Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Aún hay registros para recibir más de 9 mil pesos?

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa impulsada por el gobierno de México desde 2019 que busca ayudar a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen a través de una capacitación laboral gratuita en cualquier centro de trabajo o empresa que participe.

La iniciativa continuará ampliando su cobertura este año y es por eso que abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero.

Desde su inicio, el programa ha sumado a 3 millones 423 mil 461 participantes, el 58% de ellos mujeres, y ha implicado una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos. Durante los primeros 13 meses de la administración de Claudia Sheinbaum, se integraron 450 mil nuevos beneficiarios y se destinaron aproximadamente 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre de 2025.

La política consiste en ofrecer a los participantes una oportunidad de adquirir experiencia laboral, con la intención de facilitar su acceso futuro al empleo.

¿Aún hay registros para Jóvenes Construyendo el Futuro?

El periodo de registros de Jóvenes Construyendo el Futuro se mantiene abierto, sin embargo, no en todas las entidades. Para saber qué municipios aún tienen lugares disponibles, se puede consultar el mapa de focalización en la página www.jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.

Verde: municipios abiertos

Dorado: ya alcanzaron su meta

Rojo: no participa en esta apertura

¿Cómo es el registro a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Las personas que deseen acceder al programa deben tener entre 18 y 29 años, no contar con empleo ni estar inscritas en alguna institución educativa, presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio vigente, una fotografía reciente y completar la ficha de registro disponible en la plataforma digital.

El trámite inicia en jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde se genera una cuenta y se completan los apartados de información personal, académica y de contacto. Para finalizar, el sistema solicita subir los documentos requeridos (identificación, CURP, comprobante de domicilio y fotografía) y aceptar tanto la carta compromiso como los términos y condiciones del programa.

Quienes hayan terminado el proceso de inscripción deben comunicarse con el centro de trabajo seleccionado y agendar una reunión para informarse sobre el proceso de capacitación. Si no obtienen respuesta o si su solicitud es rechazada en un lapso de cuatro días, tendrán la opción de postularse a otra vacante o aguardar a una próxima convocatoria.

Detalles del programa en 2026

Cada Centro de Trabajo establece jornadas de cinco a ocho horas diarias durante cinco días a la semana, y ofrece a los aprendices la posibilidad de elegir entre nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Al concluir los doce meses de capacitación, quienes participan en la iniciativa reciben un certificado que avala las habilidades adquiridas. Esta iniciativa federal impulsa el desarrollo integral de los jóvenes y responde a las demandas del sector productivo, al mismo tiempo que reconoce el esfuerzo de empresas y tutores, fortaleciendo el lazo entre la formación profesional y la responsabilidad social.

Para resolver dudas, el portal oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro cuenta con oficinas virtuales y dos líneas de atención del Gobierno de México: 079 y 800 841 2020, operativas de 8:00 a 21:00 horas.