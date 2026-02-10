Estos son los estados a los que serán trasladados los 5 mineros localizados sin vida en Concordia, Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este lunes 9 de febrero de 2026 la localización e identificación de cinco cuerpos sin vida, parte de los diez mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa.

Los trabajadores, empleados de la empresa canadiense Vizsla Silver, desaparecieron el 23 de enero de 2026, según las fichas de búsqueda emitidas por las fiscalías estatales.

Las autoridades federales y estatales coordinan el proceso de entrega de los restos a sus familiares y el traslado a los estados de origen.

Según reportes previos de Infobae México, basados en medios locales e información proporcionada por las familias de las víctimas, entre los mineros identificados se encuentran José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Antonio Jiménez Nevarez, José Manuel Castañeda Hernández y una víctima más, cuyo nombre permanece bajo reserva por solicitud de la familia.

La FGR señaló que en el sitio se localizaron otros cinco cuerpos, los cuales no han sido identificados.

Estados de destino y criterios para el traslado

Mediante un informe oficial, la FGR detalló que todos los cuerpos serán entregados a las familias de las víctimas, afirmando que dos serán trasladados a Zacatecas, uno a Chihuahua, uno a Sonora y uno más a Guerrero, sin embargo, no detallaron los nombres y a qué sitio será trasladado cada uno.

Según reportes previos realizados por Infobae México, José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores tenían ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, lo que determinaría el destino de sus restos a esa entidad. Asimismo, una cuenta de Facebook administrada por empleados de la empresa Capstone Copper, con sede en Cozamin, reconoció públicamente la trayectoria de ambos en el sector minero.

Por otra parte, según reportes periodísticos, el geólogo José Manuel Castañeda Hernández sería trasladado a Guerrero. Esta misma tarde el Sindicato Minero de Taxco emitió una declaración exigiendo a las autoridades el esclarecimiento de su muerte.

Asimismo, según reportes previos de Infobae México, la cuarta de las victimas identificadas se encuentra sin autorización de divulgación por parte de su familia, aunque en redes sociales se ha compartido su presunta identidad y una publicación de pésame por parte del Colegio de Ingenieros en Ecología de Chihuahua.

Por último, medios nacionales han reportado la identificación José Antonio Jiménez Nevarez como el quinto minero encontrado sin vida en la fosa. Presuntamente él sería trasladado al estado de Sonora.

Hasta el momento la FGR no ha confirmado los sitios de traslado y tampoco las identidades de los 5 mineros localizados sin vida, los posibles sitios señalados se basan en reportes previos.

Proceso de identificación y acompañamiento familiar

Tres de los mineros identificados sin vida en la fosa. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

El reporte oficial de la FGR destaca que el trabajo de identificación fue resultado de la colaboración entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales.

Además, señalaron que FGR mantienen comunicación directa con los familiares, garantizando el respeto a su privacidad y el cumplimiento de los protocolos en el traslado de los restos.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió en un predio de la localidad de El Verde, municipio de Concordia.

En el mismo lugar fueron localizados otros cinco cuerpos, que siguen en proceso de identificación.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y evitar la impunidad.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para identificar a las demás víctimas y determinar las circunstancias de la desaparición y muerte de los trabajadores mineros.