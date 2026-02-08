México

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 8 de febrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Guardar

En pocas líneas:

    06:05 hsHoy

    México es uno de los países con mayor actividad sísmica debido a su ubicación geográfica. El territorio nacional se encuentra sobre la interacción de cinco placas tectónicas —la de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe—, cuyo constante movimiento provoca la liberación de energía en forma de sismos, especialmente en la zona del Pacífico.

    Ante un sismo, las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las indicaciones de Protección Civil. Si la persona se encuentra en un inmueble, debe resguardarse e-n zonas seguras como bajo mesas resistentes o junto a muros de carga, alejándose de ventanas y objetos que puedan caer. No se deben usar elevadores. En espacios abiertos, se aconseja mantenerse lejos de postes, cables y estructuras inestables.

    Después del movimiento, es importante revisar posibles daños, evacuar con precaución si es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales, ya que pueden presentarse réplicas.

    Temas Relacionados

    Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico NacionalEpicentromexico-noticias

    Últimas noticias

    Conductora choca contra patrullas del alcoholímetro en la alcaldía Cuauhtémoc

    La mujer fue puesta a disposición de las autoridades del Ministerio Público

    Conductora choca contra patrullas del

    Lotería Nacional: dónde ver los números ganadores del Chispazo del 7 de febrero

    El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

    Lotería Nacional: dónde ver los

    Se registra sismo en Matías Romero, Oaxaca

    El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

    Se registra sismo en Matías

    Salma Hayek regresa a sus raíces y visita emblemático café en Veracruz

    Entre aplausos y miradas de admiración, la estrella de Hollywood regresó a Veracruz para poner en marcha una nueva producción

    Salma Hayek regresa a sus

    ¿Por qué Japón no se quedará en Monterrey durante el Mundial 2026?

    El conjunto nipón habría elegido permanecer en Estados Unidos sobre México durante su participación de fase de grupos en la Copa del Mundo 2026

    ¿Por qué Japón no se

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    El acusado de violar a

    El acusado de violar a una adolescente en Miramar accedió a dar pruebas genéticas, tras negar los hechos

    Una jubilada casi se cayó en una alcantarilla en La Plata, luego de que se robaran la tapa

    Volvieron a detener a uno de los miembros pesados de Los Monos por presuntas amenazas contra una mujer

    Temporal histórico en Salta: cortes en rutas, trabajos de asistencia y cuándo frenarán las lluvias

    El llamativo cumpleaños de Lizardo Ponce: look total black, celebridades y diversión en una exclusiva discoteca

    INFOBAE AMÉRICA

    Janet Jackson y Justin Timberlake:

    Janet Jackson y Justin Timberlake: el medio tiempo del Super Bowl que cambió para siempre la TV

    Portugal elige presidente este domingo entre un ultraderechista y un socialista

    Tensión en Asia: el régimen chino realizó nuevos ejercicios militares en el mar de China Meridional

    Las memorias feroces y sin épica de la danesa Tove Ditlevsen: miseria, desenfreno, literatura y adicciones

    La aventura del arte de Alberto Greco llega al Reina Sofía con una gran antológica

    DEPORTES

    Surgió en San Lorenzo, jugó

    Surgió en San Lorenzo, jugó en Huracán y se retiró joven: hoy trabaja en la Aduana y no extraña el fútbol

    A 40 años de la inmortal chilena de Enzo Francescoli en el inolvidable partido entre River Plate y Polonia

    La joven estrella del Super Bowl que reconoció su fanatismo por Messi y Argentina: la marca histórica que puede alcanzar en la NFL

    Con Di María de titular, Rosario Central empató con Aldosivi en Mar del Plata

    Marcelo Gallardo habló tras ser goleado por Tigre en el Monumental: “Fue un mazazo, nos salió todo mal”