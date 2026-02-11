El graffiti invade Azcapotzalco: llega el Festival El Refugio a la FARO Xochicalli

El Refugio 2026: graffiti, música y expresión libre en Azcapotzalco. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Durante febrero de 2026, la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Azcapotzalco Xochicalli se posicionará como el núcleo del graffiti en la Ciudad de México al recibir, por primera vez en la capital, el Festival El Refugio, que históricamente ha transformado espacios urbanos a través del arte colectivo.

Desde el jueves 12 hasta el domingo 15 de febrero, en un horario de 10 a 20 horas, el recinto de la Secretaría de Cultura capitalina abrirá sus puertas a una programación gratuita que convoca a más de 300 participantes de distintas disciplinas. El encuentro busca resignificar el espacio público y estrechar los lazos comunitarios mediante actividades enfocadas en la creatividad y la inclusión, con especial atención en las infancias y juventudes.

En ediciones previas, el Festival El Refugio demostró su impacto en el Barrio El Refugio de Puebla, donde fue concebido hace 15 años como una respuesta cultural a la percepción de violencia y estigmatización de la zona.

Según datos proporcionados por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Joel Reyes Flores, conocido como “El Warrior” y licenciado en Artes Plásticas, impulsó la fundación del festival con el propósito de generar bienestar social y fomentar la apropiación positiva del espacio urbano a través del arte.

FARO Azcapotzalco será sede del Festival El Refugio 2026. Foto: (Secretaría de Cultura CDMX)

El programa contempla talleres, conversatorios, exposiciones, música en vivo y competencias que ejemplifican la capacidad del arte para transformar comunidades. Como parte de su esencia, el festival apuesta por la integración de diversas expresiones artísticas: desde intervenciones de graffiti y muralismo, hasta exhibiciones de bicicletas low bike y torneos de break dance. Este repertorio convierte la sede de FARO Azcapotzalco Xochicalli en un espacio diverso y accesible para toda la comunidad, fortaleciendo la identidad colectiva.

A continuación, se detalla la programación relevada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México:

JUEVES 12

Conversatorio “El Mundo del Graffiti” con artistas como Jockas, Faze, Brain, Doits, Chowizer, Tres, El Sic, Urfa, Basia, Fea, Grek, Marck, Mejicko y Brief – 16 h

Exposición de fotografía y pintura – 16:30 h

VIERNES 13

Intervenciones de graffiti y muralismo – 9 h

Talleres infantiles – 14 h

Micro abierto – 15 h

Presentaciones de Hip Hop y Rap – 16 h

Presentación de DJs – 18 h

Sonido Coyote – 20:30 h

Hip hop, muralismo y break: así se vivirá El Refugio en Azcapotzalco. Foto: (Secretaría de Cultura CDMX)

SÁBADO 14

Intervenciones de graffiti y muralismo – 9 h

Talleres infantiles – 14 h

Micro abierto – 14 h

Hip Hop y Rap – 15 h

Torneo de Break – 16 h

Exhibición de bicicletas low bike – 16:30 h

Tokin Ska, Rock y Hardcore – 17 h

DOMINGO 15

Intervenciones de graffiti y muralismo – 9 h

Talleres infantiles – 14 h

Exhibición de bicicletas low bike – 15 h

Hip Hop y Rap – 15 h

Premiación del torneo de Break – 17 h

Clausura del festival – 20 h

El evento resalta el compromiso de la sede con la promoción de la cultura urbana como herramienta de reconstrucción social. El acceso es totalmente gratuito y está dirigido a asistentes de todas las edades en la Avenida Cultura Norte S/N, Unidad Habitacional El Rosario, Azcapotzalco, 02100, Ciudad de México.

Para detalles adicionales de la programación, está disponible la Cartelera de la Ciudad de México y las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Facebook, X, Instagram y YouTube.