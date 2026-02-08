México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Aún hay registros para recibir más de 9 mil pesos?

El programa abrió un periodo de inscripciones desde el pasado 1 de febrero

Guardar
Jóvenes Construyendo el Futuro es
Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa impulsada por el gobierno de México desde 2019 que busca ayudar a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa impulsada por el gobierno de México desde 2019 que busca ayudar a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen a través de una capacitación laboral gratuita en cualquier centro de trabajo o empresa que participe.

La iniciativa continuará ampliando su cobertura este año y es por eso que abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero.

Desde su inicio, el programa ha sumado a 3 millones 423 mil 461 participantes, el 58% de ellos mujeres, y ha implicado una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos. Durante los primeros 13 meses de la administración de Claudia Sheinbaum, se integraron 450 mil nuevos beneficiarios y se destinaron aproximadamente 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre de 2025.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá
Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá su último periodo de registros de 2025 (Gobierno de México)

La política consiste en ofrecer a los participantes una oportunidad de adquirir experiencia laboral, con la intención de facilitar su acceso futuro al empleo.

¿Aún hay registros para Jóvenes Construyendo el Futuro?

El periodo de registros de Jóvenes Construyendo el Futuro se mantiene abierto, sin embargo, no en todas las entidades. Para saber qué municipios aún tienen lugares disponibles, se puede consultar el mapa de focalización en la página www.jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.

  • Verde: municipios abiertos
  • Dorado: ya alcanzaron su meta
  • Rojo: no participa en esta apertura
El periodo de registros de
El periodo de registros de Jóvenes Construyendo el Futuro se mantiene abierto, sin embargo, no en todas las entidades (captura de pantalla)

¿Cómo es el registro a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Las personas que deseen acceder al programa deben tener entre 18 y 29 años, no contar con empleo ni estar inscritas en alguna institución educativa, presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio vigente, una fotografía reciente y completar la ficha de registro disponible en la plataforma digital.

El trámite inicia en jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde se genera una cuenta y se completan los apartados de información personal, académica y de contacto. Para finalizar, el sistema solicita subir los documentos requeridos (identificación, CURP, comprobante de domicilio y fotografía) y aceptar tanto la carta compromiso como los términos y condiciones del programa.

Quienes hayan terminado el proceso de inscripción deben comunicarse con el centro de trabajo seleccionado y agendar una reunión para informarse sobre el proceso de capacitación. Si no obtienen respuesta o si su solicitud es rechazada en un lapso de cuatro días, tendrán la opción de postularse a otra vacante o aguardar a una próxima convocatoria.

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

Detalles del programa en 2026

Cada Centro de Trabajo establece jornadas de cinco a ocho horas diarias durante cinco días a la semana, y ofrece a los aprendices la posibilidad de elegir entre nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Al concluir los doce meses de capacitación, quienes participan en la iniciativa reciben un certificado que avala las habilidades adquiridas. Esta iniciativa federal impulsa el desarrollo integral de los jóvenes y responde a las demandas del sector productivo, al mismo tiempo que reconoce el esfuerzo de empresas y tutores, fortaleciendo el lazo entre la formación profesional y la responsabilidad social.

Para resolver dudas, el portal oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro cuenta con oficinas virtuales y dos líneas de atención del Gobierno de México: 079 y 800 841 2020, operativas de 8:00 a 21:00 horas.

Temas Relacionados

Jóvenes Construyendo el FuturoProgramas del BienestarProgramas socialesRegistroscapacitaciones laboralesmexico-noticias

Más Noticias

¿Boda secreta? Javier Alatorre se vuelve tendencia por fotos hechas con IA que aterrizan los reflectores en su vida privada

El titular del noticiero ‘Hechos’ volvió a ser tendencia en redes sociales, ahora por versiones sobre una supuesta boda privada

¿Boda secreta? Javier Alatorre se

Temblor en México hoy: se registra sismo d magnitud 4.1 en Chiapas este domingo 8 de febrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se

Aguacate, huevo y tortillas: en qué cantidades deben ser ingeridos para reducir la inflamación del hígado graso

El consumo adecuado de estos alimentos puede contribuir a evitar la inflamación hepática y favorecer la regeneración en personas con esta enfermedad

Aguacate, huevo y tortillas: en

Resultados del Tris, 7 de febrero del 2026: todos los números ganadores

Enseguida las combinaciones obtenidas en cada jugada de Tris, difundidas por la Lotería Nacional; descubra si ha sido uno de los afortunados

Resultados del Tris, 7 de

Resultados del Chispazo: números ganadores del sábado 7 de febrero 2026

El sorteo es celebrado dos veces al día, a las 15:00 y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los afortunados de la última jugada

Resultados del Chispazo: números ganadores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuerpos localizados en fosa clandestina

Cuerpos localizados en fosa clandestina de Sinaloa ya habrían sido identificados, asegura colectivo de búsqueda

Asesinaron a hermano de exalcaldesa de Mixtla de Altamirano en Veracruz

Captura a “La Patrona”, esposa de “El Monkey”, del Cártel de Caborca en Yucatán: operaban en Chetumal

Con el uso de drones: localizan y detienen a cinco personas por la venta de vehículos con reporte de robo en Edomex

Capturan a seis hombres con armas y falsos uniformes de la Fiscalía del Edomex en Huehuetoca

ENTRETENIMIENTO

¿Boda secreta? Javier Alatorre se

¿Boda secreta? Javier Alatorre se vuelve tendencia por fotos hechas con IA que aterrizan los reflectores en su vida privada

Peluches gigantes en CDMX: dónde comprar y precios para San Valentín

Salma Hayek regresa a sus raíces y visita emblemático café en Veracruz

Adrián Pola cuenta todo sobre “Te amo, eres perfectx pero cambia!”

Kanye West pone tienda Pop Up en CDMX: fechas, lugar y precios oficiales

DEPORTES

¿Cuándo y dónde ver a

¿Cuándo y dónde ver a Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026?

André Jardine rompe el silencio y se ilusiona con Vinicius Lima en el América

Así fue el Juego de Celebridades de Flag Football previo al Super Bowl 60, donde participó Diana Flores

Liborio Sánchez, exportero de Chivas, sufre heridas tras un intento de asalto en Guatemala

¿Cuándo y dónde ver a Allan Corona en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026?