Burrito alto en proteína, una opción sencilla para comenzar el día con energía

¿Harto de comer huevos cocidos, estrellados o revueltos? A continuación, te compartimos una receta para preparar un burrito con claras, yemas, aguacate, jamón de pavo y queso cottage rico en proteínas y grasas buenas.
Por esa razón, es una opción ideal para incluir en el desayuno y cumplir con la ingesta diaria de proteína recomendada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 0.8 gramos por kilogramo de peso en adultos.
Burrito de huevo con aguacate | Receta Fácil
Este burrito es una preparación rápida y versátil, ideal para el desayuno o el almuerzo. Se trata de una tortilla de trigo o maíz rellena con yemas y huevos cocidos, jamón, aguacate y queso cottage, todo aderezado con aceite de oliva y especias.
Tiempo de preparación
- Total: 15 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 5 minutos
Ingredientes
- 3 yemas de huevo
- 3 huevos cocidos
- 1 aguacate maduro
- 2 cucharadas de queso cottage (aprox. 50 g)
- 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
- Jamón cocido o de pavo (cantidad a gusto)
- 1 tortilla de trigo o maíz
- Sal, pimienta y especias a gusto
Paso a paso
- Cocer los huevos cocidos, pelarlos y separar las yemas de las claras.
- En un bol, machacar el aguacate con 3 yemas cocidas hasta formar una pasta cremosa. Agregar sal, pimienta y especias a gusto.
- Picar las claras y mezclarlo con el queso cottage.
- Calentar una sartén y tostar la tortilla por ambos lados unos segundos, hasta que esté tibia y flexible.
- Colocar la mezcla de aguacate y yemas sobre el centro de la tortilla. Sumar la mezcla de claras y queso cottage por encima.
- Agregar pedazos de jamón cocido o de pavo.
- Rociar con aceite de oliva.
- Enrollar el burrito cerrando los extremos hacia adentro para evitar que se escape el relleno.
- Servir de inmediato. Si quieres, puedes cortar por la mitad para un mejor manejo.
Consejo técnico: La tortilla debe estar apenas tibia y flexible para evitar que se quiebre al enrollarla. Usa un aguacate bien maduro para lograr una textura cremosa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 1 burrito grande (1 porción abundante).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 410 kcal
- Grasas: 27 g
- Carbohidratos: 29 g
- Proteínas: 21 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En refrigerador, hasta 24 horas bien envuelto en papel film o recipiente hermético.