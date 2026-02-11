‘La Mañanera de Sheinbaum hoy 11 de febrero’: sarampión en México, entre lo relevante

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , explicó que Claudia de Izcaza, secretaria de Cultura, presentó una denuncia acerca de las piezas arqueológicas que fueron subastadas en Francia.

“No lo creemos y nunca se ha manifestado en las llamadas porque es muy importante para ellos y para nosotros, el Tratado comercial”.

Tras ser cuestionada por la prensa acerca de las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump , acerca de sus intenciones para abandonar el Tratado de Libre Comercio, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo afirmó:

La presidenta Claudia Sheinbaum refirió que “no se ha considerado en este momento” solicitar a los turistas que viajen a México en el marco de la celebración del Mundial 2026.

“El caso empezó en Chihuahua con casos importados que venían de Texas y a su vez venían de Alberta, Canadá, de poblaciones donde no se habían vacunado. En la actualidad, lo que vivimos es una alta movilidad poblacional y entonces, precisamente de otros países donde no estén cubiertos o no estén vacunados, pueden llegar los casos y contagiar”, mencionó David Kersenobich .

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que los primeros casos de sarampión reportados en México se registraron en Chihuahua, porque inicialmente el brote comenzó en Texas; asimismo, el secretario de Salud explicó:

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, encabezó la entrega de viviendas del Bienestar, junto a Octavio Oropeza, titular del Infonavit.

El día de hoy se realizó la entrega de 48 viviendas en Sonora por parte de Conavi y, por parte de Infonavit, 80 hogares en Quintana Roo .

De la meta de viviendas, de acuerdo con Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se ha avanzado.

Desde un enlace a distancia, Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, compartió que se construirán 6 mil 500 viviendas en el estado; además, agradeció a la presidenta por apoyar a que las familias sonorenses adquieran un hogar.

Sheinbaum dirigió un mensaje a madres y padres de familia: “Si sus hijos ya recibieron sus dos dosis, no se preocupen, si no las han recibido, la primera dosis es ir a su centro de vacunación y vacunarse”.

La estrategia gubernamental para el fortalecimiento de la vacunación prioriza a las niñas y los niños, en virtud de que, si no cuentan con la inmunización correspondiente, pueden padecer la enfermedad con mayor severidad. Las autoridades han precisado que la vacunación puede aplicarse desde los 6 meses de edad.

Solicitó a la población mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales del gobierno mexicano y atender las indicaciones de los titulares de salud.

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la ciudadanía a “mantener la calma” frente al incremento de casos de sarampión y aseguró que existe abasto suficiente de vacunas en el país.

Sheinbaum pide “guardar la calma” ante presencia de casos de sarampión en México

13:50 hs

Campaña de vacunación contra el sarampión: 28 millones de dosis disponibles

Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud, señaló que la vacunación es una estrategia aprobada internacionalmente para contener el virus de sarampión en México. Informó que, gracias a las campañas de vacunación, “se está teniendo éxito en la estrategia; cuando se detecta un caso sospechoso, activamos de inmediato un cerco vacunal”.

Al corte del 11 de febrero, el gobierno de México dispone de 28 millones de dosis disponibles para inmunizar.

López Elizalde instó a que las infancias, población que ha reportado más contagios, cumplan con su esquema de vacunación completa.