México

Michelle Rubalcava denuncia amenazas de muerte tras entrevista con Daniela Parra

La denuncia fue realizada a través de su canal de YouTube, donde expuso mensajes y explicó los pasos legales que seguirá

Guardar

El periodista de espectáculos Michelle Rubalcava, conocido como Mich Rubalcava, denunció públicamente que recibió amenazas de muerte luego de difundir una entrevista con Daniela Parra, hija del actor Héctor Parra, quien permanece en prisión por los delitos de corrupción de menores de edad agravado y abuso sexual. La denuncia fue realizada a través de su canal de YouTube @ElMichTv, donde expuso mensajes y explicó los pasos legales que seguirá.

La entrevista que detonó las amenazas

La conversación con Daniela Parra se publicó la semana pasada y retomó el caso judicial de su padre, actor que alcanzó notoriedad en Televisa con producciones como “La pícara soñadora” (1991), “Carita de ángel” (2000) y “Cómplices al rescate” (2002). En la entrevista, la joven, de 29 años, habló de su relación con Héctor Parra y de la dinámica familiar con su hermana menor, Alexa Parra, quien ahora se presenta como Alexa Hoffman, hija de la actriz Ginette Hoffman Ocampo (Ginny Hoffman).

Daniela Parra sostuvo su postura de defensa hacia su padre y afirmó que lo considera inocente de las acusaciones realizadas por su hermana.

La conversación con Daniela Parra
La conversación con Daniela Parra se publicó la semana pasada y retomó el caso judicial de su padre. (YouTube)

Mensajes de intimidación expuestos con pruebas

Días después de la publicación, Mich Rubalcava recibió mensajes de texto con amenazas directas, los cuales mostró en video como parte de su denuncia pública. Entre los textos se leen expresiones como:

“¡Tienes 12 horas para borrar esa entrevista si no quieres que te cargue la chingda, ¡bórrala!”“Ya te dije, si sabes lo que te conviene, borra esa madre”“¡Pobre pendej*!, si no quieres aparecer tirando, ya estás avisado”.

El comunicador explicó que documentó cada mensaje como evidencia.

La respuesta de Mich Rubalcava y el camino legal

Rubalcava aseguró que recibió asesoría legal y que le recomendaron visibilizar el caso antes de acudir a las autoridades para presentar la denuncia formal por amenazas de muerte. También dejó clara su postura frente a la intimidación:

“No pienso bajar mi entrevista. A mí no me van a amenazar, no tengo miedo. Y tú, persona que me estás amedrentando, tienes más de mí que yo de ti”.

El periodista cuestionó al remitente de los mensajes por ocultarse detrás de textos y no enfrentar la situación de manera directa:

“¿Por qué no me contestas el teléfono, por qué lo apagas? Dime todas esas cosas con tu voz, ¿por qué te escondes bajo unos mensajes?”.

Días después de la publicación,
Días después de la publicación, Mich Rubalcava recibió mensajes de texto con amenazas directas. (YouTUbe)

Críticas y nuevos elementos bajo resguardo

Tras hacer públicas las amenazas, Rubalcava señaló que la entrevista recibió comentarios agresivos desde una cuenta identificada como paulinagarriga8841. Aunque aclaró que no puede confirmar si se trata de Paulina Garriga, expareja de Héctor Parra, indicó que resguardó dichos mensajes como parte de un posible patrón de ataque hacia su entrevistada.

El caso abre un nuevo capítulo en una polémica que, además del ámbito judicial, ahora suma un debate sobre libertad de expresión, seguridad de periodistas y violencia digital en el medio del espectáculo.

Temas Relacionados

Michelle RubalcavaDaniela ParraHéctor Parramexico-entretenimiento

Más Noticias

Concejal de Cuauhtémoc denuncia desalojo en la explanada de alcaldía y lleva a juicio a Rojo de la Vega ante el Tribunal Electoral

José Emilio Villar González denuncia omisión de la alcaldesa en reincorporarlo a su cargo

Concejal de Cuauhtémoc denuncia desalojo

Festival de luces en la CDMX: fecha y lugar del evento

Cada una de estás pequeñas lámparas tienen escritos deseos y recuerdos que los participantes atesoran, y buscan plasmar en un lugar para que perduren por siempre

Festival de luces en la

Golpean y amenazan de muerte a abogada que defiende a comunidades afectadas por el Tren Interoceánico

Poulette Celene Hernández fue agredida con golpes y garrote en su domicilio tras recibir amenazas por su trabajo comunitario

Golpean y amenazan de muerte

En México casi 70% de los hogares tiene mascota, pero menos de la mitad acude al veterinario

En el Día Mundial de la Esterilización Animal especialistas llaman a realizarlo

En México casi 70% de

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 10 de febrero: carga vehicular en km 40 por obras en la autopista México-Querétaro en ambos sentidos

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ovidio Guzmán deberá esperar hasta

Ovidio Guzmán deberá esperar hasta finales de julio para su audiencia de sentencia en EEUU

Ejecutan en Jiutepec a exjefe operativo de la Policía de Morelos en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco

“Tiene un carácter muy cabrón”: la llamada que retrata a Diego “N”, exalcalde de Tequila, Jalisco

Autoridades investigan a Los Chapitos por crimen de mineros en Concordia: los confundieron con Mayos

“Fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico”, explicó Harfuch sobre mineros desaparecidos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Emilio Osorio aclara si apoyaría

Emilio Osorio aclara si apoyaría a Joaquín Bondoni en La Casa de los Famosos

Angelique Boyer y Sebastián Rulli confiesan la clave que sostiene su historia de amor

Avance del capítulo 5 de ‘El caballero de los Siete Reinos’ anticipa sangriento giro al estilo de ‘Juego de Tronos’

Nacha Michelson, Robbie Mora y La Divaza despertarán pasiones y fuertes peleas en La Venganza de los Ex VIP 2026

Alejandra Guzmán asegura que siempre sentirá cariño por Apolo tras la retirada del apellido: “También me salpicaron”

DEPORTES

Cruz Azul vs. Vancouver: a

Cruz Azul vs. Vancouver: a qué hora y dónde ver en México el partido de vuelta de la Máquina en Concachampions

¿Buena estrategia? Agente de Gilberto Mora advierte que buscará vender al futbolista al precio más alto

Cuál fue el primer jugador de Cruz Azul que se acercó a Christian Ebere: “Vino a abrazarme”

Fantasticamania Japón 2026 sacude la Arena México con duelo CMLL vs NJPW

Donovan Carrillo clasifica a la final del patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno