Quién es Tommy Demorizi, hombre ligado a Ryan Wedding, el capo de la cocaína que se escondía en México

La detención fue realizada en un aeropuerto de EEUU. Crédito: FBI

Las autoridades estadounidenses anunciaron este 9 de febrero la captura de Tommy Demorizi, identificado como pieza clave en la organización criminal de Ryan Wedding, presunto capo de la droga que operaba una red de trafico de cocaína desde México.

Según informes oficiales, el arresto se concretó en el aeropuerto internacional de Newark, Nueva Jersey, como resultado de una operación conjunta entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con información difundida por la cuenta oficial del FBI Los Ángeles en la red social X, Demorizi era buscado por su presunta participación en la localización de un testigo que fue posteriormente asesinado, en el marco de la llamada Wedding Criminal Enterprise.

El perfil de Tommy Demorizi y su conexión con Ryan Wedding

Tommy Demorizi fue señalado por las autoridades de Estados Unidos como colaborador directo de la Wedding Criminal Enterprise, una organización liderada por Ryan James Wedding, considerado uno de los principales capos del tráfico internacional de cocaína hasta antes de su controversial entrega en Ciudad de México la noche del pasado 22 de enero.

Ficha de búsqueda del FBI confirmando la captura. Crédito: FBI

Según la información del FBI y reportes previos de Infobae México, la red operaba en América y Europa, utilizando rutas que pasaban por México para la distribución de droga hacia Estados Unidos y Canadá.

El nombre de Demorizi emergió en las investigaciones por su rol en la protección de los intereses del grupo criminal y por su presunta labor para eliminar amenazas internas, incluida la identificación de testigos clave.

Las autoridades estadounidenses detallaron que el 28 de octubre de 2025 se giró una orden federal de detención contra Demorizi en el Tribunal de Distrito del Distrito Central de California, Los Ángeles.

Según el FBI, se le acusa formalmente de los siguientes delitos:

Conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína

Conspiración para exportar cocaína

Conspiración para cometer asesinato en relación con una empresa criminal continua

Conspiración para manipular a un testigo, víctima o informante y manipulación de un testigo, víctima o informante

Conspiración para tomar represalias contra un testigo, víctima o informante y represalias contra un testigo, víctima o informante

La operación internacional y el arresto en Newark

La detención de Demorizi se realizó este martes 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Newark, en el estado de Nueva Jersey, en una operación conjunta de agentes del FBI y la CBP.

De acuerdo con el mensaje publicado por la oficina del FBI de Los Ángeles, el arresto forma parte de la denominada Operation Giant Slalom, dirigida a desmantelar la red criminal que fue encabezada por Ryan Wedding.

Antecedentes: el caso Wedding y la entrega en México

El líder de la organización, Ryan James Wedding, se “entregó” en México y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por narcotráfico y homicidio.

Según reportó Infobae México el 26 de enero de 2026, Wedding se declaró no culpable ante la justicia estadounidense.

El caso ha llamado la atención internacional por las dimensiones de la red y la colaboración entre agencias de México y Estados Unidos para la captura de los principales implicados.

Wedding figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

Puntos destacados de la nota

Tommy Demorizi fue arrestado en Nueva Jersey este 9 de febrero, tras una operación conjunta del FBI y la CBP.

Demorizi está acusado de colaborar en la localización y asesinato de un testigo, además de enfrentar cargos por narcotráfico y represalias contra informantes.

La Wedding Criminal Enterprise, dirigida por Ryan Wedding, operaba rutas de tráfico de cocaína entre México, Estados Unidos y Canadá.

Ryan Wedding se entregó en México y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró no culpable de los cargos imputados.

La cooperación internacional permitió la detención de los principales miembros de la organización.