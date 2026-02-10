Enero 2026 es el arranque de año más bajo en homicidios dolosos a nivel nacional desde 2016

Marcela Figueroa mostró que el pasado mes de enero fue el que tuvop menos mregistros de homicidios desde 2016. (Presidencia)

Este martes, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que el pasado mes de enero es el mes con menos homicidios dolosos registrados a nivel nacional desde hace 10 años.

Así lo informó desde la conferencia de prensa matutina, encabezada por Sheinbaum.

Figueroa señaló que de septiembre de 2024, cuando terminó la administración pasada e inició la actual, al pasado mes de enero de este 2026, el promedio diario de homicidios dolosos por mes a nivel nacional pasó de 86.9 a 50.9, lo que representa una disminución del 42%.

“Destaca la disminución del 42% el promedio diario respecto a septiembre del 2024. Como se ve claramente en la gráfica, los últimos 16 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja en los homicidios del país”, señaló Figueroa.

Tras esto, mostró una gráfica en la que se mostraron los homicidios dolosos registrados en los meses de enero de cada año del 2017 al 2026, en donde destacó el pasado enero de 2026 como el enero más bajo desde 2016.

(Impresión de pantalla)

Homicidio doloso por entidad federativa

También se mostraron los casos de homicidio dolosos por entidad en enero de 2026. Figueroa mostró que siete entidades federativas habían concentrado el 50.6% del total de homicidios en todo México.

En primer lugar estaba Guanajuato, que representó el 8.8% del total de homicidios a nivel nacional; en segundo lugar estuvo Baja California, que representó el 8.4% del total nacional; en tercer luegar estuvo Chihuahua con 7.9%; en cuarto lugar está el Estado de México 6.8%; en quinto lugar Sinaloa con 6.7%; en sexto lugar Morelos con 6.2% y en séptimo lugar, Guerrero, con 5.8% del total nacional.

Al comparar enero de 2025 contra enero de 2026, se observó que 26 entidades federativas disminuyeron su promedio diario de homicidio doloso. Destacan, en primeros lugares Zacatecas con -88%; San Luis Potosí, con -83.9% y Quintana Roo con -73.2%.

Se destacó que de septiembre de 2024 a enero de 2026, el promedio diario de homicidios en Guanajuato ha disminuido un 65%.

Baja California también mostró una disminución sostenida de ese delito. En septiembre de 2024 se registraron 7.13 homicidios dolosos diarios en promedio, mientras que en enero de 2026 pasó a 4.29, una reducción del 40%.

En el Edomex, se pasó de un promedio de 6.63 a 3.48 homicidios dolosos por mes, de septiembre de 2024 a enero pasad, lo que representa una disminución del 48%.