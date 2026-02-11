México

El graffiti invade Azcapotzalco: llega el Festival El Refugio a la FARO Xochicalli

El evento busca fomentar la inclusión y la diversidad a través de la cultura urbana

Guardar
El Refugio 2026: graffiti, música
El Refugio 2026: graffiti, música y expresión libre en Azcapotzalco. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Durante febrero de 2026, la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Azcapotzalco Xochicalli se posicionará como el núcleo del graffiti en la Ciudad de México al recibir, por primera vez en la capital, el Festival El Refugio, que históricamente ha transformado espacios urbanos a través del arte colectivo.

Desde el jueves 12 hasta el domingo 15 de febrero, en un horario de 10 a 20 horas, el recinto de la Secretaría de Cultura capitalina abrirá sus puertas a una programación gratuita que convoca a más de 300 participantes de distintas disciplinas. El encuentro busca resignificar el espacio público y estrechar los lazos comunitarios mediante actividades enfocadas en la creatividad y la inclusión, con especial atención en las infancias y juventudes.

En ediciones previas, el Festival El Refugio demostró su impacto en el Barrio El Refugio de Puebla, donde fue concebido hace 15 años como una respuesta cultural a la percepción de violencia y estigmatización de la zona.

Según datos proporcionados por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Joel Reyes Flores, conocido como “El Warrior” y licenciado en Artes Plásticas, impulsó la fundación del festival con el propósito de generar bienestar social y fomentar la apropiación positiva del espacio urbano a través del arte.

FARO Azcapotzalco será sede del
FARO Azcapotzalco será sede del Festival El Refugio 2026. Foto: (Secretaría de Cultura CDMX)

El programa contempla talleres, conversatorios, exposiciones, música en vivo y competencias que ejemplifican la capacidad del arte para transformar comunidades. Como parte de su esencia, el festival apuesta por la integración de diversas expresiones artísticas: desde intervenciones de graffiti y muralismo, hasta exhibiciones de bicicletas low bike y torneos de break dance. Este repertorio convierte la sede de FARO Azcapotzalco Xochicalli en un espacio diverso y accesible para toda la comunidad, fortaleciendo la identidad colectiva.

A continuación, se detalla la programación relevada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México:

JUEVES 12

  • Conversatorio “El Mundo del Graffiti” con artistas como Jockas, Faze, Brain, Doits, Chowizer, Tres, El Sic, Urfa, Basia, Fea, Grek, Marck, Mejicko y Brief – 16 h
  • Exposición de fotografía y pintura – 16:30 h

VIERNES 13

  • Intervenciones de graffiti y muralismo – 9 h
  • Talleres infantiles – 14 h
  • Micro abierto – 15 h
  • Presentaciones de Hip Hop y Rap – 16 h
  • Presentación de DJs – 18 h
  • Sonido Coyote – 20:30 h
Hip hop, muralismo y break:
Hip hop, muralismo y break: así se vivirá El Refugio en Azcapotzalco. Foto: (Secretaría de Cultura CDMX)

SÁBADO 14

  • Intervenciones de graffiti y muralismo – 9 h
  • Talleres infantiles – 14 h
  • Micro abierto – 14 h
  • Hip Hop y Rap – 15 h
  • Torneo de Break – 16 h
  • Exhibición de bicicletas low bike – 16:30 h
  • Tokin Ska, Rock y Hardcore – 17 h

DOMINGO 15

  • Intervenciones de graffiti y muralismo – 9 h
  • Talleres infantiles – 14 h
  • Exhibición de bicicletas low bike – 15 h
  • Hip Hop y Rap – 15 h
  • Premiación del torneo de Break – 17 h
  • Clausura del festival – 20 h

El evento resalta el compromiso de la sede con la promoción de la cultura urbana como herramienta de reconstrucción social. El acceso es totalmente gratuito y está dirigido a asistentes de todas las edades en la Avenida Cultura Norte S/N, Unidad Habitacional El Rosario, Azcapotzalco, 02100, Ciudad de México.

Para detalles adicionales de la programación, está disponible la Cartelera de la Ciudad de México y las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Facebook, X, Instagram y YouTube.

Temas Relacionados

GraffitiFARO AzcapotzalcoCDMXmeixoc-noticias

Más Noticias

Por qué las mujeres embarazadas no pueden vacunarse contra el sarampión

Las autoridades de salud han definido las recomendaciones para cada sector de la población

Por qué las mujeres embarazadas

Diego “N”, exalcalde de Tequila ligado al CJNG, es vinculado a proceso por secuestro

El exalcalde de Tequila habría secuestrado y torturado a dos precandidatos de Morena para sacarlos de la contienda municipal en las elecciones de 2021

Diego “N”, exalcalde de Tequila

Profepa clausura construcción de presa en Oaxaca por falta de autorización ambiental

La construcción carecía de permisos indispensables para obras que puedan afectar al entorno ambiental

Profepa clausura construcción de presa

“Que Dios la acompañe”: esposa del motociclista arrastrado en Iztapalapa reacciona a la detención de Gaby “N”

Gaby “N” fue detenida en Oaxaca tras más de un mes prófuga, acusada de la muerte del motociclista Roberto Hernández

“Que Dios la acompañe”: esposa

Dónde ver los números ganadores del Chispazo del 10 de febrero

El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Dónde ver los números ganadores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Diego “N”, exalcalde de Tequila

Diego “N”, exalcalde de Tequila ligado al CJNG, es vinculado a proceso por secuestro

Aseguran ocho mil litros de huachicol, vehículos y una toma clandestina en Jalisco

Caen cuatro presuntos miembros del CJNG tras homicidio y secuestro en Uruapan, Michoacán

Intento de robo desata balacera en Uruapan, Michoacán: presuntos criminales resultaron heridos

Fue vinculado a proceso Baltazar “N” por el asesinato de las oficiales viales Libna y Gisela en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Graco Sendel se sincera sobre

Graco Sendel se sincera sobre la actitud de Angelique Boyer fuera de los foros de Doménica Montero

Así podrás ver el vestuario exclusivo de Silvia Pinal como nunca antes

Alejandra Ávalos revela que fue ‘rifada’ en un palenque y así logró escapar de “personas poderosas”

Victoria Ruffo pide que dejen en paz a Maribel Guardia tras cuestionamientos sobre disputa con Imelda Tuñón

BTS: cómo votar desde México para una canción de ARIRANG antes del lanzamiento

DEPORTES

Estadio Cuauhtémoc de Puebla queda

Estadio Cuauhtémoc de Puebla queda fuera del Mundial 2026: no será sede de entrenamiento para selecciones

Fechas clave y quiénes son los mexicanos que participarán en el Spring Training de la MLB

Cuándo se jugaría el España vs Chile en Puebla

¿Quién es Maxim Naumov?: el rival de Donovan Carrillo que perdió a sus padres en un accidente aéreo

Los Pumas de Efraín Juárez son eliminados de Concachampions ante San Diego FC