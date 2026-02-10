Murió Sammy Ortiz: quién fue el legendario doble de acción mexicano de ‘Apocalypto’ y ’007: Spectre’

El actor y doble de acción mexicano Jaime “Sammy” Ortiz murió a los 88 años el 5 de febrero de 2026. Con más de cinco décadas de trayectoria, participó en más de 100 películas nacionales e internacionales, incluyendo Apocalypto y 007: Spectre. (ANDA)

El cine mexicano y la industria internacional despidieron a una de sus figuras más emblemáticas con la muerte de Jaime “Sammy” Ortiz, doble de acción y actor reconocido por su participación en populares pelicular como Apocalypto y 007: Spectre, quien falleció el 5 de febrero de 2026 a los 88 años, según confirmó la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Su deceso ocurrió solo una semana después de la muerte de Gerardo Taracena, actor que participó en el mismo elenco de Apocalypto, cinta dirigida por Mel Gibson.

¿De qué murió Sammy Ortiz?

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) anunció la noticia del fallecimiento del doble de acción mediante un mensaje en redes sociales, en el que expresó:

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Jaime Ortiz Oliver ‘Sammy Ortiz’, ocurrido el día 5 de febrero. Nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos. QEPD”.

Hasta ahora, la ANDA ni familiares han informado la causa del fallecimiento. Fuentes cercanas y seguidores han señalado que, por su edad, el deceso pudo haber sido por causas naturales, aunque no existen detalles oficiales.

La publicación de la ANDA en redes sociales se llenó rápidamente de mensajes de despedida y reconocimiento por parte de colegas y admiradores, quienes recordaron su trayectoria y profesionalismo.

El fallecimiento de Ortiz ocurrió pocos días después de la muerte de Gerardo Taracena, quien interpretó a “Medio Ojo” en Apocalypto. Según declaraciones de Enrique Cueva, Taracena falleció a causa de un infarto al miocardio a los 55 años, mientras se encontraba en casa de su hija.

Quién fue Jaime “Sammy” Ortiz, pionero y figura del stunt mexicano

Jaime Ortiz Oliver nació el 22 de octubre de 1937. Desde joven manifestó una inclinación por el arte dramático y, a partir de los años setenta, se consolidó como uno de los dobles de acción más destacados en el cine mexicano y en Hollywood.

Durante casi cinco décadas, Ortiz acumuló créditos en más de un centenar de largometrajes.

En el medio artístico era ampliamente conocido como “Sammy”, apodo bajo el que forjó una reputación de entrega, disciplina y versatilidad. Su trabajo no se limitó a las cámaras: también se desempeñó en labores técnicas y como coordinador de escenas de riesgo. Ortiz fue una figura clave para la formación de nuevas generaciones de stuntmen y especialistas.

¿En qué producciones participó?

La filmografía de Sammy Ortiz abarca más de cien películas, repartidas entre el cine mexicano, producciones de Estados Unidos, Sudamérica y Europa. En el ámbito internacional, participó en proyectos de alto perfil como:

Apocalypto (2006), dirigida por Mel Gibson, donde integró el equipo de especialistas en escenas de riesgo.

007: Spectre (2015), entrega de la saga James Bond, participando como stunt.

Frida (2002), biografía sobre Frida Kahlo protagonizada por Salma Hayek.

Man on Fire (2004), thriller estadounidense filmado en México.

Gringo mojado

Ghost Fever

One Man Out

The Pearl

L’Ultimo Squalo

Detrás del dinero

En México, Ortiz dejó su huella en títulos emblemáticos y populares como:

Tempestad

El Chanfle

El giro, el pinto y el colorado

Okey, Mister Pancho

El color de nuestra piel

La mugrosita

La combi asesina

Golondrina presumida

Siete en la mira, 2da. Parte: La furia de la venganza

Matanza de judiciales

Ladrones de tumbas

Pelo suelto

Ortiz fue reconocido no solo por ejecutar secuencias de alto grado de peligro, sino también por su versatilidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos cinematográficos. Su nombre quedó ligado tanto a la época de oro como al cine popular mexicano, así como a grandes producciones de Hollywood.

Durante su trayectoria, fue señalado como uno de los mejores dobles de riesgo de la industria y su legado persiste como referencia obligada para quienes se dedican al cine de acción.