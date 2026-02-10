Agua de cáscara de naranja hervida: cómo prepararla y los beneficios de beberla antes de dormir

Esta bebida es considerada un remedio natural para relajarse y una fuente de nutrientes . (Imagen Ilustrativa Infobae)

En distintas regiones de América Latina, crece el interés por los beneficios de tomar agua de cáscara de naranja hervida antes de dormir. Esta infusión, tradicional en hogares que buscan remedios naturales, ha recibido atención por su potencial para favorecer el descanso y aportar nutrientes derivados de la fruta.

La cáscara de este cítrico contiene compuestos como flavonoides, aceites esenciales y vitamina C. Estos elementos han sido objeto de estudios por su posible influencia en la reducción del estrés oxidativo y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Además, la presencia de hesperidina, un flavonoide exclusivo de los cítricos, podría contribuir a la mejora de la circulación y a la protección de los vasos sanguíneos.

La preparación con cáscaras de este cítrico, aporta flavonoides, aceites esenciales y vitamina C, además de su potencial para facilitar la relajación y la digestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios sugeridos para el descanso nocturno

Consumir una infusión elaborada con cáscara de naranja antes de acostarse se asocia con la promoción de la relajación. Especialistas en medicina natural indican que los compuestos aromáticos de la cáscara ayudan a disminuir la tensión acumulada durante el día. El aroma cítrico puede influir en la percepción de bienestar y facilitar una transición más apacible hacia el sueño.

Otra ventaja atribuida a esta bebida es su capacidad para hidratar el organismo durante la noche, lo cual resulta relevante en climas cálidos o estaciones secas. La hidratación nocturna, sin la presencia de cafeína o azúcares añadidos, apoya el mantenimiento de las funciones metabólicas mientras el cuerpo descansa.

Esta bebida es también una alternativa para relajar el cuerpo y favorecer el descanso, mientras ofrece compuestos vegetales y propiedades que contribuyen a la hidratación nocturna. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apoyo al sistema digestivo

Entre los beneficios reportados, destaca el posible efecto positivo sobre la digestión. Se considera que la infusión de cáscara de naranja puede favorecer el tránsito intestinal y aliviar malestares leves como la hinchazón abdominal. Esta propiedad se atribuye a la presencia de fibra soluble y aceites esenciales que estimulan la producción de jugos gástricos.

Los antioxidantes presentes en la cáscara de naranja contribuyen a combatir el daño celular generado por radicales libres. Diversos estudios han documentado que los polifenoles de los cítricos participan en la protección de tejidos y órganos frente a procesos inflamatorios. Esta acción complementa los beneficios generales para la salud que se buscan a través de hábitos alimenticios equilibrados.

Receta para preparar agua de cáscara de naranja hervida

Lavar cuidadosamente una naranja y retirar su cáscara, evitando dejar restos de la parte blanca.

Colocar las cáscaras limpias en una olla con medio litro de agua (500 mililitros).

Calentar hasta alcanzar el punto de ebullición y mantener la cocción durante 10 minutos.

Retirar del fuego y dejar reposar cinco minutos.

Colar la infusión y servir en una taza.

Opcional: añadir una cucharadita de miel o unas gotas de limón para realzar el sabor.