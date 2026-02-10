México

Enero 2026 es el arranque de año más bajo en homicidios dolosos a nivel nacional desde 2016

En total, 26 entidades disminuyeron su promedio diario en el último año

Guardar
Marcela Figueroa mostró que el
Marcela Figueroa mostró que el pasado mes de enero fue el que tuvop menos mregistros de homicidios desde 2016. (Presidencia)

Este martes, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que el pasado mes de enero es el mes con menos homicidios dolosos registrados a nivel nacional desde hace 10 años.

Así lo informó desde la conferencia de prensa matutina, encabezada por Sheinbaum.

Figueroa señaló que de septiembre de 2024, cuando terminó la administración pasada e inició la actual, al pasado mes de enero de este 2026, el promedio diario de homicidios dolosos por mes a nivel nacional pasó de 86.9 a 50.9, lo que representa una disminución del 42%.

“Destaca la disminución del 42% el promedio diario respecto a septiembre del 2024. Como se ve claramente en la gráfica, los últimos 16 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja en los homicidios del país”, señaló Figueroa.

Tras esto, mostró una gráfica en la que se mostraron los homicidios dolosos registrados en los meses de enero de cada año del 2017 al 2026, en donde destacó el pasado enero de 2026 como el enero más bajo desde 2016.

(Impresión de pantalla)
(Impresión de pantalla)

Homicidio doloso por entidad federativa

También se mostraron los casos de homicidio dolosos por entidad en enero de 2026. Figueroa mostró que siete entidades federativas habían concentrado el 50.6% del total de homicidios en todo México.

En primer lugar estaba Guanajuato, que representó el 8.8% del total de homicidios a nivel nacional; en segundo lugar estuvo Baja California, que representó el 8.4% del total nacional; en tercer luegar estuvo Chihuahua con 7.9%; en cuarto lugar está el Estado de México 6.8%; en quinto lugar Sinaloa con 6.7%; en sexto lugar Morelos con 6.2% y en séptimo lugar, Guerrero, con 5.8% del total nacional.

Al comparar enero de 2025 contra enero de 2026, se observó que 26 entidades federativas disminuyeron su promedio diario de homicidio doloso. Destacan, en primeros lugares Zacatecas con -88%; San Luis Potosí, con -83.9% y Quintana Roo con -73.2%.

Se destacó que de septiembre de 2024 a enero de 2026, el promedio diario de homicidios en Guanajuato ha disminuido un 65%.

Baja California también mostró una disminución sostenida de ese delito. En septiembre de 2024 se registraron 7.13 homicidios dolosos diarios en promedio, mientras que en enero de 2026 pasó a 4.29, una reducción del 40%.

En el Edomex, se pasó de un promedio de 6.63 a 3.48 homicidios dolosos por mes, de septiembre de 2024 a enero pasad, lo que representa una disminución del 48%.

Temas Relacionados

Marcela Figueroaenerohomicidios dolososdisminuciónla mañaneraClaudia Sheinbaummexico-noticias

Más Noticias

Gobierno del Edomex confirmó que hay 40 casos positivos de sarampión en la entidad

Autoridades sanitarias aseguran que los contagios son leves

Gobierno del Edomex confirmó que

¿Cómo estará el clima hoy en la CDMX? Esto dice el pronóstico meteorológico del martes 10 de febrero

Consulta la previsión de temperatura, lluvias y velocidad del viento para planificar tus actividades

¿Cómo estará el clima hoy

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 10 de febrero: hay vehículo descompuesto en carriles laterales de Viaducto a la altura de Calzada de Tlalpan

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Kunno se posiciona contra Cazzu previo al arranque de La Casa de los Famosos 2026: “Llevemos la fiesta en paz”

El influencer participará en la nueva temporada del reality show junto a Lupita Jones y Laura Zapata

Kunno se posiciona contra Cazzu

El mineral que mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la grasa en el hígado: dosis recomendada por edad y sexo

La esteatosis hepática afecta a millones de personas en todo el mundo y puede derivar en complicaciones graves

El mineral que mejora la
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Fueron confundidos con integrantes de

“Fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico”, explicó Harfuch sobre mineros desaparecidos en Sinaloa

Localizan segunda fosa clandestina en El Verde, Concordia

Quién era Sergio Rodolfo Cázares Zambada, sobrino de “El Mayo” que fue asesinado en Culiacán

Cantándole a El Mencho y rifas de lujosos vehículos: resurgen polémicas de Lorena Rodríguez, la nueva alcaldesa de Tequila

Secuestran a cinco hombres en Ahome, Sinaloa: una mujer fue liberada

ENTRETENIMIENTO

Linet Puente planea demandar a

Linet Puente planea demandar a su exesposo tras varios años separados: “No se hace cargo de nada”

Alejandra Ávalos acusa de bullying a Laura Flores previo a comenzar la gira ‘Con Alma de Mujer’

“¿Jeffrey Epstein sigue vivo?”: Maryfer Centeno lanza controversial hipótesis en redes

José Manuel Figueroa prepara una demanda contra Imelda Tuñón por presunta difamación: “Cree que todo es una pelea mediática”

Pop-up de ATEEZ en CDMX 2026: fechas, ubicación y actividades exclusivas

DEPORTES

Liga MX: partidos de la

Liga MX: partidos de la jornada 6 del Clausura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta

Esta sería la cifra que Cruz Azul y Tigres habrían acordado por el traspaso de Nico Ibáñez

Pumas vs San Diego FC: horario, fecha y dónde ver en vivo la vuelta de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026

Selección mexicana de sóftbol conoce los criterios de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Clásico Mundial de Béisbol servirá como clasificatorio olímpico: esto necesita México para avanzar a Los Ángeles 2028