibal Lecter: el sorprendente motivo por el que rechazó el personaje

DEPORTES

El primer día de los

El primer día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine y generó una bandera roja

“Habrá ocho autos que no podrán participar”: la advertencia de una figura de la F1 en medio del escándalo por los motores Mercedes

Las fotos del aterrador accidente que sufrió una snowboarder tras caer de cabeza en los Juegos Olímpicos de Invierno

Edwuin Cetré volvió a entrenarse en Estudiantes de La Plata: el motivo por el que se frustró su llegada a Boca Juniors

La ex pareja del atleta que confesó haber sido infiel tras ganar la medalla en los Juegos Olímpicos le respondió: “No elegí estar en esta situación”