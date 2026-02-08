Alfredo Adame habla sin filtros de su tensa relación con Emilio Azcárraga en Televisa

Una entrevista en el pódcast de Adrián Marcelo aportó nuevos detalles sobre un distanciamiento que inició tras la muerte de ‘El Tigre’ (Adrián Marcelo / Youtube / Twitter)

Alfredo Adame colecciona enemistades y polémicas. Recientemente, el llamado “Golden Boy” volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras su participación en el pódcast de Adrián Marcelo, donde habló sin filtros sobre su relación con Emilio Azcárraga Jean, los motivos que marcaron su ruptura definitiva con Televisa y la existencia de un supuesto catálogo de actrices de acompañamiento para empresarios de alto perfil.

Sus declaraciones reavivaron viejas tensiones y aportaron nuevos detalles sobre un distanciamiento que, según el actor, inició tras la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, “El Tigre”.

El quiebre con Televisa

Durante la charla, Adame recordó el momento que cambió su vínculo con la empresa. “Falleció don Emilio (“El Tigre”), ese día enterré la camiseta. Y entonces ya simplemente me convertí en un trabajador”, afirmó, al referirse al deceso del histórico líder de Televisa.

El actor reconoció que sí existió una relación cordial con el heredero del consorcio. “La tuve buena, la tuve muy buena”, dijo al ser cuestionado sobre su trato con Azcárraga Jean. Sin embargo, sostuvo que su percepción cambió con el tiempo.

Alfredo Adame insistió en que Andrea Legarreta fue clave en su veto en Televisa. (Adrián Marcelo / YouTube)

Las críticas a Emilio Azcárraga Jean

Adame contrastó de forma directa a padre e hijo. Sobre Azcárraga Milmo, señaló: “Don Emilio es el hombre que hizo la televisión. Es el hombre que empoderó a Televisa… Era un visionario”. Acto seguido, lanzó una crítica frontal contra el actual presidente de la televisora.

“Cuando el hijo empieza a funcionar te das cuenta que no heredó ni el tres por ciento de la capacidad empresarial, de la inteligencia empresarial, del carisma del papá”, expresó.

Los motivos detrás de su salida de Televisa

Más allá del aspecto personal, Alfredo Adame reiteró que su salida de Televisa tuvo causas profesionales. Una de ellas fue su conflicto con Andrea Legarreta, que, según él, detonó roces con altos ejecutivos y derivó en su salida del programa Hoy.

El actor también aseguró que enfrentó un veto interno. Señaló que un ejecutivo, a quien describió como “compadre de una conductora”, bloqueó su carrera tras desacuerdos económicos. Adame afirmó que su contrato terminó luego de negarse a entregar un porcentaje de sus ingresos.

Adame sostuvo que ya no se sentía cómodo con las condiciones de Televisa y prefirió trabajar bajo sus propios términos. (Foto: Instagram/@programahoy)

Falta de libertad y ruptura definitiva

Otro punto clave fue la falta de libertad editorial. Adame sostuvo que ya no se sentía cómodo con las condiciones de la empresa y prefirió trabajar bajo sus propios términos. Además, reconoció que sus apariciones en programas de TV Azteca aceleraron su salida definitiva de Televisa.

Finalmente, Adrián Marcelo introdujo en la conversación la presunta existencia de un supuesto catálogo de actrices de acompañamiento para empresarios de alto perfil.

Adame definió como una estupidez las versiones que han perdurado como una leyenda urbana. Sin precisar quién comenzó el rumor, el presentador destacó que durante su etapa en la televisora existía un catálogo interno que era utilizado por productores de telenovelas para seleccionar a talento artístico para sus proyectos.

Aunque reconoció que actores y actrices podían asistir a eventos privados para representar intereses de la televisora, Alfredo Adame negó rotundamente versiones en torno a actos de prostitución.