Burrito alto en proteína, una opción sencilla para comenzar el día con energía

¿Harto de comer huevos cocidos, estrellados o revueltos? A continuación, te compartimos una receta para preparar un burrito con claras, yemas, aguacate, jamón de pavo y queso cottage rico en proteínas y grasas buenas.

Por esa razón, es una opción ideal para incluir en el desayuno y cumplir con la ingesta diaria de proteína recomendada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 0.8 gramos por kilogramo de peso en adultos.

Burrito de huevo con aguacate | Receta Fácil

Este burrito es una preparación rápida y versátil, ideal para el desayuno o el almuerzo. Se trata de una tortilla de trigo o maíz rellena con yemas y huevos cocidos, jamón, aguacate y queso cottage, todo aderezado con aceite de oliva y especias.

Tiempo de preparación

Total: 15 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 5 minutos

Ingredientes

3 yemas de huevo

3 huevos cocidos

1 aguacate maduro

2 cucharadas de queso cottage (aprox. 50 g)

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

Jamón cocido o de pavo (cantidad a gusto)

1 tortilla de trigo o maíz

Sal, pimienta y especias a gusto

Paso a paso

Cocer los huevos cocidos, pelarlos y separar las yemas de las claras. En un bol, machacar el aguacate con 3 yemas cocidas hasta formar una pasta cremosa. Agregar sal, pimienta y especias a gusto. Picar las claras y mezclarlo con el queso cottage. Calentar una sartén y tostar la tortilla por ambos lados unos segundos, hasta que esté tibia y flexible. Colocar la mezcla de aguacate y yemas sobre el centro de la tortilla. Sumar la mezcla de claras y queso cottage por encima. Agregar pedazos de jamón cocido o de pavo. Rociar con aceite de oliva. Enrollar el burrito cerrando los extremos hacia adentro para evitar que se escape el relleno. Servir de inmediato. Si quieres, puedes cortar por la mitad para un mejor manejo.

Consejo técnico: La tortilla debe estar apenas tibia y flexible para evitar que se quiebre al enrollarla. Usa un aguacate bien maduro para lograr una textura cremosa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 1 burrito grande (1 porción abundante).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 410 kcal

Grasas: 27 g

Carbohidratos: 29 g

Proteínas: 21 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En refrigerador, hasta 24 horas bien envuelto en papel film o recipiente hermético.