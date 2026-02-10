Michelle Rubalcava denuncia amenazas de muerte tras entrevista con Daniela Parra

El periodista de espectáculos Michelle Rubalcava, conocido como Mich Rubalcava, denunció públicamente que recibió amenazas de muerte luego de difundir una entrevista con Daniela Parra, hija del actor Héctor Parra, quien permanece en prisión por los delitos de corrupción de menores de edad agravado y abuso sexual. La denuncia fue realizada a través de su canal de YouTube @ElMichTv, donde expuso mensajes y explicó los pasos legales que seguirá.

La entrevista que detonó las amenazas

La conversación con Daniela Parra se publicó la semana pasada y retomó el caso judicial de su padre, actor que alcanzó notoriedad en Televisa con producciones como “La pícara soñadora” (1991), “Carita de ángel” (2000) y “Cómplices al rescate” (2002). En la entrevista, la joven, de 29 años, habló de su relación con Héctor Parra y de la dinámica familiar con su hermana menor, Alexa Parra, quien ahora se presenta como Alexa Hoffman, hija de la actriz Ginette Hoffman Ocampo (Ginny Hoffman).

Daniela Parra sostuvo su postura de defensa hacia su padre y afirmó que lo considera inocente de las acusaciones realizadas por su hermana.

La conversación con Daniela Parra se publicó la semana pasada y retomó el caso judicial de su padre. (YouTube)

Mensajes de intimidación expuestos con pruebas

Días después de la publicación, Mich Rubalcava recibió mensajes de texto con amenazas directas, los cuales mostró en video como parte de su denuncia pública. Entre los textos se leen expresiones como:

“¡Tienes 12 horas para borrar esa entrevista si no quieres que te cargue la chingda, ¡bórrala!”“Ya te dije, si sabes lo que te conviene, borra esa madre”“¡Pobre pendej*!, si no quieres aparecer tirando, ya estás avisado”.

El comunicador explicó que documentó cada mensaje como evidencia.

La respuesta de Mich Rubalcava y el camino legal

Rubalcava aseguró que recibió asesoría legal y que le recomendaron visibilizar el caso antes de acudir a las autoridades para presentar la denuncia formal por amenazas de muerte. También dejó clara su postura frente a la intimidación:

“No pienso bajar mi entrevista. A mí no me van a amenazar, no tengo miedo. Y tú, persona que me estás amedrentando, tienes más de mí que yo de ti”.

El periodista cuestionó al remitente de los mensajes por ocultarse detrás de textos y no enfrentar la situación de manera directa:

“¿Por qué no me contestas el teléfono, por qué lo apagas? Dime todas esas cosas con tu voz, ¿por qué te escondes bajo unos mensajes?”.

Días después de la publicación, Mich Rubalcava recibió mensajes de texto con amenazas directas. (YouTUbe)

Críticas y nuevos elementos bajo resguardo

Tras hacer públicas las amenazas, Rubalcava señaló que la entrevista recibió comentarios agresivos desde una cuenta identificada como paulinagarriga8841. Aunque aclaró que no puede confirmar si se trata de Paulina Garriga, expareja de Héctor Parra, indicó que resguardó dichos mensajes como parte de un posible patrón de ataque hacia su entrevistada.

El caso abre un nuevo capítulo en una polémica que, además del ámbito judicial, ahora suma un debate sobre libertad de expresión, seguridad de periodistas y violencia digital en el medio del espectáculo.