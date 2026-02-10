México

Quién es Tommy Demorizi, hombre ligado a Ryan Wedding, el capo de la cocaína que se escondía en México

El FBI confirmó la detención del presunto delincuente, realizada este 9 de febrero de 2026

Guardar
La detención fue realizada en
La detención fue realizada en un aeropuerto de EEUU. Crédito: FBI

Las autoridades estadounidenses anunciaron este 9 de febrero la captura de Tommy Demorizi, identificado como pieza clave en la organización criminal de Ryan Wedding, presunto capo de la droga que operaba una red de trafico de cocaína desde México.

Según informes oficiales, el arresto se concretó en el aeropuerto internacional de Newark, Nueva Jersey, como resultado de una operación conjunta entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con información difundida por la cuenta oficial del FBI Los Ángeles en la red social X, Demorizi era buscado por su presunta participación en la localización de un testigo que fue posteriormente asesinado, en el marco de la llamada Wedding Criminal Enterprise.

El perfil de Tommy Demorizi y su conexión con Ryan Wedding

Tommy Demorizi fue señalado por las autoridades de Estados Unidos como colaborador directo de la Wedding Criminal Enterprise, una organización liderada por Ryan James Wedding, considerado uno de los principales capos del tráfico internacional de cocaína hasta antes de su controversial entrega en Ciudad de México la noche del pasado 22 de enero.

Ficha de búsqueda del FBI
Ficha de búsqueda del FBI confirmando la captura. Crédito: FBI

Según la información del FBI y reportes previos de Infobae México, la red operaba en América y Europa, utilizando rutas que pasaban por México para la distribución de droga hacia Estados Unidos y Canadá.

El nombre de Demorizi emergió en las investigaciones por su rol en la protección de los intereses del grupo criminal y por su presunta labor para eliminar amenazas internas, incluida la identificación de testigos clave.

Las autoridades estadounidenses detallaron que el 28 de octubre de 2025 se giró una orden federal de detención contra Demorizi en el Tribunal de Distrito del Distrito Central de California, Los Ángeles.

Según el FBI, se le acusa formalmente de los siguientes delitos:

  • Conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína
  • Conspiración para exportar cocaína
  • Conspiración para cometer asesinato en relación con una empresa criminal continua
  • Conspiración para manipular a un testigo, víctima o informante y manipulación de un testigo, víctima o informante
  • Conspiración para tomar represalias contra un testigo, víctima o informante y represalias contra un testigo, víctima o informante

La operación internacional y el arresto en Newark

La detención de Demorizi se realizó este martes 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Newark, en el estado de Nueva Jersey, en una operación conjunta de agentes del FBI y la CBP.

De acuerdo con el mensaje publicado por la oficina del FBI de Los Ángeles, el arresto forma parte de la denominada Operation Giant Slalom, dirigida a desmantelar la red criminal que fue encabezada por Ryan Wedding.

Antecedentes: el caso Wedding y la entrega en México

El líder de la organización, Ryan James Wedding, se “entregó” en México y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por narcotráfico y homicidio.

Según reportó Infobae México el 26 de enero de 2026, Wedding se declaró no culpable ante la justicia estadounidense.

El caso ha llamado la atención internacional por las dimensiones de la red y la colaboración entre agencias de México y Estados Unidos para la captura de los principales implicados.

Wedding figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

Puntos destacados de la nota

  • Tommy Demorizi fue arrestado en Nueva Jersey este 9 de febrero, tras una operación conjunta del FBI y la CBP.
  • Demorizi está acusado de colaborar en la localización y asesinato de un testigo, además de enfrentar cargos por narcotráfico y represalias contra informantes.
  • La Wedding Criminal Enterprise, dirigida por Ryan Wedding, operaba rutas de tráfico de cocaína entre México, Estados Unidos y Canadá.
  • Ryan Wedding se entregó en México y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró no culpable de los cargos imputados.
  • La cooperación internacional permitió la detención de los principales miembros de la organización.

Temas Relacionados

DetenidoFBIEEUUTommy DemoriziSeguridadRyan WeddingCocaínaWedding Criminal EnterpriseNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de febrero: Línea 2 del STC tendrá estos horarios por cierres en estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Vacunación Sarampión CDMX: así podrás saber el sitio más rápido para inmunizarte en las 16 alcaldías

Autoridades de la Ciudad de México arrancaron la campaña de vacunación contra el virus el pasado domingo 8 de febrero

Vacunación Sarampión CDMX: así podrás

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Descubre los afortunados ganadores del

Qué significa no tener amigos, según la psicología

Muchas personas pasan las etapas de su vida sin relaciones significativas de amistad

Qué significa no tener amigos,

Betabel: ¿realmente limpia la sangre? Esto dice la ciencia

Una dieta con este vegetal puede favorecer la función cardiovascular y optimizar el flujo sanguíneo sin reemplazar terapias médicas

Betabel: ¿realmente limpia la sangre?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de medio centenar

Aseguran más de medio centenar de vehículos, chalecos y armas tras cateo en Huixtla, Chiapas

Marina ha inhabilitado 39 cámaras parasitas del crimen organizado durante el 2026 en Culiacán

Reportan que el hombre hallado muerto en una camioneta en Culiacán, Sinaloa, sería sobrino del Mayo Zambada

Cayeron el “Cachetes” y Edson de la Anti Unión de Tepito junto con diez kilos de marihuana y uno de cristal en la CDMX

Estos son los estados a los que serán trasladados los 5 mineros localizados sin vida en Concordia, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Este día se estrenarían pistas

Este día se estrenarían pistas del nuevo lanzamiento de BTS en México

Esposo de Gloria Trevi la defiende de Eduardo Verástegui tras ataque a la cantante por apoyar a Bad Bunny: “Incongruente”

El romántico detalle de Lucero a Mijares en el día de su cumpleaños 68

En medio de sus polémicas, Alicia Villarreal llega al Auditorio Nacional: fecha y preventa para ‘Bendita Locura’

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 9 de febrero

DEPORTES

Nico Ibáñez será jugador de

Nico Ibáñez será jugador de Cruz Azul: Tigres pacta acuerdo que negoció desde el aeropuerto

Paulinho renueva contrato con Toluca: hasta este año estará vinculado al equipo de los Diablos Rojos

Qué necesita Pumas para evitar la eliminación en la Concachampions ante San Diego FC

Christian Martinoli reaparece y acaba con rumores de su salud: “Empiezan a decir humo”

Obed Vargas jugará la Champions League con el Atlético de Madrid de Simeone