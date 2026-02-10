Tras explosión en un ducto de Pemex en Oaxaca reportan tres personas muertas y seis heridas

(Foto: X/@Eje_Mar_GN)

La tarde de este martes 10 de febrero de 2026 ocurrió una explosión en un ducto de Pemex ubicado en Loma Bonita Larga, municipio de El Barrio de la Soledad, el gobierno de Oaxaca reportó la muerte de tres personas, mientras que seis más fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Autoridades mantienen labores de seguridad en el área del incidente

El gobierno encabezado por el Salomón Jara Cruz informó que la explosión fue atendida por el Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca en la región del Istmo de Tehuantepec. En el comunicado se precisa que el incidente tuvo lugar mientras se realizaban labores de limpieza y mantenimiento interno en las tuberías, lo que generó inicialmente una explosión y después un incendio en el predio donde se encuentra la estación de rebombeo.

Las seis personas lesionadas reportadas por el gobierno de Oaxaca “fueron trasladadas a clínicas particulares para su valoración y atención médica”, cabe destacar que las labores de seguridad y mitigación fueron realizadas por los servicios de emergencia.

Gobernador lamenta el fallecimiento de tres personas por explosión de Pemex

A través de su cuenta de X, el gobernador Salomón Jara emitió un mensaje, dando aviso de las acciones llevadas a cabo por Pemex para atender el incidente, donde agregó: “Hasta el momento se reportan seis personas lesionadas, quienes ya han sido trasladadas para recibir atención médica inmediata. Lamentablemente tres personas fallecieron en este suceso. Envío mi solidaridad y mis condolencias a sus familiares”.

Por su parte, Pemex agregó: “Personal de la Secretaría de Marina y de Pemex acordonaron el área y activaron los protocolos de atención a emergencias”.

Pemex y el gobierno de Oaxaca informaron que las personas heridas fueron trasladas a hospitales cerca de la zona. (REUTERS/Raquel Cunha)

Comunidad estudiantil se queja por refinería Dos Bocas

Luego de que padres de familia expresaron inconformidad por el ruido y las emisiones provenientes de la refinería Dos Bocas Tabasco, el gobernador Javier May Rodríguez defendió la prioridad que su administración otorga al derecho a la educación y la salud de los menores en el estado.

Según el mandatario, las autoridades de las Secretarías de Educación y Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable ya han comenzado a responder a las inquietudes de la comunidad escolar ubicada en las cercanías del complejo petrolero.

Durante una conferencia en el Palacio de Gobierno, May Rodríguez comunicó la instalación de una mesa de diálogo entre las familias afectadas y los representantes de las dependencias estatales.

Destacó que especialistas de Petróleos Mexicanos participan activamente en las conversaciones, lo que permite abrir canales de acercamiento técnico y social. El gobernador enfatizó: “Vamos a seguir atendiendo a las madres y padres de familia, porque siempre estaremos abiertos al diálogo”.

Refinería Dos Bocas: estándares y protocolos bajo revisión

El gobierno estatal reiteró que la refinería Dos Bocas cuenta con certificaciones internacionales y tecnología de última generación, y descartó la existencia de riesgos ambientales para la población escolar y los vecinos de la zona. Hasta el momento, aclaró May Rodríguez, no se ha presentado ningún informe científico que respalde las denuncias de contaminación o efectos nocivos en los alrededores.

Además, el mandatario sugirió la posibilidad de que madres y padres puedan visitar directamente la refinería para conocer en detalle los protocolos de seguridad y funcionamiento internos. Esta propuesta busca transparentar los procesos y reducir la incertidumbre en la comunidad educativa.