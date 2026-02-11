‘La Mañanera de Sheinbaum hoy 11 de febrero’: sarampión en México, entre lo relevante

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, explicó que Claudia de Izcaza, secretaria de Cultura, presentó una denuncia acerca de las piezas arqueológicas que fueron subastadas en Francia.
Tras ser cuestionada por la prensa acerca de las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, acerca de sus intenciones para abandonar el Tratado de Libre Comercio, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo afirmó:
“No lo creemos y nunca se ha manifestado en las llamadas porque es muy importante para ellos y para nosotros, el Tratado comercial”.
La presidenta Claudia Sheinbaum refirió que “no se ha considerado en este momento” solicitar a los turistas que viajen a México en el marco de la celebración del Mundial 2026.
Claudia Sheinbaum Pardo explicó que los primeros casos de sarampión reportados en México se registraron en Chihuahua, porque inicialmente el brote comenzó en Texas; asimismo, el secretario de Salud explicó:
“El caso empezó en Chihuahua con casos importados que venían de Texas y a su vez venían de Alberta, Canadá, de poblaciones donde no se habían vacunado. En la actualidad, lo que vivimos es una alta movilidad poblacional y entonces, precisamente de otros países donde no estén cubiertos o no estén vacunados, pueden llegar los casos y contagiar”, mencionó David Kersenobich.
Desde un enlace a distancia, Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, compartió que se construirán 6 mil 500 viviendas en el estado; además, agradeció a la presidenta por apoyar a que las familias sonorenses adquieran un hogar.
De la meta de viviendas, de acuerdo con Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se ha avanzado.
El día de hoy se realizó la entrega de 48 viviendas en Sonora por parte de Conavi y, por parte de Infonavit, 80 hogares en Quintana Roo.
Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, encabezó la entrega de viviendas del Bienestar, junto a Octavio Oropeza, titular del Infonavit.
La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la ciudadanía a “mantener la calma” frente al incremento de casos de sarampión y aseguró que existe abasto suficiente de vacunas en el país.
Solicitó a la población mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales del gobierno mexicano y atender las indicaciones de los titulares de salud.
La estrategia gubernamental para el fortalecimiento de la vacunación prioriza a las niñas y los niños, en virtud de que, si no cuentan con la inmunización correspondiente, pueden padecer la enfermedad con mayor severidad. Las autoridades han precisado que la vacunación puede aplicarse desde los 6 meses de edad.
Sheinbaum dirigió un mensaje a madres y padres de familia: “Si sus hijos ya recibieron sus dos dosis, no se preocupen, si no las han recibido, la primera dosis es ir a su centro de vacunación y vacunarse”.
Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud, señaló que la vacunación es una estrategia aprobada internacionalmente para contener el virus de sarampión en México. Informó que, gracias a las campañas de vacunación, “se está teniendo éxito en la estrategia; cuando se detecta un caso sospechoso, activamos de inmediato un cerco vacunal”.
Al corte del 11 de febrero, el gobierno de México dispone de 28 millones de dosis disponibles para inmunizar.
López Elizalde instó a que las infancias, población que ha reportado más contagios, cumplan con su esquema de vacunación completa.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a la población para acudir a vacunarse contra el sarampión y subrayó que el país cuenta con 28 millones de vacunas, cantidad suficiente para atender la demanda nacional e incluso con un margen adicional debido a que muchos menores ya cuentan con su esquema completo de inmunización.
David Kersenobich, titular de la Secretaría de Salud, afirmó que la “única manera de controlar el sarampión para lograr la disminución es con la vacunación”, señalando que esta medida resulta efectiva para contener el brote. Kersenobich destacó que la vacunación previene la aparición de la enfermedad en formas graves, contribuye a la reducción de la tasa de contagios y frena la transmisión del virus.
En relación con la situación actual, el funcionario indicó que “el primer brote de sarampión en esta ocasión ocurrió en Chihuahua en febrero de 2025”.
Detalló que existe una característica relevante en estos casos: en el 90% de los pacientes afectados, no se contaba con un esquema completo de vacunación.
El secretario afirmó que “hay vacunas y se tienen identificadas las zonas donde están ocurriendo los brotes para intensificar la campaña de vacunación”